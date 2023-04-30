عمال لبنان يتظاهرون دعما للعمالة الأجنبية

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في لبنان انطلقت تظاهرة في العاصمة بيروت ترفع شعارات تدعو لمواجهة الانهيار الذي يهدد البلاد. ودعمت المظاهرة حقوق العمال الأجانب في لبنان .
شهد عدد من العواصم والمدن العربية والأوروبية مظاهرات بمناسبة عيد العمال، لكنها بلغت أوجها في فرنسا، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع على وقع أزمة على خلفية قانون التقاعد التي تتفاعل منذ أسابيع، ووقعت صدامات وأعمال شغب.
مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، وافق الجيش السوداني على إجلاء رعايا أجانب وبعثات دبلوماسية لمختلف الدول عقب إعلان مماثل لقوات الدعم السريع. الإعلام السعودي تحدث عن وصول عشرات السعوديين إلى جدة في أول عملية إجلاء معلنة.
قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بالمدفعية وبطائرة مسيرة أهدافا عسكرية في سوريا ردا على إطلاق صواريخ خلال الليل باتجاه الجولان، فيما أعلن الجيش الأردني أن صاروخا انفجر في الجو وسقطت شظاياه في شمال المملكة بمحاذاة حدود سوريا.
أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أحدها "سقط في أرض خلاء بجنوب هضبة الجولان" التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في 1967. يأتي ذلك عقب تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل ولبنان منذ 2006.
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