عمره 5 سنوات ويحمل رضيعا لكيلومتر في درجة حرارة تحت الصفر

تحلى طفل صغير عمره 5 سنوات بعزيمة الكبار وقام بحمل طفل رضيع عمره 18 شهرا وسار به لمسافة حوالي كيلومتر في درجة حرارة 31 تحت الصفر بمقياس فهرنهايت (تعادل 0.6 تحت الصفر مئوية)، ليعاني كلا الطفلان من جروح بسبب البرد، وفقا لبيان صادر عن قوات ولاية آلاسكا الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
بدأت القصة يوم الثلاثاء الماضي (3 ديسمبر/كانون الأول) عندما تم ترك الطفلين بمفردهما في منزل بقرية "فينيتي" الصغيرة في شمال شرق آلاسكا. وعندما انقطعت الكهرباء في المنزل خاف الطفل صاحب الخمس سنوات، فخرج حاملا الرضيع صاحب العام والنصف.
كان صاحب الخمس سنوات يرتدي جوارب وملابس خفيفة ورغم ذلك واصل سيره في ظل البرد إلى أن وصل مع الرضيع إلى أقرب منزل على بعد نحو كيلومتر، حسبما نقلت الصحيفة الأمريكية عن السلطات في تلك المنطقة. ولم يتضح حتى الآن هل الطفل الكبير ذكر أم أنثى وهل هناك صلة قرابة بين الطفلين أم لا.
عندما وصل الخبر إلى الشرطة استخدمت طائرة مروحية للوصول إلى القرية البعيدة واستغرقت الرحلة بين 12 و 16 ساعة وقال متحدث باسمها "لحسن الحظ كنا متفائلين بأن الطفلين في أيد أمينة لأن جاراً أخذهما، وقد تحدثنا مع ذلك الجار".
يبلغ عدد سكان قرية فينيتي 166 نسمة، وفق احصاء عام 2010. وفي سير التحقيقات تم إلقاء القبض على امرأة من هناك عمرها 37 عاما، تتهمها السلطات بالإضرار بسلامة أطفال قصر وتركهما لوحدهما. ولا يعلم حتى الآن ما هي العلاقة التي تربط بين تلك المرأة وهذين الطفلين. وقال متحدث باسم الشرطة أمس الأحد إن كلا الطفلين سيتعافيان تمامًا.
يذكر أنه في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مارس/ آذار تنخفض درجة الحرارة عادةً في تلك المنطقة إلى ما دون الصفر، وتكون في المتوسط أقل من 50 درجة فهرنهايت تحت الصفر (تعادل 10 درجات مئوية تحت الصفر)، طبقا لما نقلته الصحيفة عن مساعدين في المنطقة التي تضم 42 قرية.
ص.ش/هـ.د
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الكاتب: ابتسام فوزي