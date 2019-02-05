عمدة بون: تغطية الوجه بالكامل غريبة عن نمط حياتنا

قال أحد خبراء الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، وهو عمدة مدينة بون، العاصمة السابقة لألمانيا، أشوك ألكسندر سريثاران، إنه يتمنى أن تحترم النساء المسلمات المنقبات التقاليد الألمانية التي تعتبر النقاب أو تغطية الوجه بالكامل غريبة عنها. وأضاف الخبير والسياسي المحلي في حديث مع صحيفة "فيلت" في عدد الثلاثاء (الخامس من شباط/فبراير 2019) "الواضح هو أن تغطية الوجه بالكامل غريبة عن نمط حياتنا".

واصبح السياسي المحافظ من حزب ميركل، نائب رئيس اللجنة المتخصصة في شؤون الاندماج التابعة للحكومة الاتحادية في برلين والتي تم تشكيلها الأسبوع الماضي. وتابع الخبير وهو من أصل هندي، أنه وفيما يخص موضوع تغطية الوجه بالكامل فإنه يرى نفسه مقيدا، مضيفا "لا أستطيع تجاوز الإطار القانوني المعمول به في ألمانيا الاتحادية".

عمدة مدينة بون

من جانب آخر، عبر عمدة مدينة بون عن انفتاحه إزاء تخصيص ساعات إضافية للمسلمات المحجبات في قاعات السباحة العامة التابعة لإدارة المدينة وقال "لا اعتبر تخصيص ساعات خاصة للمسلمات في قاعات السباحة العامة مشكلة. فهو أمر طبيعي جدا أن تشعر كل الشرائح المجتمعية في مدينة عالمية مثل بون بالراحة والدفء". كما أن الساعات المخصصة لسباحة النساء المسلمات تشارك فيها نساء ألمانيات، لا علاقة لهن بالإسلام. واعتبر العمدة أن الحياة المشتركة في بون بين المسلمين وغير المسلمين جيدة جدا، فهناك حلقة عمل يشارك فيها ممثلو كل الأديان بهدف تبادل الآراء والأفكار، حسب قول العمدة.

ح.ع.ح/ه.د(ك.أن.أ)