عملاق إنجليزي يبدأ التحرك لخطف نجم ريال مدريد

بعدما خرج خاوي الوفاض في عامه الثاني مع مانشستر يونايتد، يُواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مساعيه من أجل إعادة ترميم كتيبة "الشياطين الحمر" بلاعبين، يُساعدون الفريق الإنجليزي العملاق على العودة مجددا إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ويأتي غاريث بيل على رأس قائمة النجوم، التي يسعى مورينيو إلى التعاقد معهم، إذ أثبت الدولي الويلزي في أكثر من مرة علو كعبه مع ريال مدريد فوق المستطيل الأخضر، غير أن مستوى الدولي الويلزي تراجع مؤخرا ولازم دكة بدلاء "الميرنغي"، وهو ما فتح الباب أمام رحيله عن النادي الملكي.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد قد فتح فعلا قنوات الاتصال مع نجم ريال مدريد غاريث بيل، وأردف الموقع البريطاني أن النادي الإنجليزي يرغب بشدة في الحصول على صاحب القدم اليسرى القوية.

وأكد موقع "ديلي ستار"، أن فريق مانشستر يونايتد وعد بيل (29 عاما) بأن يكون قائد مشروع إعادة "الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج، خاصة وأن الدولي الويلزي يمتلك خبرة في الملاعب الإنجليزية راكمها أثناء دفاعه عن قميص فريق توتنهام اللندني.

وأشار الموقع البريطاني، أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع أي مبلغ للحصول على توقيع غاريث بيل، وأضاف أن جوزيه مورينيو يريد من الدولي الويلزي أن يكون في كتيبة النادي الإنجليزي، من أجل تجريد مانشستر سيتي من لقبه الدوري الإنجليزي.

يُشار إلى أن غاريث بيل، زاد بعد نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا من حدة التكهنات حول مستقبله مع ريال مدريد، حيث أكد أنه سيناقش مستقبله مع وكيل أعماله بهدف تحديد مصيره، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حوالي 90 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفر ماركت".