 عملاق إنجليزي يبدأ التحرك لخطف نجم ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 20.07.2018

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عالم الرياضة

عملاق إنجليزي يبدأ التحرك لخطف نجم ريال مدريد

يبدو أن تشكيلة فريق ريال مدريد ستفقد أحد العناصر المهمة، التي ساهمت في تعزيز سيطرة "الميرنغي" على مسابقة دوري أبطال أوروبا. عملاق إنجليزي بدأ فعلا التحرك من أجل خطف نجم "الأبيض الملكي". فمن هو؟

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool _ Tor 2:1 (Reuters/H. McKay)

صورة أرشيفية.

بعدما خرج خاوي الوفاض في عامه الثاني مع مانشستر يونايتد، يُواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مساعيه من أجل إعادة ترميم كتيبة "الشياطين الحمر" بلاعبين، يُساعدون الفريق الإنجليزي العملاق على العودة مجددا إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

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رفض غاريث بيل حمل قميص ليفربول قد يُفسد مخططات ريال مدريد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية بريطانية، في ظل توقعات بحدوث تغييرات كبيرة في تشكيلة "الميرنغي" تحت قيادة مدربه الجديد لوبيتيجي. (26.06.2018)

في الوقت الذي دخلت فيه قصة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فصلها الأخير، ذكر موقع "سبورتس كيدا" أن هناك خمسة مستفيدين من الرحيل الوشيك للنجم البرتغالي عن القلعة المدريدية صوب الفريق الإيطالي العملاق يوفنتوس. (10.07.2018)

ويأتي غاريث بيل على رأس قائمة النجوم، التي يسعى مورينيو إلى التعاقد معهم، إذ أثبت الدولي الويلزي في أكثر من مرة علو كعبه مع ريال مدريد فوق المستطيل الأخضر، غير أن مستوى الدولي الويلزي تراجع مؤخرا ولازم دكة بدلاء "الميرنغي"، وهو ما فتح الباب أمام رحيله عن النادي الملكي.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد قد فتح فعلا قنوات الاتصال مع نجم ريال مدريد غاريث بيل، وأردف الموقع البريطاني أن النادي الإنجليزي يرغب بشدة في الحصول على صاحب القدم اليسرى القوية.

وأكد موقع "ديلي ستار"، أن فريق مانشستر يونايتد وعد بيل (29 عاما) بأن يكون قائد مشروع إعادة "الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج، خاصة وأن الدولي الويلزي يمتلك خبرة في الملاعب الإنجليزية راكمها أثناء دفاعه عن قميص فريق توتنهام اللندني.

وأشار الموقع البريطاني، أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع أي مبلغ للحصول على توقيع غاريث بيل، وأضاف أن جوزيه مورينيو يريد من الدولي الويلزي أن يكون في كتيبة النادي الإنجليزي، من أجل تجريد مانشستر سيتي من لقبه الدوري الإنجليزي.

يُشار إلى أن غاريث بيل، زاد بعد نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا من حدة التكهنات حول مستقبله مع ريال مدريد، حيث أكد أنه سيناقش مستقبله مع وكيل أعماله بهدف تحديد مصيره، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حوالي 90 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفر ماركت".

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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