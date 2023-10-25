 عملية برية في غزة.. ماكرون يحذر وبايدن ينفي مطالبته بتأجيلها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عملية برية في غزة.. ماكرون يحذر وبايدن ينفي مطالبته بتأجيلها

فيما نفى الرئيس الأمريكي بأن يكون قد نصح إسرائيل بتأجيل عملية برية واسعة في قطاع غزة، حذر الرئيس الفرنسي منها قائلا إنّها "ستكون خطأ". في المقابل أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أنّ بلاده تستعد لعملية برية دون إعطاء تفاصيل.

مركبات ودبابات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة.

الرئيس الأمريكي نفى بأن يكون قد نصح إسرائيل بتأجيل عملية برية واسعة في قطاع غزة، فيما حذر الرئيس الفرنسي منها.

حذّر الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) من أن عملية برية إسرائيلية "واسعة النطاق" في قطاع غزة "ستكون خطأ".

مختارات

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بأنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية الأربعاء في قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود في وقت تتصاعد الدعوات إلى "وقف إطلاق نار" إنساني في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

عبّرت إسرائيل عن غضبها من تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة ندد فيها بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة. ولم تكتف بذلك بل دعا سفيرها لدى الأمم المتحدة المسؤول الأممي للاستقالة قائلا إنه "أبدى تفهّماً للإرهاب والقتل".

حذر الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما من أن أي استراتيجية عسكرية إسرائيلية تتجاهل الخسائر البشرية في غزة "قد تأتي بنتائج عكسية"، بينما وصل ماكرون إلى إسرائيل للتعبير عن دعمه، فيما أكدت الصين أنها ستبذل جهودها من أجل السلام.

ذكرت مصادر مطلعة أن أمريكا ودول أوروبية تنصح إسرائيل بالامتناع عن شن هجوم بري على غزة وذلك من أجل إفساح المجال أمام جهود إطلاق سراح الرهائن المخطوفين لدى حماس التي أطلقت سراح رهينتين أخريين.

وأضاف في تصريحات قبيل مغادرته القاهرة حيث التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أنه في حال أقدمت إسرائيل على "تدخل واسع النطاق يعرض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ... سيكون خطأ لإسرائيل كذلك لأن ذلك ليس من شأنه حمايتها على المدى الطويل، ولأن ذلك لا يتوافق مع احترام السكان المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وقواعد الحروب".

بيد أنه استدرك قائلا إن "التدخل البري إذا كان لاستهداف الجماعات الإرهابية بطريقة محددة تماما، فهو خيار يعود إليها، ويتوافق مع التعريف (في القانون الدولي)"، مؤكدا حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" و"حماية" مواطنيها "في إطار مراعاة المدنيين".

من جانبه، دعا السيسي إسرائيل إلى تجنب "الاجتياح البري" لغزة لأنه سيتسبب في سقوط "ضحايا مدنيين كثيرين جدا جدا".

بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية

في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء عمليتها البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم.

وقال بايدن بشأن مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هذه العملية "هي قرارهم ولم أطلب (تأجيلها)... ما أشرت إليه معه هو أنه إذا أمكن إخراج هؤلاء (الرهائن) بسلام، فهذا ما يجب علينا فعله".

نتنياهو: إسرائيل تستعد لهجوم بري على غزة

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في بيان تلفزيوني إن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري على قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو معلومات أخرى عنها.

وأضاف أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطينيالمحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس سيتخذه مجلس وزراء الحرب الذي يضم بيني غانتس وزير الدفاع السابق وزعيم أحد الأحزاب الوسطية.

وقال نتنياهو "قتلنا بالفعل آلاف الإرهابيين وهذه مجرد البداية". ومضى يقول "في الوقت نفسه، نحن نستعد لغزو بري. لن أفصل القول عن الموعد أو الكيفية أو الكم. لن أفصل أيضا الحسابات المختلفة التي نجريها والتي لا يعرفها العامة غالبا، وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها".

ورغم أنه لم يعلن مسؤوليته حتى الآن عن الفشل الأمني الذي سمح بهجوم حماس شدد نتنياهو على أنه سيتم محاسبة جميع المتورطين. وأضاف أنه "سيجرى تحقيقا كاملا في الفضيحة... سيتعين على الجميع تقديم إجابات، وأنا أيضا. لكن هذا لن يحدث إلا بعد الحرب".

صحيفة: إسرائيل وافقت على تأجيل الهجوم البري

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن إسرائيل وافقت على تأجيل الهجوم البري على غزة في الوقت الحالي، حتى تتمكن الولايات المتحدة من إرسال دفاعات صاروخية إلى المنطقة.وجاء في تقرير لرويترز يوم الاثنين الماضي أن واشنطن نصحت إسرائيل بوقف الهجوم البري وتواصل إعلام قطر، الوسيط مع المسلحين الفلسطينيين، بهذه المحادثات في الوقت الذي تحاول فيه الإفراج عن مزيد من الرهائن والاستعداد لحرب إقليمية محتملة أوسع نطاقا.

وشنت إسرائيل قصفا مكثفا على مدى أيام لقطاع غزة المكتظ بالسكان في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على تجمعات سكانية إسرائيلية أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص. وقالت وزارة

الصحة في غزة إن أكثر من 6500 فلسطيني قتلوا في القصف.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Destroyed residential blocks in Gaza after Israel’s retaliatory strikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة

    كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

  • Smokes rises following an Israeli air strike on Gaza City

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    تدمير واسع النطاق

    وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

  • Rescue workers search for survivors after Israeli airstrikes hit Jabaliya refugee camp in north of Gaza

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    البحث عن ناجين

    عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

  • Several people in Gaza are seen sitting on a bus with all their belongings

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    عزل غزة

    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

  • Israeli troops are seen patrolling the Israel-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة

    شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

  • Israeli forces patrol areas along the Israeli-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

    بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


مواضيع ذات صلة

18.10.2023, Ägypten, Kairo: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt neben Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi (r) an einem Pressestatement während seines Besuchs in Kairo teil. Scholz wollte mit al-Sisi über die Situation in Israel und Gaza sprechen. Foto: Michael Kappeler/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يدعو للتحقيق في حادث المستشفى والسيسي يحذر من "تهجير" الفلسطينيين 18.10.2023

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته إزاء تدمير مستشفى في غزة داعيا لتحقيق شامل بشأن الحادث، فيما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التداعيات الأمنية والإنسانية لاستمرار العمليات العسكرية الحالية.

FILE - Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi speaks as he meets with U.S. Secretary of State Antony Blinken during the US-Africa Leaders Summit, Wednesday, Dec. 14, 2022 in Washington. Egyptian President Abdel Fattah el-Sissi on Sunday, Jan. 1, 2023 urged Israel's new hardline government to refrain from “any measures” that could inflame regional tensions, in a phone call congratulating Prime Minister Benjamin Netanyahu on his return to office.(Mandel Ngan/Pool via AP, File)

السيسي يدعو لخفض معدل الإنجاب في مصر مستشهدا بالتجربة الصينية 05.09.2023

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السيطرة على المواليد في البلد العربي الأكبر ديموغرافيا، مشيرا إلى تجربة الطفل الواحد في الصين، ومؤكدا أنه "لا يوافق على الحرية المطلقة لإنجاب أطفال".

Egyptian volunteers wait at the Rafah crossing in Egypt October 17, 2023. Trucks carrying humanitarian aid for Palestinians await a decision for it to open, to enter to enter Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas. REUTERS/Stringer

غوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات "الملحة" إلى المدنيين في غزة 20.10.2023

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن سكان قطاع غزة المحاصر في أشد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الملحة. ولا يزال معبر رفح، المعبر الوحيد بين غزة ومصر، مغلقا على الرغم من الدعوات المتزايدة لمصر وإسرائيل بالسماح بفتحه.