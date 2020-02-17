 عملاق النفط السعودي أرامكو يخفض الإنفاق بعد تراجع الأرباح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2021

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أخبار

عملاق النفط السعودي أرامكو يخفض الإنفاق بعد تراجع الأرباح

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو توقعها خفض الإنفاق الرأسمالي بعدما قالت إن صافي ربح 2020 تراجع بنسبة 44.4 بالمئة، متأثراً بهبوط أسعار الخام والكميات المبيعة وتراجع هوامش أرباح مصافي التكرير، في ظل جائحة كورونا.

Saudi-Arabien | Symbolbild Aramco

تراهن شركة النفط الوطنية العملاقة  أرامكو السعودية على تعاف للطلب على النفط تقوده آسيا بعدما أعلنت اليوم الأحد (21 مارس/ آذار 2021) عن هبوط حاد لصافي الأرباح وتقليص خطط الإنفاق. وأضرت جائحة كوفيد-19 كثيراً بالشركة وبنظرائها في العالم خلال 2020، لكن أسعار النفط ارتفعت العام الجاري مع تعافي الاقتصادات من التراجع الذي أصابها في العام الماضي وعقب تمديد منتجي النفط تخفيضات المعروض.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العملاقة أمين الناصر في إيجاز بمناسبة إعلان الأرباح "مؤشرات التعافي تبعث على السرور.. الصين اقتربت كثيراً أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة. سيكون هناك تحسن قوي للطلب في آسيا، لاسيما في شرق آسيا".

وأضاف أن الطلب في أوروبا والولايات المتحدة سيتحسن مع التوسع في التطعيم. وتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 99 مليون برميل يومياً بنهاية العام. وقلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقاً، وفقاً لإفصاح للبورصة. وكان الإنفاق الرأسمالي 27 مليار دولار في 2020.

وأعلنت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم انخفاض صافي الربح 44.4 بالمئة إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بـ 330.69 مليار في العام السابق. وتوقع المحللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقاً لمتوسط التقديرات.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020، لكن الناصر قال إنه لا توجد نية لزيادة التوزيعات عن المتعهد به في العام الجاري. وقال حسنين مالك، مدير أبحاث الأسهم في تليمر، "التوزيعات تتفق مع التوقعات، وهو أكثر ما يهم حملة أسهم أرامكو، لكن تراجع الانفاق الرأسمالي ينبئ بأن الشركة لا تتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط طويلاً". انخفض سهم أرامكو 0.6 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائجها. وتماسك السهم جيداً معظم فترات العام الماضي مقارنة بشركات النفط العالمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة، لكن أداءه كان أضعف من الشركات النظيرة حين تعافت أسعار النفط.

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أرامكو السعودية تعاني من انخفاض أسعار النفط

وقال الناصر: "بنظرة مستقبلية، تسير إستراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز". فيما أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، إن انخفاض أرباح أرامكو 44.4 بالمئة في 2020 يأتي في مقابل هبوط إيرادات حكومة المملكة من مبيعات النفط 30.7 بالمئة العام الماضي، مع ثبات التوزيعات للحكومة رغم انخفاض أسعار الخام، لتتحمل أرامكو وطأة الأزمة أكثر من الخزانة.

فقدت أسعار النفط أكثر من خُمس قيمتها في 2020. وسجل خام برنت 64.53 دولار للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة، مقارنة مع حوالي 51 دولارا في ديسمبر/ كانون الأول. وانخفضت أرباح شركات النفط الغربية الكبرى في 2020. وهبطت أرباح رويال داتش شل إلى أقل مستوى فيما لا يقل عن 20 عاما ومنيت إكسون موبيل، أكبر شركة طاقة أمريكية، بأول خسارة سنوية لها. وقالت أرامكو إن التدفقات النقدية الحرة بلغت 49 مليار دولار العام الماضي، انخفاضاً من 78.3 مليار في 2019.

كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال (75 مليار دولار) عن عام 2020 وتجدر الإشارة إلى أن توزيعات أرامكو مصدر مهم للنقد الذي تحتاجه الحكومة السعودية، التي اتسع عجز ميزانيتها العام الماضي من جراء تداعيات جائحة كورونا على أسواق الطاقة.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)

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  • Indonesien Reisbauer bearbeitet ein Reisfeld mit Ochsen an den Reisterrassen von Jatiluwih (Imago/Blickwinkel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

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    تتصاعد حدة المنافسة على الأرض الزراعية بالذات مع استمرار الزيادة في أعداد البشر مع عدم مواجهة هذا بزيادة مقابلة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، كما تزيد التقلبات الحادة بفعل التغيرات المناخية من سوء الوضع. وتقوم الدول التي تعاني من ندرة التربة الزراعية أو من الزيادة السكانية، مثل السعودية والصين، بالبحث عن ضالتها في القارة الأفريقية، حيث لا تقل قيمة التربة الخصبة اليوم عن قيمة الذهب.

  • Symbolbild: Gasgewinnung und Ölgewinnung in Norwegen (picture-alliance/dpaH. Oeyvind)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

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  • Traditioneller Abbau von Steinkohle im Bergwerk Wieczorek in Polen (picture alliance/PAP/A. Grygiel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    قطع العلاقة بالفحم

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    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الرمال لن تكون في كل مكان

    عند الحديث عن الرمال، نعتقد أنها بلا نهاية، إلا أن عملية تكون الرمال تتسم بالبطيء الشديد. تعتبر الرمال موردا متجددا، ولكن في ظل استخدامها بمعدل مرتفع في عمليات البناء لن يُتاح الوقت الكافي لإعادة إنتاج المزيد منها. في المناطق النامية حول العالم، كغرب القارة الأفريقية حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان قبل حلول عام 2050، يمكن للرمال أن تتحول بهذه الحالة لمورد نادر.

  • Indonesien Illegaler Handel vom Schuppentier Pangolin (picture-alliance/Zuma/I. Damanik)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    بعض الكائنات في خطر

    السلوك الطائش والمتهور للبشر نحو الكائنات الحية على كوكب الأرض سوف يتسبب بانقراض الكثير منها. يفرط الإنسان في استهلاك لحوم الحيوانات أو الإتجار بلحومها أو أجزاء منها، ولهذا هناك كائنات، مثل وحيد القرن وحصان البحر وأكل النمل المدرع، يمكن إضافتها لقائمة الموارد المهددة بالنضوب. كما إنه إذا استمر استهلاك وتهديد الإنسان لهذه الكائنات، ستصبح حياة البشر أنفسهم معرضة للخطر.

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    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المورد الأكثر ندرة في العالم

    وبالرغم أنه يبدو أن الأمر تأخر كثيرا ولم يعد هناك ما يمكن عمله، لكن ما يزال لدى الإنسان فرصة لعمل شيء ما قبل فوات الأوان. فبعض الخبراء يرون مثلا أن الأزمة المناخية يمكن حلها إن تم اتخاذ خطوات حاسمة خلال الـ 12 عاما القادمة.


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