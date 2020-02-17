عملاق النفط السعودي أرامكو يخفض الإنفاق بعد تراجع الأرباح

تراهن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية على تعاف للطلب على النفط تقوده آسيا بعدما أعلنت اليوم الأحد (21 مارس/ آذار 2021) عن هبوط حاد لصافي الأرباح وتقليص خطط الإنفاق. وأضرت جائحة كوفيد-19 كثيراً بالشركة وبنظرائها في العالم خلال 2020، لكن أسعار النفط ارتفعت العام الجاري مع تعافي الاقتصادات من التراجع الذي أصابها في العام الماضي وعقب تمديد منتجي النفط تخفيضات المعروض.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العملاقة أمين الناصر في إيجاز بمناسبة إعلان الأرباح "مؤشرات التعافي تبعث على السرور.. الصين اقتربت كثيراً أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة. سيكون هناك تحسن قوي للطلب في آسيا، لاسيما في شرق آسيا".

وأضاف أن الطلب في أوروبا والولايات المتحدة سيتحسن مع التوسع في التطعيم. وتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 99 مليون برميل يومياً بنهاية العام. وقلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقاً، وفقاً لإفصاح للبورصة. وكان الإنفاق الرأسمالي 27 مليار دولار في 2020.

وأعلنت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم انخفاض صافي الربح 44.4 بالمئة إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بـ 330.69 مليار في العام السابق. وتوقع المحللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقاً لمتوسط التقديرات.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020، لكن الناصر قال إنه لا توجد نية لزيادة التوزيعات عن المتعهد به في العام الجاري. وقال حسنين مالك، مدير أبحاث الأسهم في تليمر، "التوزيعات تتفق مع التوقعات، وهو أكثر ما يهم حملة أسهم أرامكو، لكن تراجع الانفاق الرأسمالي ينبئ بأن الشركة لا تتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط طويلاً". انخفض سهم أرامكو 0.6 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائجها. وتماسك السهم جيداً معظم فترات العام الماضي مقارنة بشركات النفط العالمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة، لكن أداءه كان أضعف من الشركات النظيرة حين تعافت أسعار النفط.

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وقال الناصر: "بنظرة مستقبلية، تسير إستراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز". فيما أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، إن انخفاض أرباح أرامكو 44.4 بالمئة في 2020 يأتي في مقابل هبوط إيرادات حكومة المملكة من مبيعات النفط 30.7 بالمئة العام الماضي، مع ثبات التوزيعات للحكومة رغم انخفاض أسعار الخام، لتتحمل أرامكو وطأة الأزمة أكثر من الخزانة.

فقدت أسعار النفط أكثر من خُمس قيمتها في 2020. وسجل خام برنت 64.53 دولار للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة، مقارنة مع حوالي 51 دولارا في ديسمبر/ كانون الأول. وانخفضت أرباح شركات النفط الغربية الكبرى في 2020. وهبطت أرباح رويال داتش شل إلى أقل مستوى فيما لا يقل عن 20 عاما ومنيت إكسون موبيل، أكبر شركة طاقة أمريكية، بأول خسارة سنوية لها. وقالت أرامكو إن التدفقات النقدية الحرة بلغت 49 مليار دولار العام الماضي، انخفاضاً من 78.3 مليار في 2019.

كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال (75 مليار دولار) عن عام 2020 وتجدر الإشارة إلى أن توزيعات أرامكو مصدر مهم للنقد الذي تحتاجه الحكومة السعودية، التي اتسع عجز ميزانيتها العام الماضي من جراء تداعيات جائحة كورونا على أسواق الطاقة.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)