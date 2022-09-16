 عمره 18 عاما فقط.. جماهير مانشستر تجد خليفة رونالدو بسرعة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.12.2022

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رياضة

عمره 18 عاما فقط.. جماهير مانشستر تجد خليفة رونالدو بسرعة

انتهت علاقة مانشستر يونايتد بكريستيانو رونالدو، لكن الجماهير بدأت من الآن في التركيز على لاعب آخر ترى فيه مستقبل هجوم الفريق.

أليخاندرو غارناتشو نجم مانشستر يونايتد الجديد

أليخاندرو غارناتشو نجم مانشستر يونايتد الجديد

وجدت جماهير مانشستر يونايتد بسرعة معشوقها الجديد على أرضية الميدان بعد قرار النادي فسخ العقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتركه يرحل إثر تصريحاته التي انتقد فيها بشدة المدرب تين هاغ وإدارة النادي.

ودأبت الجماهير على ترديد عبارة "Viva ronaldo"، لكن أمس في مباراة النادي أمام نوتنهام فورست، كانت العبارة من نصيب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي دخل في الدقيقة 65، وتألق مجددا عندما تلاعب بدفاع الفريق المنافس أكثر من مرة.

مختارات

لم تعد مسألة تشجع نادي نيوكاسل داخل السعودية مسألة متعلقة بكرة القدم، إذ يرى البعض أنها مسألة "فخر" أن تمتلك السعودية نادياً في الدوري الإنجليزي، وذلك رغم الانتقادات المتزايدة بشأن "الغسيل الرياضي" الذي تتهم به المملكة.

يريد كريستيانو رونالدو اللعب في دوري أبطال أوروبا بأي يشكل ويبحث عن نادٍ آخر غير مانشستر يونايتد. لكن مدرب الفريق متمسك به، بينما يرفض روبن عمومين، مدرب لشبونة، عودة النجم الكبير إلى صفوف ناديه ويهدد بالاستقالة.

أليخاندرو غارناتشو عمره فقط 18 عاما، سجل مع النادي، ما بين الفئات الصغرى ونادي الكبار، 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة. ومع الكبار سجل هدفين ومنح تمريرتين حامستين، ومن أبرز مساهماته تسجيله هدف الفوز في آخر مباراة قبل المونديال في الدوري الإنجليزي، أمام نادي فولهام بمهارة كبيرة، وذلك ثواني قليلة قبل نهاية المباراة.

وكان تألق اللاعب الصغير لافتا ومفاجئا، بعد قرار المدرب تين هاغ تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول، ولم يكن اللاعب مشهورا قبل ذلك، كما لم يتم استدعاؤه لمنتخب الأرجنتين الأول الفائز بكأس العالم، رغم أنه يلعب لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

وولد اللاعب في مدريد، ويحمل الجنسية الإسبانية كذلك، ولعب لمنتخبها أقل من 18 عاما قبل أن يغير الوجهة نحو الأرجنتيني. وهو خريج أكاديمية أتليتيكو مدريد، وانتقل إلى أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2020، وتدرج في الفئات الصغرى قبل الوصول إلى الفريق الأول، حيث وقع عقده الاحترافي الأول مع النادي صيف 2022، بقيمة 2 مليون يورو.

ويلعب غارناشتو في دور الجناح، سواء على اليمين أو اليسار، ويتميز بقدرته على المراوغة، وسرعته الكبيرة، وهو ما يذكر جماهير النادي ببدايات رونالدو الذي اشتهر بالطريقة ذاتها قبل أن يتحول في السنوات اللاحقة إلى دور رأس الحربة.

ع.ا

  • UK Fußball Premier League | Manchester City - Nottingham Forest | Erling Haaland

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي

    من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

  • روبرت ليفاندوفسكي

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    القناص البولندي إلى برشلونة

    إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.

  • روميلو لوكاكو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    إخفاق مع تشيلسي مرتين

    تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).

  • بول بوغبا

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    لا حل إلا العودة ليوفنتوس

    بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.

  • الأوروغوياني داروين نونيز

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    هداف الدوري البرتغالي في ليفربول

    انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.

  • روديغر

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صخرة الريال الجديدة

    في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.

  • ساديو ماني

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ

    تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.

  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

    في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.

  • بيير إيميريك أوباميانغ

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو

    انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.


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