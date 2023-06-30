عمليات مجموعة فاغنر في إفريقيا

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هناك أدلة على أن المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية يعملون في أربع دول أفريقية على الأقل: السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وليبيا.
ينتشر مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية في الكثير من بلدان العالم، حيث تقوم بتدريب جنود وحراسة مسؤولين وساسة، لكنها أيضا تورطت في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من البلدان التي تنشط فيها.
أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان على علم مسبق بتخطيط قائد مجموعة فاغنر للتمرد، وبأن هناك دلائل على أن قادة عسكريين روسا آخرين ربما دعموا بريغوجين.
امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.
اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟
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