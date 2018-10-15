 عمرها سنتان تجلس وراء مقود المرسيدس وتفاجئ والدها! | عالم المنوعات | DW | 15.10.2018

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منوعات

عمرها سنتان تجلس وراء مقود المرسيدس وتفاجئ والدها!

يركن الأب سيارته المرسيدس الأنيقة أمام بيته ذات مساء، يجلس ابنته في مقعد السائق بعد أن أطفأ المحرك، وسحب الموقّف اليدوي. ولكن المفاجأة كانت أنها حركت السيارة ولم تتوقف إلا عند سور حديقة بعد أن تسببت بخسارة كبيرة لوالدها.

Symbolbild Kind am Steuer Auto Lenkrad Kindersitz (Fotolia/SerrNovik)

صورة رمزية لطفل يجلس إلى مقود سيارة من الأرشيف من عام 2014

مساء الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر)، أراد الأب أن يجلب شيئاً من بيته بمدينة ليهستن وسط شرق ألمانيا، فأوقف سيارته أمام مدخل البيت، واتخذ إجراءات السلامة، ويبدو أنه خاطب ابنته الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها سنتين بكل مودة وقال لها أو هي فهمت الأمر هكذا، "بابا سيعود فورا، خذي بالك من السيارة، واجلسي في مكان السائق وجربي كيف تحركي المقود".

مختارات

الطفل النرويجي العاشق للسيارات يقود سيارة للمرة الثانية، بعدما قاد سيارة الأسرة الأسبوع الماضي وزعم أنه قزم نسي رخصة القيادة، إذ كان يريد زيارة جديه على بعد 60 كيلومترا. (20.02.2014)

استطاعت الشرطة في مدينة أوسنابروك الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى الوصول لصاحب سيارة الأطفال الذي صف سيارته بشكل خاطئ أمام نقطة الشرطة. فترى كيف عاقبت الشرطة الطفل المخالف البالغ من العمر ثلاثة أعوام؟ (11.01.2017)

نجحت الصغيرة في إطلاق الموقّف اليدوي بعد أن تلاعبت بأزرار السيطرة المركزية، وهذه من مخاطر السيارات الحديثة وتقنياتها الرقمية، فالموقّف اليدوي يعمل بزر يحتاج الى لمسة إصبع، وهذا أدى إلى أن تتدحرج السيارة سائرة.

البنت تمسك بعجلة القيادة بحماس، والمرسيدس تتدحرج بسرعة على الشارع لتصدم سيارة سيات، ثم سيارة فورد، ثم ترتطم بسياج حديقة فتتوقف هناك عالقة بالسياج.

ولحسن الحظ، لم تُصب السائقة الصغيرة بأيّ أضرار، سوى رعبها لهول ما جرى، لكنّ مجمل الأضرار المترتبة على الأب بسبب الحادث قُدرت مبدئياً بـ 30 ألف يورو تدفع لسائقي سيارة سيات، وسيارة فورد، ولصاحب البيت الذي تحطم سياج حديقته.

خلاصة الموضوع، قد تكون واثقا من متانة وأمان سيارتك، ولكن يصعب التنبؤ بما يفعله الأطفال، فالإنسان وإن كان صغير السن، قد يفعل المعجزات.

م.م/ ع.ج (د أ ب)

  • Die Stadt von morgen | Projekt Zukunft

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    منذ عام 2008 يعيش أغلب الناس في العالم في المدن وليس في القرى والأرياف. خبراء من مؤسسة فراونهوفر البحثية الألمانية الشهيرة يقولون إن مستقبل المدن سيكون خاليا من التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون ومناسبا للبيئة وكل شيء سيكون "رقمي" وأوتوماتيكي، خصوصاً وسائط النقل الحديثة التي ستكون متوفرة في كل مكان. أما السيارات فستغدوا مشاركة بين مجموعة من الناس.

  • Stau und Bahnbrücke (picture-alliance/dpa/S. Jansen)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    على الرغم من ألمانيا هي بلد صناعة السيارات، وفيها كان أوائل مخترعي السيارات مثل غوتليب دايملر ونيكولاوس أوتو، وفيها الشركات الكبرى لصناعة السيارات مثل دايملر ومرسيدس وبي أم دبليو وأودي وبورش، وفيها الطرق السريعة للسيارات. إلا أن ألمانيا تعاني من الازدحامات الكثيفة، خصوصاً وأنه لا يمكن الاعتماد على وسائط النقل الحالية مستقبلاً. خبراء النقل وعدوا بأن تكون سيارات المستقبل عملية وصديقة للبيئة "خضراء".

  • DW Sendung Shift Autonomes Fahren (SRF)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    الإنترنت سيجعل وسائط النقل متصلة بالشبكة الإلكترونية ببعضها البعض، وكذلك أنظمة المرور سيتم تنسيقها عبر الإنترنت. وسيتم فتح الطرق تلقائيا أو غلقها حسب حركة المرور. والاتصال بالإنترنت سيقلل من الحوادث ومن توقف السيارات في أماكن معينة ومن الازدحامات، وسيقلل أيضا الصيانة ومبالغ التأمين والخدمة والغرامات.

  • USA selbstfahrendes Auto von Uber in Pittsburgh (Reuters/A. Josefczyk)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    وماذا عن مستقبل السيارات ذاتية القيادة مثل سيارات غوغل وأمازون وأوبر؟ شركة أوبر مثلا أوقفت تجاربها على هذا النوع من السيارات بعد أن تسبب السائق الآلي في إحدى سياراتها التجريبية بحادث أودى بحياة امرأة.

  • Frustrierte Autofahrer (picture-alliance/dpa/F. Cirou)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    لكن إذا نجحت السيارات ذاتية القيادة فهذا يعني نهاية القلق ونهاية الإشارات المرورية والازدحامات. بالإضافة إلى الالتزام بدقة المواعيد وانتهاء استعمال الأبواق والمضايقات المرورية والاستفزازات. وسيتمكن مستخدمي عربات المستقبل أخيرا من الاستمتاع بوقتهم أثناء السير والجلوس بالمقاعد الخلفية مثلا بدلا من القيادة.

  • default

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    تطبيقات الهواتف الذكية ستكون أكثر تطورا وسيتمكن المرء من استخدامها لطلب السيارات ودفع الفواتير والتحكم بوجهات النقل، كما هو جاري حاليا الآن في بعض الحالات.

  • Symbolbild Diesel Zapfsäule (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    ستعتمد سيارات المستقبل حتما على الطاقة الكهربائية، خاصة بعد فضائح الانبعاثات الصادرة عن محركات الديزل. لكن موديلات السيارات الكهربائية ما زالت ذات كفاءة غير عالية وذلك بسبب تكاليفها المرتفعة وبطارياتها سريعة الاستهلاك والشحن. هنالك بدائل أخرى، مثل السيارات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الوقود والكهرباء أو الهيدروجين أو الوقود الصناعي.

  • Bonn - COP 23 - E-Mobilität (DW/A. Setiawan)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    نجحت شركة "DHL" الألمانية العملاقة وبالتعاون مع كلية آخن التقنية في تصنيع سيارة صديقة للبيئة لنقل الرسائل والصناديق البريدية. والحافلة "ستريت سكوتر" لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون وتستخدم الطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقة المتجددة.

  • PodRide E-Bike (PodRide)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    أما سيارة بيديليك الكهربائية فهي مشابهة لسيارة سمارت ويمكنها السير على الثلوج وعلى طرق مرتفعة أو منحدرة وتحتوي على كابينة قيادة مغلقة وفيها مساحة كافية لحمل أغراض. قد تكون هذه السيارة نموذجا لسيارات المستقبل.

  • Fliegendes Auto Flugauto (picture-alliance/dpa)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    بعض الشركات بدأت بتصنيع وتطوير سيارات طائرة، مثل شركة أوبر وشركة الطيران أيرباص. هذا النموذج الأوليمن أيرباص يشبه الصاروخ، سيكون قادرا على حمل راكبا واحدا فقط وارتفاع يصل إلى 9150 مترا بسرعة 480 كلم/ ساعة. أما بطارية الطائرة فهي شبيهة ببطاريات سيارات "فورمولا وان" ويمكن استبدالها بسهولة.

  • Flugzeuge der Zukunft: Elektro-Flugzeug (Bauhaus-Luftfahrt e.V.)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    أما طائرات المستقبل فيمكن أن تعتمد على الطاقة الكهربائية أيضا، كموديل "سي لاينر" الذي طورته شركة "باو هاوس لوفتفاهرت" الألمانية. وحتى مطارات المستقبل ستكون ربما في داخل المدن وعلى مستويات عدة وتناسب مختلف الطائرات.

  • Trabant Auto Trabi DDR | Stroch & Nachwuchs (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    المستقبل دون السيارة التي نعرفها؟ قد يحدث هذا قريبا جدا، خاصة أن الدلالات الحالية لمستقبل وسائط النقل تشير إلى ذلك. ستكون سيارة المستقبل وسيلة نقل يتم استخدامها من عدة أشخاص وتجمع خصائص عدة، كما يتوقع خبراء النقل.


مختارات

ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

تحتكر الحافلات والقطارات والسيارات وسائل النقل منذ أكثر من قرن. لكن مستقبل السيارات ووسائط النقل الحالية ليس مضمونا للأبد، خاصة بعد فضائح الانبعاثات الغازية لسيارات الديزل. في صور بعض البدائل المستقبلية لوسائط النقل. (15.04.2018)  

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