العراق اليوم

عملة صعبة في البنوك .. هل تملأ جيب المواطن؟

هل يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في العراق أن الاقتصاد العراقي يتعافى وأنه في طريقه إلى تحقيق طفرة نوعية؟ وهل يستفيد المواطن من أموال صعبة مخزنة في البنوك؟

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ضيف الحوار: الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ناجح العبيدي

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