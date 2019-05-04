عملاق أوروبي يفكر في نجم ريال مدريد

يعيش كيلور نافاس موسماً صعباً مع ريال مدريد، فالحارس الكوستاريكي جلس فترة طويلة على مقاعد بدلاء الفريق، وذلك بعدما كان أحد أعمدة "الميرنغي" في السنوات الأخيرة، وساهم بشكل واضح في فوز الفريق بعدة ألقاب محلية وقارية.

ويلف الغموض مستقبل كيلور نافاس مع "الأبيض الملكي"، لاسيما مع تأكيد عدة تقارير صحفية متطابقة عن عزم مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الاعتماد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بشكل أساسي في الموسم القادم.

ويبدو أن وضع نافاس مع "الميرنغي" سيدفع أحد الفرق الأوروبية الكبرى إلى محاولة الظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية، فقد أوردت صحيفة "ريكورد" أن فريق بورتو البرتغالي يُفكر جدياً في التعاقد مع نافاس في "الميركاتو" الصيفي.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن المشاكل الصحية، التي يُعاني منها حارس الفريق الأول إيكر كاسياس، دفعت إدارة فريق بورتو إلى البحث عن بديل يشغل مكان الحارس الإسباني العملاق في المستقبل القريب.

وكان إيكر كاسياس، قد تعرض قبل أيام إلى أزمة قلبية حادة اضطر على إثرها إلى الدخول للمستشفى، بيد أن حالته تحسنت فقد قال الدولي الإسباني السابق في تصريحات صحفية لوسائل إعلام "أنا أفضل بكثير حاليا...".

يشار إلى كيلور نافاس (32 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي صيف سنة 2020. وتبلغ القيمة المالية للدولي الكوستاريكي حالياً تقريباً 12 مليون يورو في عالم كرة القدم، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت".