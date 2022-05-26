 عملة صعبة في البنوك .. هل تملأ جيب المواطن؟ | العراق اليوم | DW | 26.05.2022

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العراق اليوم

عملة صعبة في البنوك .. هل تملأ جيب المواطن؟

هل يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في العراق أن الاقتصاد العراقي يتعافى وأنه في طريقه إلى تحقيق طفرة نوعية؟ وهل يستفيد المواطن من أموال صعبة مخزنة في البنوك؟

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ضيف الحوار: الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ناجح العبيدي

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عملة صعبة في البنوك .. هل تملأ جيب المواطن؟ 26.05.2022

هل يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في العراق أن الاقتصاد العراقي يتعافى وأنه في طريقه إلى تحقيق طفرة نوعية؟ وهل يستفيد المواطن من أموال صعبة مخزنة في البنوك؟