عملية دولية كبرى ضد "الشبكة المظلمة" والقبض على المئات

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023)عن عملية دولية أدّت إلى إغلاق موقع إلكتروني بارز على شبكة "الإنترنت المظلم" وتوقيف 288 مشتبهاً بهم ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو نقداً وفي شكل عملات مشفّرة.

وقالت الوكالة في بيان إنّ العملية المشتركة التي أطلق عليها اسم "سبيكتور" وشاركت فيها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والبريطانية والبرازيلية والأوروبية، أدّت إلى مصادرة نحو طن من المخدرات و117 قطعة سلاح ناري.

وأضاف بيان الوكالة التي تتّخذ مقراً في لاهاي أنّه "في عملية نسّقتها يوروبول وشاركت فيها تسع دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانوني (مونوبولي ماركت) وأوقفت 288 مشتبهاً في تورطهم في شراء أو بيع مخدّرات على الويب المظلم".

وأوضح البيان أنّه "تم اعتبار عدد من هؤلاء المشتبه بهم أهدافًا عالية القيمة". وتأتي هذه العملية في أعقاب عملية ناجحة نفّذتها الشرطة الألمانية في 2021 وصادرت خلالها البنية التحتية لموقع "مونوبولي ماركت". وأكّدت يوروبول أنّها "كانت تجمع معلومات استخبارية بناء على أدلة قدمتها السلطات الألمانية ".

وأوضحت أنّ "المعلومات عن الأهداف التي جاءت من خلال مطابقة وتحليل البيانات والأدلة التي جُمعت كانت بمثابة أساس لمئات التحقيقات الوطنية".

وقالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "نتيجة لذلك، تم توقيف 288 بائعاً ومشتريا شاركوا في عشرات الآلاف من عمليات بيع البضائع غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل".

وحصل أكبر عدد من التوقيفات في الولايات المتحدة بواقع 153 توقيفاً، وبريطانيا 55، وألمانيا 52، وهولندا 10 . ولفتت يوروبول إلى أنّ الشرطة صادرت 50,8 مليون يورو (53,4 مليون دولار) نقدا وفي شكل عملات مشفّرة وصادرت 850 كيلوغراما من المخدرات تتكون غالبيتها من الأمفيتامينات.

كما ضبطت الشرطة 43 كيلوغراما من الكوكايين و43 كيلوغراما من عقار "إم دي إم إيه" وأكثر من 10 كيلوغرامات من عقار "إل إس دي" وحبوب "إكستاسي". وقالت مديرة يوروبول كاترين ديبول إنّ "تحالفنا من سلطات إنفاذ القانون عبر ثلاث قارات يثبت أننا أكثر فعالية عندما نعمل معًا".

هيمنة تجارة المخدرات على الشبكة المظلمة

وأضافت أنّ "هذه العملية تبعث رسالة قوية إلى المجرمين على شبكة الإنترنت المظلم مفادها أنّ إنفاذ القانون الدولي لديه الوسائل والقدرة على تحديد هويتكم ومحاسبتكم على أنشطتكم غير القانونية". وتأتي عملية "سبيكتور" بعد أنّ تمّ الشهر الماضي تعطيل واحدة من أكبر الأسواق على الإنترنت لبيع الهويات وكلمات المرور المسروقة. وبقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) والشرطة الهولندية، أدّت تلك العملية التي أطلق عليها اسم "كوكي مونستر" إلى توقيف 119 مشتبهًا به وشاركت فيها 17 دولة في أنحاء العالم.

واستهدفت "كوكي مونستر" موقع "جينيسيس ماركت" حيث قام مجرمون ببيع وشراء هويات وكلمات مرور مسروقة لأكثر من مليوني شخص.

وكان مقرّ الموقع في روسيا، وفق وزارة الخزانة الأمريكية التي قالت إنها فرضت عقوبات على "جينيسيس ماركت". وملف تعريف الارتباط (كوكي) هو جزء من بيانات الكمبيوتر التي تسهّل إعادة فتح صفحات الويب، و"كوكي مونستر" هي شخصية ذات فرو أزرق من المسلسل التلفزيوني الأمريكي للأطفال "شارع سمسم" (سيسامي ستريت).

ع.خ/ (د ب ا ، ا ف ب)