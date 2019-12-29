عمدة نيويورك: إقامة جنازة كبيرة لحاخام أمر "غير مقبول"

أشرف بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك شخصياً على عملية تفريق متجمعين من أتباع طائفة الحسيدك في حي وليامزبرغ في بروكلين احتشدوا في وقت متأخر أمس الثلاثاء لتشييع جنازة الحاخام حاييم ميرتز الذي توفي متأثرا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ميتشل سيلبر المدير التنفيذي في مبادرة الأمن المجتمعي، وهو برنامج لحماية المؤسسات اليهودية، إن طائفة يهودية شاركت مع الشرطة في وضع خطة لغلق الشوارع من أجل إلزام الجنازة بقيود التباعد الاجتماعي. وقال إن الطائفة المنتمي لها الحاخام والشرطة كلاهما فوجئ بعدد الذين حضروا.

وقال سيلبر لرويترز "كان هذا حدثاً منفرداً، نظمته طائفة. لا يجب أن تؤثر واقعة الليلة الماضية بالسلب على الحريديم، وسكان وليامزبرغ والجماعة اليهودية المحافظة أو الجماعة اليهودية بأكملها".

وانتقد بعض القادة اليهود دي بلاسيو الذي كتب على تويتر في وقت متأخر أمس الثلاثاء أنه وجه شرطة المدينة "باستدعاء أو حتى القبض على الذين يتجمعون في مجموعات كبيرة".

وكتب عمدة المدينة على تويتر "يتعلق الأمر بوقف هذا المرض وإنقاذ الأرواح". وقتل المرض أكثر من 23 ألف شخص في ولاية نيويورك رغم أوامر البقاء بالمنزل وإغلاق المدارس والأعمال التجارية.

وجاء الانتقاد إلى دي بلاسيو لمخاطبته في التغريدة "السكان اليهود، وجميع السكان". وأوضح جوناثان جرينبلات رئيس مجلس إدارة رابطة مكافحة التشهير أن مدينة نيويورك يعيش فيها أكثر من مليون يهودي.

وكتب جرينبلات على تويتر "القلة التي لم تحافظ على التباعد الاجتماعي يجب أن تحدد لكن التعميم على الجميع أمر مهين خاصة عندما يكون هناك الكثير من المتربصين باليهود".

وفي مؤتمر صحفي قال دي بلاسيو إنه نادم على الطريقة التي عبر بها عن مخاوفه بشأن تجمع المشيعين وإنه تحدث "بدافع من عواطفه" من أجل سلامة أهل مدينته، وهي نقطة التفشي الرئيسية للفيروس بالبلاد.

وكان عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو قد وصف في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء التجمع الكبير لمشيعي جنازة يهودية حسيدية الليلة الماضية بأنه أمر "غير مقبول تماما" في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال دي بلاسيو إن الجنازة، التي أقيمت لحاخام بارز في منطقة ويليامزبيرغ في بروكلين شهدت "تجمع آلاف الأشخاص على مسافة قريبة في مكان واحد" وكان هذا "أكبر تجمع" شاهده منذ بدء تفشي الفيروس.

وأضاف دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إن "أعضاء الجالية اليهودية يعرضون بعضهم البعض للخطر"، بتحدي توجيهات التباعد الاجتماعي، مضيفا أن التجمع عرض رجال الشرطة الذين ذهبوا إلى هناك لتفريق المتجمعين للخطر أيضا. وفي سلسلة من التغريدات مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، قال دي بلاسيو إنه ذهب إلى المكان بنفسه "للتأكد من تفريق المتجمعين". وكتب أيضا "رسالتي للجالية اليهودية، وكل الجاليات، بسيطة وهي أن وقت التحذيرات قد انتهى".

م.م/ أ. ح (رويترز، د ب أ)