عمال لبنان يتظاهرون دعما للعمالة الأجنبية

رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا في اتجاه إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أحدها "سقط في أرض خلاء بجنوب هضبة الجولان" التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في 1967. يأتي ذلك عقب تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل ولبنان منذ 2006.