 عمال السكك الحديدية في أوكرانيا يستمرون في العمل رغم الحرب | DW الأخبار | DW | 14.04.2022

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DW الأخبار

عمال السكك الحديدية في أوكرانيا يستمرون في العمل رغم الحرب

على الرغم من استمرار قصف القوات الروسية لأوكرانيا واستهدافها للمدنيين , إلا أن السكك الحديدية هناك مازالت تعمل بفضل عمالها الشجعان. وتساهم القطارت في عمليات اجلاء المدنيين وإنقاذ أرواحهم رغم المخاطر.

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