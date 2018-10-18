عملاق إنجليزي يراقب بنعطية

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" أن فريق أرسنال الإنجليزي، يُراقب مدافع يوفنتوس المهدي بنعطية تمهيداً لضمه إلى الفريق اللندني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأضاف الموقع البريطاني أن مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري، أجرى اتصالات أولية من أجل احتمال ضم المدافع المغربي.

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن قيمة صفقة انتقال بنعطية إلى أرسنال ستبلغ ربما حوالي 15 مليون يورو، وأردف أن الفريق اللندني سيخوض منافسة قوية مع ميلان الإيطالي، الذي يسعى بدوره إلى الظفر بخدمات مدافع "البيانكونيري".

ويُعاني بنعطية هذا الموسم من قلة المشاركة مع يوفنتوس، لاسيما بعد عودة المدافع الإيطالي القوي ليوناردو بونوتشي إلى الفريق مطلع هذا الموسم، حيث عبر المدافع المغربي مؤخراً عن انزعاجه من عدم حصوله على دقائق لعب أكثر، وأكد حاجته للعب بهدف تقديم أفضل ما لديه على المستطيل الأخضر.

هذا وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قد أشارت إلى أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يسعى بدوره إلى الظفر بخدمات بنعطية في "الميركاتو" الشتوي، إذ يرى المدرب البرتغالي أن المدافع المغربي سيكون إضافة قوية للفريق الإنجليزي، الذي بدأ يعود مؤخراً إلى سكة الانتصارات بعد بداية صعبة في "البريميرليغ".

الجدير ذكره أن المهدي بنعطية (31 عاماً)، عاد إلى صفوف المنتخب المغربي بعد غياب دام أربع مباريات، إذ من المتوقع مشاركة بنعطية في مباراة "أسود الأطلس" المهمة أمام المنتخب الكاميروني في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.