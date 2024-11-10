عمر مرموش يواصل هز الشباك ويقود فرانكفورت للفوز على شتوتغارت

رفع الدولي المصري عمر مرموش رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليتشارك صدارة الهدافين مع هاري كين نجم بايرن ميونيخ. وساهم مرموش في فوز فريقه فرانكفورت على شتوتغارت في الأسبوع 10 من البوندسليغا.

فاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت 2/3، اليوم الأحد (العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني)، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم فرانكفورت عن طريق هوغو إيكتيكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول برأسية بعدما وصلته الكرة من ركنية نفذها المصري المتألق عمر مرموش.

وفي الشوط الثاني أضاف فرانكفورت هدفا ثانيا في الدقيقة 55 عن طريق ناثانيل براون.

وفي الدقيقة 62 سجل عمر مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت من ركلة حرة رائعة، فيما سجل شتوتغارت هدفين في الدقيقتين 86 والأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق يوشوا فاغنومان ونيك فولتيماده.

ورفع مرموش رصيده إلى 11 هدفا في الدوري، متشاركا صدارة الهدافين مع هداف بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كاين. وبلغ عدد أهداف إجمالا هذا الموسم 14 هدفا في 16 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وأشاد المدرب دينو توبمولر بهدافه المصري، قائلا لشبكة "دازون" للبث التدفقي: "عمر يريد الفوز دائما، بغض النظر إذا كانت مباراة في الدوري الألماني أو في التمارين".

وسيغيب مرموش عن منتخب بلاده مصر في مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا الأسبوع المقبل، حيث حصل على راحة من الجهاز الفني للفريق بعد ضمان المنتخب الصعود للنهائيات التي ستقام في المغرب أواخر العام المقبل.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقال سيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت: "كانت (المباراة) قاسية اليوم، لكن كرة القدم هكذا في بعض الأحيان".



ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الالماني بفارق ست نقاط عن اقرب منافسيه لايبزيغ. وكان رفاق مانويل نوير فازوا على مضيفهم سانت باولي أمس السبت فيما تعادل لايبزيغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

هـ.د/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)