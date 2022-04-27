عمال شركة نقل أخلوا شقة سكنية وأخذوا جثة ساكنها معهم!

خلال عملية إخلاء شقة سكنية، في مدينة دارمشتات وسط ألمانيا، من كافة محتوياتها، عثرت شركة تتولى نقل محتويات الشقة على جثة وأخذتها معها. عمال الشركة اعتقدوا أن جثة الرجل الميت هي دمية لعرض الملابس (مانيكان)، كما أكد متحدث باسم النيابة العامة، وفق ما نقلت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ.

ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد مرور شهرين، حين بدأت الدمية المفترضة تتعفن، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا). وبعدها أظهر تشريح الجثة أنها تعود للمستأجر في الشقة، والذي كان عليه أن يخلي الشقة. وقد كلف موظف قضائي شركة النقل بإخلاء الشقة ونقل محتوياتها إلى مخزن، وفق النيابة العامة.

يفترض المحققون أن الرجل انتحر أو توفي بشكل طبيعي؛ إذ لا توجد أي قرائن على العنف.

ف.ي/خ.س