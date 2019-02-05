عمدة بون: تغطية الوجه بالكامل غريبة عن نمط حياتنا

قال أحد خبراء الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، وهو عمدة مدينة بون، العاصمة السابقة لألمانيا، أشوك ألكسندر سريثاران، إنه يتمنى أن تحترم النساء المسلمات المنقبات التقاليد الألمانية التي تعتبر النقاب أو تغطية الوجه بالكامل غريبة عنها. وأضاف الخبير والسياسي المحلي في حديث مع صحيفة "فيلت" في عدد الثلاثاء (الخامس من شباط/فبراير 2019) "الواضح هو أن تغطية الوجه بالكامل غريبة عن نمط حياتنا".
واصبح السياسي المحافظ من حزب ميركل، نائب رئيس اللجنة المتخصصة في شؤون الاندماج التابعة للحكومة الاتحادية في برلين والتي تم تشكيلها الأسبوع الماضي. وتابع الخبير وهو من أصل هندي، أنه وفيما يخص موضوع تغطية الوجه بالكامل فإنه يرى نفسه مقيدا، مضيفا "لا أستطيع تجاوز الإطار القانوني المعمول به في ألمانيا الاتحادية".
عمدة مدينة بون
من جانب آخر، عبر عمدة مدينة بون عن انفتاحه إزاء تخصيص ساعات إضافية للمسلمات المحجبات في قاعات السباحة العامة التابعة لإدارة المدينة وقال "لا اعتبر تخصيص ساعات خاصة للمسلمات في قاعات السباحة العامة مشكلة. فهو أمر طبيعي جدا أن تشعر كل الشرائح المجتمعية في مدينة عالمية مثل بون بالراحة والدفء". كما أن الساعات المخصصة لسباحة النساء المسلمات تشارك فيها نساء ألمانيات، لا علاقة لهن بالإسلام. واعتبر العمدة أن الحياة المشتركة في بون بين المسلمين وغير المسلمين جيدة جدا، فهناك حلقة عمل يشارك فيها ممثلو كل الأديان بهدف تبادل الآراء والأفكار، حسب قول العمدة.
ح.ع.ح/ه.د(ك.أن.أ)
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".
-
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).
الكاتب: ع.ش