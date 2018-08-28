عملاق إنجليزي يبدأ التحرك لضم نيمار إلى صفوفه

ذكر موقع "سبورت" الفرنسي، أن إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأت التحرك، من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، وأضاف الموقع الفرنسي أن مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو عاقد العزم على ضم النجم البرازيلي.

وأوضح موقع "سبورت"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن النادي الإنجليزي العريق، استغل قدوم النجم البرازيلي إلى انجلترا لخوض لقاء في الدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل بدء المحادثات مع نيمار (26 عاماً)، بهدف التحاقه بكتيبة المدرب البرتغالي مورينيو.

من جهة أخرى، أكد نفس المصدر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي لا ينوي التفريط بخدمات نجم الفريق الأول نيمار دا سيلفا، وأضاف أن انتقال النجم البرازيلي إلى مانشستر يونايتد يتوقف على رغبة اللاعب، وكذلك العرض المالي المُقدم إلى باريس سان جيرمان.

هذا وكان نيمار قد تعرض هذا الأسبوع لانتقادات لاذعة، بسبب مستواه في مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في الدور الأول من مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، والتي خسرها فريق العاصمة الفرنسية بـ 3-2، إذ قدم نيمار أداء متواضعاً فوق المستطيل الأخضر، وعجز عن مساعدة فريقه في الخروج بنتيجة إيجابية.

يُشار إلى أن تقارير صحفية سابقة، أوضحت عزم ريال مدريد الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، لاسيما بعد رحيل نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو عن "الميرنغي"، فيما أكد النجم البرازيلي أنه باقٍ مع الفريق الفرنسي، الذي يُريد التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا في أقرب فرصة ممكنة.

ر.م/ع.ج