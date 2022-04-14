عمال السكك الحديدية في أوكرانيا يستمرون في العمل رغم الحرب

حرب أوكرانيا.. سياسة ألمانيا الخارجية في مرمى الانتقادات!

يرى منتقدون أن غزو أوكرانيا أكبر دليل على عدم صحة سياسة "التغيير من خلال التجارة" التي اتبعتها ألمانيا مع روسيا. وأبرز من يقف خلفها، المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. لكنها ليست وحدها، بل جيل كامل من الساسة الألمان.