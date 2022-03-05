عمدة برلين تطلب المساعدة في إيواء اللاجئين الأوكرانيين

تستقبل العاصمة الألمانية برلين كل مساء نحو ألف لاجئ جديد قادمين من أوكرانيا. وقالت عمدة المدينة، فرانسيسكا غيفي، اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) أمام واحد من نزل الطوارئ الجديدة في مطار تيغل السابق، إن إجمالي القادمين الجدد خلال العطلة الأسبوعية الحالية وصل إلى قرابة 4 آلاف شخص.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "برلين لا يمكنها تنظيم هذا بمفردها وهي بحاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة الاتحادية" مشيرة إلى أن الولايات الألمانية الباقية أبلغت عن وجود ما يتراوح بين 600 و1300 مكان شاغر لديها في كل يوم من الأيام الماضية.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية برلين، كاتيا كيبينغ أن "برلينتتحمل أعدادا تعادل ما تتحمله كل الولايات الأخرى".

وأشارت غيفي إلى أنها ناشدت الجيش الألماني في العاشر من الشهر الجاري إمداد الولاية بـ 240 جنديا للقيام بدعم جهود الإيواء والعمل في ثلاث نوبات بواقع 80 جنديا في كل نوبة، لكنها لم تتلق ردا رسميا بعد، وقالت لا توجد مؤشرات على أنه ستكون هناك مساعدة.

مشاهدة الفيديو 02:19 برلين تستقبل الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين

وأوضحت غيفي أنها ستكتب إلى كل المسؤولين والموظفين في الولاية غدا الاثنين لتقديم المساعدة، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى 600 شخص للقيام بعملية التنظيم بأكملها "وهذه ليست مهمة تخص برلين وحدها بل هذه مهمة وطنية"، وتوقعت ارتفاع معدل اللاجئين القادمين من المناطق التي تهاجمها روسيا في أوكرانيا إلى ما يزيد عن 10 آلاف لاجئ يوميا.

وفي غضون ثلاثة أيام، وضعت الولاية نحو 500 سرير في الصالة الرئيسية القديمة في مطار تيغل، تم توزيعها في قطاعات منفصلة كل قطاع يسع لعشرة أشخاص. ووصل عدد الأشخاص الذين باتوا ليلة السبت/الأحد الماضية إلى 425 شخصا منهم 105 طفل.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)