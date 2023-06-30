 عمليات مجموعة فاغنر في إفريقيا | DW الأخبار | DW | 01.07.2023

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DW الأخبار

عمليات مجموعة فاغنر في إفريقيا

هناك أدلة على أن المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية يعملون في أربع دول أفريقية على الأقل: السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وليبيا.

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مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟

مجموعة فاغنر.. كيف أصبحت نظرة الحكومات الإفريقية إليها؟ 30.06.2023

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks next to the bodies of what he says are Wagner fighters killed in Russia-Ukraine conflict, in an undisclosed location, in this still image taken from video released May 5, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

الحرب في أوكرانيا .. دور مجموعة فاغنر وسمعتها السيئة 05.05.2023

بعد عشر سنوات على أحداث 30 يونيو. ماذا تغير في مصر؟

أحداث 30 يونيو.. نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر 30.06.2023

ألغت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الاعتراف بشهادات الثانوية العامة الصادرة من مناطق الحوثيين، فما معنى ذلك؟

ماذا يعني إلغاء الاعتراف بالشهادات الثانوية من مناطق الحوثيين؟ 30.06.2023

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أوكرانيا تشن ضربات على مواقع حيوية لروسيا وخبراء يتحدثون عن حرب لوجستية

الحرب في أوكرانيا تدخل مرحلة استنزاف واستهداف خطوط الامداد 01.07.2023

تواصلت الاضطرابات في كافة أنحاء البلاد لليلة الرابعة على التوالي احتجاجا على مقتل الفتى نائل الذي تم تشييع جثمانه اليوم.

باريس تشهد مراسم تشييع الشاب نائل بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب 01.07.2023

Sendedatum: 30.06.2023 DW Still | Witwen von ukrainischen Soldaten trauern in Gemeinschaft Autorin: Aya Ibrahim

أرملة من أوكرانيا تنشيء جمعية لمساعدة أرامل الحرب على التعامل مع معاناتهن. 30.06.2023

مسن نرويجي يحطم رقما قياسيا في الطيران الحر في نفق هوائي. عمره 102 عاما وسط عائلته وأصدقائه.

نرويجي يسجل رقما قياسيا بعمر 102 سنة في الطيران الحر داخل نفق هوائي 30.06.2023

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20/05/2023 Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin makes a statement as he stand next to Wagner fighters in the course of Russia-Ukraine conflict in Bakhmut, Ukraine, in this still image taken from video released May 20, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

ينتشرون حول العالم.. أين ينشط مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية؟ 27.06.2023

ينتشر مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية في الكثير من بلدان العالم، حيث تقوم بتدريب جنود وحراسة مسؤولين وساسة، لكنها أيضا تورطت في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من البلدان التي تنشط فيها.

A man speaks with fighters of Wagner private mercenary group deployed in a street near the headquarters of the Southern Military District in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. A sign on a tank reads: Siberia. REUTERS/Stringer

نيويورك تايمز: قادة عسكريون روس ربما علموا أو دعموا تمرد قائد فاغنر 28.06.2023

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان على علم مسبق بتخطيط قائد مجموعة فاغنر للتمرد، وبأن هناك دلائل على أن قادة عسكريين روسا آخرين ربما دعموا بريغوجين.

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول 26.06.2023

امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.

24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

بريغوجين من مكان مجهول: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة" 26.06.2023

اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟