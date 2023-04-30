 عمال لبنان يتظاهرون دعما للعمالة الأجنبية | DW الأخبار | DW | 01.05.2023

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DW الأخبار

عمال لبنان يتظاهرون دعما للعمالة الأجنبية

في لبنان انطلقت تظاهرة في العاصمة بيروت ترفع شعارات تدعو لمواجهة الانهيار الذي يهدد البلاد. ودعمت المظاهرة حقوق العمال الأجانب في لبنان .

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30.4.2023, Budapest**** Pope Francis (C) celebrates a holy mass at Kossuth Lajos' Square during his visit in Budapest on April 30, 2023, the last day of his tree-day trip to Hungary. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

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FILE - A harvester collects wheat in the village of Zghurivka, Ukraine, Tuesday, Aug. 9, 2022. A ship approached Ukraine on Friday, Aug. 12, 2022, to pick up wheat for hungry people in Ethiopia, in the first food delivery to Africa under a U.N.-brokered plan to unblock grain trapped by Russia’s war and bring relief to some of the millions worldwide on the brink of starvation. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)

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شهد عدد من العواصم والمدن العربية والأوروبية مظاهرات بمناسبة عيد العمال، لكنها بلغت أوجها في فرنسا، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع على وقع أزمة على خلفية قانون التقاعد التي تتفاعل منذ أسابيع، ووقعت صدامات وأعمال شغب.

TOPSHOT - This image grab taken from AFPTV video footage on April 20, 2023, shows an aerial view of black smoke rising above the Khartoum International Airport amid ongoing battles between the forces of two rival generals. - Hundreds of people have been killed since the fighting erupted on April 15 between forces loyal to Sudan's army chief Abdel Fattah al-Burhan and his deputy, Mohamed Hamdan Daglo, who commands the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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FILE+++Smoke billows following an Israeli airstrike targeting south of the capital Damascus, on July 20, 2020. - Israeli strikes south of the Syrian capital wounded seven Syrian soldiers, state media reported, in an attack which a war monitor said hit several positions of regime forces and Iran-backed militias. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

قصف إسرائيلي على سوريا ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان 09.04.2023

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A battery of Israel's Iron Dome defence system, designed to intercept and destroy incoming short-range rockets and artillery shells, is pictured in Mount Hermon in the Iraeli-annexed Golan Heights on June 2, 2019. - Israel carried out air strikes in Syria today in response to rare rocket fire from the neighbouring country, its military said, with a war monitor reporting 10 killed, including Syrian soldiers and foreign fighters. Israel's army said two rockets were fired from Syria at Mount Hermon in the Israeli-occupied Golan Heights late the previous day and one had been located within Israeli territory. (Photo by JALAA MAREY / AFP)

رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا في اتجاه إسرائيل 08.04.2023

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أحدها "سقط في أرض خلاء بجنوب هضبة الجولان" التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في 1967. يأتي ذلك عقب تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل ولبنان منذ 2006.