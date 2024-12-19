عملاق إنجليزي يراقب نجم بايرن ميونيخ عن كثب!

كشفت تقارير صحفية أن جوشوا كيميش نجم بايرن ميونيخ يُسيل لعاب فريق إنجليزي عملاق. الدولي الألماني كيميش ينتهي عقده مع الفريق البافاري صيف 2025 وسط غياب أي اتفاق حتى الآن بشأن تمديده.

لا يزال مستقبل جوشوا كيميش نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني يثير الكثير من علامات الاستفهام. وينتهي عقد كيميش مع الفريق البافاري صيف 2025 ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن تمديد العقد.

وأبدت إدارة بايرن ميونيخ في أكثر من مرة رغبتها في تمديد مقام كيميش مع الفريق لأطول فترة ممكنة، وقطع الطريق عن الفرق المهتمة بخدمات الدولي الألماني المميز.

ويبدو أن وضعية جوشوا كيميش الحالية تثير اهتمام بعض الأندية الأوروبية، لا سيما وأن الدولي الألماني سيكون حرا (في حال لم يمدد عقده مع بايرن ميونيخ) في التوقيع قريبا مع أي فريق.

فقد كشف موقع "بافارين فوتبول وركس" أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم جدا بالحصول على خدمات جوشوا كيميش في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى، التي يُبدي فيها مانشستر سيتي اهتمامه بكيميش.

وواصل المصدر ذاته أن حمل قميص فريق مانشستر سيتي قد يكون أمرا جذابا للغاية بالنسبة لكيميش، خاصة وأن حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي من أقوى الفرق الإنجليزية والأوروبية، ويقدم كرة قدم جذابة للغاية.

فضلا عن ذلك، سيجتمع جوشوا كيميش مع مدربه السابق بيب غوارديولا، الذي قاد بايرن ميونيخ لإحكام قبضته على الدوري الألماني قبل سنوات، ويُكرر منذ سنوات نفس الشيء مع فريق مانشستر سيتي، رغم أن الفريق هذا الموسم يمر بمرحلة صعبة في "البريميرليغ".

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "بيلد" أن مانشستر سيتي مُستعد لفتح خزائنه بسخاء سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية. وأضافت الصحيفة الألمانية أن إصابة رودي نجم السيتي فرضت على الفريق الإنجليزي البحث عن مجموعة من الأسماء البديلة. وأردفت أن جوشوا كيميش من بين أبرز الأسماء، التي يرغب مانشستر سيتي في التعاقد معها.

من جهة أخرى، لفت موقع "بافارين فوتبول وركس" أن بايرن ميونيخ ما يزال يتمتع بأفضلية في الحفاظ على كيميش، وقطع الطريق على مانشستر سيتي وغيره من الفرق الأخرى الراغبة بضم الدولي الألماني.

يشار إلى أن جوشوا كيميش (29 عاما)، يحمل قميص بايرن ميونيخ منذ عام 2015. وفاز الدولي الألماني مع الفريق البافاري بكل الألقاب الممكنة محليا وقاريا. وتبلغ القيمة السوقية لكيميش حاليا نحو 50 مليون يورو، وفق ما أورده موقع "ترانسفر ماركت".