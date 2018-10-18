 عملاق إنجليزي يراقب بنعطية | عالم الرياضة | DW | 08.11.2018

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عالم الرياضة

عملاق إنجليزي يراقب بنعطية

أشارت تقارير صحفية أن فريقا إنجليزا كبيرا انضم إلى ركب الفرق الراغبة في الحصول على خدمات مدافع يوفنتوس بنعطية. في ظل توقعات بانتقال الدولي المغربي إلى فريق آخر في "الميركاتو" الشتوي بسبب قلة المشاركة مع "البيانكونيري".

Medhi Benatia Juventus Turin Training Fußballspieler Fußball (Getty Images/S.Barbour)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" أن فريق أرسنال الإنجليزي، يُراقب مدافع يوفنتوس المهدي بنعطية تمهيداً لضمه إلى الفريق اللندني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأضاف الموقع البريطاني أن مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري، أجرى اتصالات أولية من أجل احتمال ضم المدافع المغربي.

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن قيمة صفقة انتقال بنعطية إلى أرسنال ستبلغ ربما حوالي 15 مليون يورو، وأردف أن الفريق اللندني سيخوض منافسة قوية مع ميلان الإيطالي، الذي يسعى بدوره إلى الظفر بخدمات مدافع "البيانكونيري".

مختارات

يأمل الدولي المغربي المهدي بنعطية في العودة إلى التألق مع فريقه الجديد يوفنتوس. بنعطية الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس من بايرن ميونيخ يحظى إمكانية كبيرة للنجاح مع فريق "السيدة العجوز" لأسباب عديدة. (25.07.2016)

قبل أشهر كان الدولي المغربي، المهدي بنعطية، يلازم دكة بدلاء فريق يوفنتوس الإيطالي، في سيناريو مشابه لما كان عليه الوضع في بايرن ميونيخ. اليوم يقدم بنعطية أوراق اعتماده من جديد كلاعب أساسي في تشكيلة السيدة العجوز. (01.01.2018)

ويُعاني بنعطية هذا الموسم من قلة المشاركة مع يوفنتوس، لاسيما بعد عودة المدافع الإيطالي القوي ليوناردو بونوتشي إلى الفريق مطلع هذا الموسم، حيث عبر المدافع المغربي مؤخراً عن انزعاجه من عدم حصوله على دقائق لعب أكثر، وأكد حاجته للعب بهدف تقديم أفضل ما لديه على المستطيل الأخضر.

هذا وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قد أشارت إلى أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يسعى بدوره إلى الظفر بخدمات بنعطية في "الميركاتو" الشتوي، إذ يرى المدرب البرتغالي أن المدافع المغربي سيكون إضافة قوية للفريق الإنجليزي، الذي بدأ يعود مؤخراً إلى سكة الانتصارات بعد بداية صعبة في "البريميرليغ".

الجدير ذكره أن المهدي بنعطية (31 عاماً)، عاد إلى صفوف المنتخب المغربي بعد غياب دام أربع مباريات، إذ من المتوقع مشاركة بنعطية في مباراة "أسود الأطلس" المهمة أمام المنتخب الكاميروني في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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