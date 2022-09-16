 عمليات استخراج الجثث في إزيوم في أوكرانيا تكشف عن علامات التعذيب | DW الأخبار | DW | 18.09.2022

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عمليات استخراج الجثث في إزيوم في أوكرانيا تكشف عن علامات التعذيب

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