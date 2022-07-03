عمال ميناء العقبة يضربون عن العمل بعد مأساة تسرب غاز الكلور

قال نقابيون إن عمال ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر بدأوا إضرابا عن العمل اليوم الأحد (الثالث من يوليو/تموز 2022) احتجاجا على تدني تدابير السلامة بعد وفاة 13 شخصا في حادث تسرب غاز الكلور في الميناء.
وجاءت وفاة 13 وإصابة حوالي 290 عاملا بعد حادث سقوط صهريج كلور من رافعة على سفينة يوم الاثنين الماضي مما تسبب في انفجاره.
وقال النقابي البارز أحمد عمايرة إن مئات العمال لم يحضروا للعمل في مرافق الميناء الرئيسية وإنهم ملتزمون بالتوقف عن العمل حتى يتم تلبية مطالبهم بتوفير بيئة مناسبة من حيث معايير السلامة الصناعية. وأكد متحدث باسم الميناء توقف العمل، لكنه لم يعلق على الواقعة.
ويقول خبراء القطاع إن الحادث كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة لو لم يغادر عشرات العمال، الذين أنهوا نوبة عملهم، الموقع قبل وقت قصير من التسرب.
كما أدت الرياح إلى إبعاد الغازات السامة عن المناطق المأهولة بالسكان في المدينة الساحلية إلى الصحراء البعيدة.
وقال مسؤولون حكوميون لرويترز اليوم الأحد إن الحادث كشف عن إهمال كبير من قبل إدارة الميناء التجاري الوحيد في البلاد حيث حذرت مصادر في القطاع منذ فترة طويلة من أن إجراءات السلامة غير كافية.
وهذا التسرب هو ثاني فضيحة كبرى تضرب حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد وفاة سبعة مرضى على الأقل في مارس/ آذار الماضي عندما نفد الأكسجين من مستشفى عام.
وقال الملك عبد الله إنه ينتظر نتائج التحقيق الذي أمرت به الحكومة وأجراه النائب العام لمعرفة تفاصيل الحادثة.
وميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي من البحر الأحمر هو طريق عبور رئيسي للبضائع العراقية، لكنه أصبح أيضا بوابة لبعض البضائع المتجهة إلى سوريا والأراضي الفلسطينية.
ع.ا/أ.ح (رويترز)
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
إيفر غيفن: مطالب بـ900 مليون دولار كتعويض
جنوح سفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس تسبب في تعطيل حركة الملاحة لستة أيام، إلى أن تم تعويمها أخيراً. احتجزت مصر السفينة مطالبة الشركة المالكة بدفع 900 مليون دولار كتعويض، وسط استمرار المحادثات بين الجانبين. هيئة قناة السويس كانت قد قالت إنها خسرت ما بين 12 إلى 15 مليون دولار يومياً جراء الحادث. أما تكلفة تعطل الملاحة على التجارة العالمية فتتراوح بين 6 إلى 10 مليارات دولار، بحسب "أليانتس" للتأمين.
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
سي إس سي إل إنديان أوشن: عشرات الملايين
تعد "سي إس سي إل إنديان أوشن" واحدة من أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم، إذ يمكنها نقل حوالي عشرين ألف حاوية. وفي عام 2016 علقت في قاع نهر الإلبه بمدينة هامبورغ الألمانية على الرغم من ارتفاع مناسب النهر بسبب الفيضان، ولم تتمكن سفن الإنقاذ من تحريرها إلا بعد عدة أيام. وقد تولت شركة تأمين الشركة المشغلة للسفينة دفع تكاليف إعادة تحرير السفينة والتي بلغت عشرات ملايين اليوروهات.
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
إم إس سي تشيترا: خلاف حول 66 مليون دولار
بعد تصادمها مع سفينة أخرى، مالت سفينة "إم إس سي تشيترا" في 8 آب/أغسطس 2010 قبالة سواحل مومباي بشكل خطير، ما تسبب بفقدان نحو 300 حاوية شحن. لكن السفينة لم تغرق، وبعد أشهر تم إغراقها في المياه الدولية. سلطات إدارة الموانئ طالبت الشركة المالكة بدفع تعويض بلغ نحو 5 مليارات روبية (نحو 66 مليون دولار) بسبب التلوث الذي تسببت به، إذ تسربت منها أطنان من مشتقات النفط. ويستمر الخلاف حول التعويض حتى الآن.
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
رينا: تعويضات بـ38 مليون دولار
لم يتبق الكثير من سفينة الشحن "رينا" في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بعد أن اصطدمت بشُعب مرجانية قبالة سواحل نيوزيلندا، إذ سرعان ما انقسمت إلى قسمين انفصلا عن بعضهما. ولم يتبق من السفينة إلا مقدمتها بعد أن غرقت باقي الأجزاء بما كانت تحمله من حاويات. وفي عام 2012 وافقت الشركة المالكة للسفينة على دفع تعويضات بلغت 38 مليون دولار للشركة التي أزالت مخلفات السفينة من المياه.
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
إم إس سي نابولي: نحو 165 مليون دولار
في عام 2007 فقدت سفينة الشحن "إم إس سي نابولي" جزءاً من شحنتها بعد أن جنحت قبالة سواحل جنوب إنكلترا. وأدى ذلك إلى تحول شاطئ "سيدموث" الجميل في ديفون إلى مكب للنفايات. واستغرقت أعمال تنظيف الشاطئ وتخليصه من النفايات أكثر من سنتين ونصف، ووصلت قيمة الأضرار إلى 120 مليون جنيه إسترليني (نحو 165 مليون دولار) دفعتها الشركة المالكة وشركة التأمين.
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
تصادم في القنال الإنجليزي
هكذا انتهى الحال بإحدى السفن السياحية بعد تصادمها مع إحدى سفن نقل الحاويات عام 1999 في القنال الإنجليزي، إذ اخترقت بعض الحاويات الفولاذية العملاقة مقدمة السفينة. ورغم الأضرار الكبيرة واندلاع حريق على متن سفينة الشحن إلا أن الحادث لم يسفر عن إصابات كبيرة، إذ أُصيب يومئذٍ 24 شخصاً بجراح بسيطة.
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
إكسلسيور: غرامة للقبطان
في عام 2007 فقدت سفينة "إكسلسيور" 31 حاوية في مناورة فاشلة بالقرب من مدينة كولونيا الألمانية، وانتشرت الحاويات على مسافة عدة كيلومترات في نهر الراين، ما تسبب بعرقلة حركة الشحن والنقل. بلغت أضرار الحادث نحو مليون يورو متجاوزة الحد الأقصى لمبلغ تأمين الشركة المشغلة التي كانت مهددة بالإفلاس. وقضت محكمة ألمانية بضرورة تشكيل صندوق لتغطية نفقات مثل هذه الحوادث. وتم تغريم القبطان بـ3200 يورو.
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أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟
لُقى ثمينة على الشاطئ
رغم تبعات مثل هذه الحوادث إلا أن البعض قد يستفيد منها على ما يبدو، إذ يقبل البعض على جمع محتويات الحاويات التي تجرفها المياه. هذه الأحذية الرياضية الجديدة مثلاً على شاطئ نورديرني الألمانية عام 2014، ويبدو أنها سقطت من إحدى السفن المبحرة في بحر الشمال.