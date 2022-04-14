عمال السكك الحديدية في أوكرانيا يستمرون في العمل رغم الحرب

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على الرغم من استمرار قصف القوات الروسية لأوكرانيا واستهدافها للمدنيين , إلا أن السكك الحديدية هناك مازالت تعمل بفضل عمالها الشجعان. وتساهم القطارت في عمليات اجلاء المدنيين وإنقاذ أرواحهم رغم المخاطر.
حذّر البنك الدولي من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
يذكر التاريخ القريب حروباًَ خاضتها قوى كانت عظمى في وقت من الأوقات، وبسبب هذه الحروب خسرت تلك الدول مكانتها الكبرى في المشهد الدولي. يعتقد خبير أمريكي أن الأمر نفسه يتكرر اليوم في مشهد الغزو الروسي لأوكرانيا.
يرى منتقدون أن غزو أوكرانيا أكبر دليل على عدم صحة سياسة "التغيير من خلال التجارة" التي اتبعتها ألمانيا مع روسيا. وأبرز من يقف خلفها، المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. لكنها ليست وحدها، بل جيل كامل من الساسة الألمان.
أتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا مؤكدا وجود "أدلة" على ذلك. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشيد بكلمات بايدن ويصفا بأنها "حقيقية لزعيم حقيقي".
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