عمدة كييف: الوضع في العاصمة تحت السيطرة ..والضحايا بالعشرات

قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن العاصمة الأوكرانية لا تزال تحت السيطرة الحكومة. وأضاف كليتشكو في فيديو نُشر اليوم السبت (26 شباط/فبراير 2022) عبر البوابة الإخبارية لتطبيق "تليغرام": "كانت الليلة صعبة، لكن لا توجد قوات روسية في المدينة... لكن العدو يحاول اختراق المدينة"، مضيفا أنه حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا، أصيب 35 شخصا، من بينهم طفلان.

ودعا كليتشكو المواطنين إلى الاحتماء في أماكن آمنة، وقال: "ابقوا في ملاجئ الاحتماء من القنابل لأن العدو يهاجم من الجو"، مضيفا أن البنية التحتية ومترو الأنفاق يعملان. ودعا العمدة إلى إزالة علامات مشتبه بها موضوعة لاستهداف منازل، وقال: "أقمنا نقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد الحركة في المدينة وزيادة صعوبتها... سيكون الأمر صعبا، لكننا مضطرون إلى المثابرة لأن الجيش معنا والدفاع عن الأرض معنا، والعدالة معنا".

وأعلن وزير الصحة الأوكراني السبت أن 198 مدنيا قتلوا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب أكثر من ألف شخص آخر منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل ثلاثة أيام.

وقال الوزير فيكتور لياشكو على فيسبوك "للأسف، بحسب البيانات، قتل 198 شخصا على أيدي الغزاة، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصا آخر من بينهم 33 طفلا".

مشاهدة الفيديو 02:22 الجيش الروسي يفرض حصارًا على العاصمة كييف.

على صعيد متصل، ذكر مراسل من رويترز أن صفارات الإنذار من الضربات الجوية دوت في العاصمة الأوكرانية كييف في حوالي الساعة 1120 (0920 بتوقيت غرينتش).

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" نقلت في وقت سابق اليوم عن مستشار الرئاسة ميخايلو بودولاك قوله إن الروس يحاولون في المقابل إدخال أكبر عدد ممكن من التقنيات العسكرية والقوات المسلحة إلى المدينة، مضيفا أن مخربين روس ينشطون بها.

وأشار إلى أن قوات الأمن الأوكرانية نجحت في التصدي لهم. وأضاف بودولاك أن القوات الأوكرانية تقاتل الغزاة الروس في ضواحي خارج المدينة، وقال: "الوضع تحت السيطرة، سواء في المدينة نفسها أوفي ضواحي كييف". وأفاد شهود عيان بوقوع عشرات التفجيرات في مدينة، التي يقطنها حوالي 2.8 مليون نسمة. كما سمع دوي عديد من الطلقات.

أصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن. وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه "جارية". وكانت روسيا أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مبنى مرتفعا واجهته مدمرة وحطاما في الشارع تحته. وأوضح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "كييف، مدينتنا الرائعة والمسالمة، نجت من ليلة أخرى تحت هجوم القوات البرية الروسية والصواريخ التي أصاب أحدها مبنى سكنيا في كييف".

ز.أ.ب/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)