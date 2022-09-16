عمره 18 عاما فقط.. جماهير مانشستر تجد خليفة رونالدو بسرعة

وجدت جماهير مانشستر يونايتد بسرعة معشوقها الجديد على أرضية الميدان بعد قرار النادي فسخ العقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتركه يرحل إثر تصريحاته التي انتقد فيها بشدة المدرب تين هاغ وإدارة النادي.

ودأبت الجماهير على ترديد عبارة "Viva ronaldo"، لكن أمس في مباراة النادي أمام نوتنهام فورست، كانت العبارة من نصيب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي دخل في الدقيقة 65، وتألق مجددا عندما تلاعب بدفاع الفريق المنافس أكثر من مرة.

أليخاندرو غارناتشو عمره فقط 18 عاما، سجل مع النادي، ما بين الفئات الصغرى ونادي الكبار، 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة. ومع الكبار سجل هدفين ومنح تمريرتين حامستين، ومن أبرز مساهماته تسجيله هدف الفوز في آخر مباراة قبل المونديال في الدوري الإنجليزي، أمام نادي فولهام بمهارة كبيرة، وذلك ثواني قليلة قبل نهاية المباراة.

وكان تألق اللاعب الصغير لافتا ومفاجئا، بعد قرار المدرب تين هاغ تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول، ولم يكن اللاعب مشهورا قبل ذلك، كما لم يتم استدعاؤه لمنتخب الأرجنتين الأول الفائز بكأس العالم، رغم أنه يلعب لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

وولد اللاعب في مدريد، ويحمل الجنسية الإسبانية كذلك، ولعب لمنتخبها أقل من 18 عاما قبل أن يغير الوجهة نحو الأرجنتيني. وهو خريج أكاديمية أتليتيكو مدريد، وانتقل إلى أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2020، وتدرج في الفئات الصغرى قبل الوصول إلى الفريق الأول، حيث وقع عقده الاحترافي الأول مع النادي صيف 2022، بقيمة 2 مليون يورو.

ويلعب غارناشتو في دور الجناح، سواء على اليمين أو اليسار، ويتميز بقدرته على المراوغة، وسرعته الكبيرة، وهو ما يذكر جماهير النادي ببدايات رونالدو الذي اشتهر بالطريقة ذاتها قبل أن يتحول في السنوات اللاحقة إلى دور رأس الحربة.

ع.ا