عمره 230 مليون عام.. اكتشاف أقدم ديناصور في إفريقيا

أعلن علماء في زيمبابوي الخميس (الثاني من سبتمبر/أيلول 2022) اكتشاف بقايا أقدم ديناصور في إفريقيا جاب الأرض قبل نحو 230 مليون عام.
وأوضح الفريق الدولي لعلماء الأحافير الذي توصل إلى هذا الاكتشاف أن الديناصور "مبيريسوروس راثي" كان يبلغ طوله حوالى متر واحد فقط ويصل وزنه إلى 30 كيلوغراما وكان يملك ذيلا طويلا.
وقال كريستوفر غريفين العالم الذي اكتشف العظمة الأولى لهذا الديناصور لوكالة فرانس برس الخميس "كان يمشي على قائمتين وكان رأسه صغيرا".
ويرجّح أن هذا الديناصور من أكلة اللحوم التي تتغذى بالنباتات والحيوانات الصغيرة والحشرات. وأشار غريفين، وهو باحث في جامعة ييل، إلى أن الديناصور ينتمي إلى فصيلة الصوروبودومورف، وهي السلالة نفسها التي شملت في ما بعد الديناصورات العملاقة الطويلة العنق.
وعثر فريق من الباحثين من زيمبابوي وزامبيا والولايات المتحدة على الهيكل العظمي للديناصور خلال بعثتين في عامي 2017 و2019.
وأضاف غريفين الذي كان وقتها طالب دكتوراه في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا "حفرت عظمة الفخذ وعرفت حينها أنه ديناصور وأنني أمسك بأقدم أحفورة ديناصور معروف من إفريقيا". ونشرت النتائج التي توصل إليها فريقه في مجلة "نيتشر" الأربعاء. ولم يعثر على بقايا ديناصورات من الحقبة نفسها إلا في أميركا الجنوبية والهند.
واختار علماء الأحافير زيمبابوي للقيام بأعمالهم بعد حساباتهم أنه عندما كانت كل القارات متصلة بكتلة واحدة من اليابسة تُعرف باسم بانجيا، كانت موجودة على خط العرض نفسه تقريبا للمناطق التي أجريت فيها اكتشافات سابقة في أميركا الجنوبية الحديثة.
وقال ماكس لانجير من جامعة ساو باولو في البرازيل "مبيريسوروس راثي يشبه بشكل ملحوظ بعض الديناصورات من العمر نفسه الموجودة في البرازيل والأرجنتين، ما يعزز حقيقة أن أمريكا الجنوبية وإفريقيا كانتا جزءا من كتلة أرضية متواصلة".
هـ.د/ع.ج.م (أ ف ب)
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
تيرانوصور، ويختصر بتي ريكس، هو من أكبر الديناصورات التي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين. وله جمجمة ضخمة وفكان قويان وذيل قوي. ويعتقد أنه أكبر حيوان مفترس ظهر على وجه الأرض.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
عرض متحف التاريخ في برلين في يوم الاثنين الماضي (13.07.2015) جمجمة لتيرانوصور تي ريكس، والذي أطلق عليه تسمية تريستان ويقدر عمره بنحو 66 مليون سنة. جمجمة تريستان بحالة مثالية وطولها متر ونصف تقريبا.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
عثر على الهيكل العظمي لتي ريكس تريستان في ولاية مونتانا الأمريكية. وستساعد إعارة أحد المانحين الهيكل العظمي لمتحف برلين العلماء على دراسة هذا الديناصور لمدة 3 سنوات.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
التيرانوصور عاش على الأرض قبل 70 مليون سنة، وهو أكثر الديناصورات شراسة وإثارة للرعب. ويصل وزنه إلى سبعة أطنان وطوله من الرأس إلى الذيل نحو 13 متراـ وارتفاعه 6 أمتار. ويصل طول السن الواحد في فكه إلى 30 سنتيمتر.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
هذه الجمجمة تعود لتيرانوصور آخر. وتيرانوصور تعني "السحلية الطاغية"، أما ريكس فتعني "ملك"، وقد سُمّي بالملك، لأنه كان يعتقد أنه أكبر الديناصورات حجما، لكنه تم العثور لاحقا على نوع أخر من الديناصورات أكبر منه حجما. ويوجد في العالم حوالي 30 عينة من تي-ريكس، بعضها هياكل عظمية كاملة، أما أوّل عيّنة وجدت من تي-ريكس فكانت في عام 1892.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
ينتمي تي ريكس، كبقية الديناصورات، إلى الثدييات. ورغم حجمه الكبير إلا أن العلماء يعتقدون أن تي ريكس لم يكن صيادا ماهرا وذلك لعدم وجود أنياب في فكه وأيضا بسبب تركيبة جسمه الضخمة التي لا تسمح له بالقبض على الفريسة. ويعتقد أنه كان يتغذى على الحيوانات النافقة.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
أجرت مؤسسة فراونهوفر الألمانية البحثية لأول مرة على الصعيد العالمي تصويرا مقطعيا لجمجمة تي ريكس تريستان، حيث يتتوفر المؤسسة على أكبر جهاز تصوير مقطعي في العالم.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
ميشائيل بوهنيل هو أحد العلماء المطورين لجهاز التصوير المقطعي. وعرض بوهنيل صورة ثلاثية الأبعاد لجمجمة تي ريكس تعرض لأول مرة في العالم. يعتقد أن الحد الأقصى لعمر تيرانوصور هو 28 عاما. ويظل التيرانوصور تحت وزن 1800 غرام لغاية سن 14 عاما، ثم يزداد وزنه بعد ذلك باضطراب.
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ملك الديناصورات يحل ضيفا على برلين
وكان فيلم "Jurassic Park " الذي عرض في عام 1993 أول فيلم يقدم الديناصورات بصورة أقرب إلى الحقيقة. أما من يريد مشاهدة الديناصور الحقيقي تي ريكس فعليه الحضور إلى متحف برلين لمشاهدة ملك الرعب والسحلية الطاغية تريستان ابتداء من شهر كانون الأول / ديسمبر القادم.
الكاتب: فابيان شميدت / زمن البدري