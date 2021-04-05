 عمان تحظر النشر في قضية الأمير حمزة وتستقبل وزير الخارجية السعودي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2021

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عمان تحظر النشر في قضية الأمير حمزة وتستقبل وزير الخارجية السعودي

قرر النائب العام الأردني حظر النشر في القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة المتهم بالضلوع في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". فيما أرسلت السعودية وزير خارجيتها إلى عمان لتأكيد دعمها للملك الأردني.

الأمير الأردني حمزة ابن الحسين يمارس الرياضة في النادي الجوي الملكي عام 2012 (أرشيف)

الأمير الأردني حمزة ابن الحسين يمارس الرياضة في النادي الجوي الملكي عام 2012 (أرشيف)

قرر نائب عام عمان اليوم الثلاثاء (السادس من أبريل/ نيسان) حظر النشر في كل ما يتعلق بموضوع الأمير حمزة بن الحسين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نائب عام عمان حسن العبداللات قرر حظر النشر في كل ما يتعلق بهذا الموضوع في هذه المرحلة من التحقيقات، حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.

مختارات

أعلن الديوان الملكي الاردني في بيان أن ولي العهد السابق الأمير حمزة وقع رسالة أكد فيها أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبد الله الثاني. جاء ذلك بعد أن أوكل الملك الأردني إلى عمه الأمير حسن بن طلال التعامل مع موضوع أخيه.

وقال العبداللات للوكالة إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك. ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع.

وكانت المملكة الأردنية قد أعلنت السبت الماضي عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية. وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لاحقا أن "تحقيقات أولية"  أظهرت تورط الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع  "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، إلا أن الملك فضّل بدايةً الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق". 

دعم سعودي

من جانب آخر وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سلم رسالة تجدد التأكيد على الدعم السعودي للأردن، في ظل خلافات بين الملك عبد الله وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة.

ووفقا لما نشرته وزارة الأنباء الأردنية (بترا) فقد استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل المملكة أمس الاثنين.

وحمل وزير الخارجية السعودي رسالة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني من الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت وقوف السعودية إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها الاردن لحماية مصالحه.

تأتي زيارة الوزير السعودي بعد يومين من اتهام الحكومة الأردنية للأخ غير الشقيق للملك الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله الذي يحمل الجنسية السعودية، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية وآخرين من الحلقة المحيطة به بالضلوع في مخطّط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره".

ونفى الأمير حمزة التهم الموجهة إليه مؤكدا انه قيد الإقامة الجبرية. وتم توقيف أكثر من 16 شخصاً في إطار هذه القضية. وحسب مصادر رسيمة أردنية أكّد ولي عهد الأردن السابق في  رسالة وقّعها الاثنين بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة أنّه سيبقى "مخلصاً" للملك عبد الله الثاني.

ع.أ.ج / ع ج ( ا ف ب، رويترز،د ب ا)

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ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة: "سأبقى مخلصا لجلالة الملك"

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