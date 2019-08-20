 عمدة إسطنبول يتضامن مع ثلاثة رؤساء بلديات أقالتهم أنقرة | أخبار | DW | 31.08.2019

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أخبار

عمدة إسطنبول يتضامن مع ثلاثة رؤساء بلديات أقالتهم أنقرة

طالب عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بإنهاء ما وصفه بـ"الظلم" الذي لحق بثلاثة رؤساء بلديات أكراد منتخبين أقالتهم أنقرة بدعوى "علاقتهم بالإرهاب". إمام أوغلو زار مدينة ديار بكر معلنا تضامنه مع رؤساء البلديات المقالين.

Türkei Diyarbakir | Ekrem Imamoglu bei Pressekonferenz (DW/F. Bozarslan)

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغو في مؤتمره الصحفي بمدينة ديار بكر.

في خطوة تضامنية مع معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومع رؤساء بلديات مقالين، زار عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، اليوم السبت (31 آب/أغسطس 2019)، دعما لعمدة المدينة السابق، الذي تم إقالته بسبب ما يزعم من علاقته بالإرهاب وحل محله حاكم عينته الحكومة التركية.

وقال إمام أوغلو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفتا جمهورييت وسوزجو: "يتعين أن نقف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر". وكان يتحدث في مقر حزبه "الشعب الجمهوري" في مدينة ديار بكر.

يذكر أن عمدة المدينة، عدنان سلجوق ميزراكلي من حزب "الشعوب الديمقراطي" ورئيس بلدية ماردين، أحمد تورك ورئيسة بلدية فان، بديعة أوزجوكتشي إرتان قد تم إقالتهم من مناصبهم يوم الاثنين قبل الماضي بسبب ما يزعم من صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وحل محل الثلاثة، الذين كانوا قد جاؤوا في الصدارة في الانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس الماضي، حكاما إقليميين، عينتهم وزارة الداخلية في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والتقى إمام أوغلو برؤساء البلديات الثلاثة المقالين في مدينة ديار بكر، ونشر صورا معهم على موقع "تويتر".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.ا)

 

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