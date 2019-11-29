عملية طعن في لندن والشرطة تتعامل معها "كأنها مرتبطة بالإرهاب"

أعلنت شرطة لندن الجمعة (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) أنها تتعامل مع الحادثة التي وقعت على جسر لندن وأصيب إثرها عدد من الأشخاص بجروح بينما تم إطلاق النار على رجل، "كأنّها مرتبطة بالإرهاب".

وأفادت الشرطة أن الظروف لا تزال "غير واضحة" وأضافت "كإجراء وقائي نتعامل حاليًا مع (الحادثة) كأنها مرتبطة بالإرهاب. أطلقت الشرطة النار على رجل".

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلا في الحال. وكانت بلومبرغ قد نقلت عن صحفيين بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق قولهم إن شرطة العاصمة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع فوق جسر لندن .

وأعلنت شرطة لندن الجمعة إصابة عدد من الأشخاص بجروح وتوقيف شخص بعد عملية طعن قرب جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية. وأفادت الشرطة أنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن ظهر اليوم. وأفادت "تم اعتقال رجل (...) نعتقد أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح".

وأظهرت لقطات فيديو وصور على موقع تويتر بضع سيارات تابعة للشرطة وحافلات على الجسر وحافلة متوقفة تشغل عدة حارات. وأظهر مقطع فيديو مدته 14 ثانية على تويتر تم تصويره من موقع مرتفع على الجانب الآخر من الشارع ما بدا أنهم ثلاثة من ضباط الشرطة يتراجعون مبتعدين عن رجل راقد على الرصيف. وكان اثنان من الضباط يصوبان بندقيتيهما نحو الرجل الذي يمكن ملاحظة أنه يتحرك ببطء. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اللقطات.

ح.ع.ح/ز.أ.ب(د.ب.أ/أ.ف.ب)