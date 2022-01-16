 عمال الإغاثة مهددون بعد مقتل مسعف بمخيم الهول في شمال سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2022

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أخبار

عمال الإغاثة مهددون بعد مقتل مسعف بمخيم الهول في شمال سوريا

نبه مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الأحد إلى أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل "سابقة خطيرة"، بعد أيام من مقتل مسعف على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

مخيم الهول في شمال شرق سوريا

رغم أنهم مدنيون ويقدمون مساعدات إنسانية إلا أن يحاة عمال الإغاثة مهددة في مخيم الهول بشمال سوريا والذي يأوي عائلات عناصر داعش

يؤوي مخيم الهول نحو 56 ألف شخص،أكثر من نصفهم دون 18 عاماً، وفق آخر بيانات الأمم المتحدة. ويضم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس وعاملي إغاثة أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

مختارات

 وقال مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد (16 كانون الثاني/ يناير 2022) "ثمة خلل أمني وتهديد جدّي في المخيم، حيث خلايا داعش ما زالت موجودة". وأكد أن "تهديد المنظمات الانسانية والنقاط الطبية يشكل سابقة خطيرة"، موضحاً أنها بعد الحادث الأخير، حيث قتل مسعف على يد عناصر من تنظيم داعش، "ستواصل تقديم الخدمات الانسانية لكن ليس بالشكل المطلوب".

 ونعى الهلال الأحمر الكردي الأربعاء أحد عناصره. وقال إنه قتل متأثراً بإصابته "بطلق ناري أثناء تأديته لواجبه الإنساني" في المركز الرئيسي للمنظمة في مخيم الهول. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل المسعف الثلاثاء على يد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية تمكنا من دخول النقطة الطبية باستخدام هويتين مزورتين.

 وفي بيان مشترك الأربعاء، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي أن "منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لا تزال ملتزمة بحشد وتقديم المساعدات المنتظمة المنقذة للحياة والمساعدات الأساسية للمخيم". لكنهما حذرا من أنه "لا يمكنها القيام بذلك بشكل فعال إلا عندما يتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضايا السلامة المستمرة".

مشاهدة الفيديو 11:07

مخيم الهول بسوريا.. هل من حل للجرائم والحوادث الأمنية؟

خلايا داعش نائمة في مخيم الهول؟

 وشدّدت منظمة "أطباء بلا حدود"، إحدى أبرز المنظمات العاملة في المخيم، في بيان الجمعة، على أنه "لا بد من إيجاد حلول طويلة الأمد تحترم حقوق سكان المخيم وتكفل سلامتهم وسلامة العاملين في المجال الإنساني على حد سواء".

 وتعمل عشرات المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية، على تقديم المساعدات داخل المخيم. ومنذ مطلع عام 2021، وثق المرصد السوري مقتل 91 شخصاً في المخيم، غالبيتهم لاجئون عراقيون، على يد عناصر متوارية من التنظيم. وبين القتلى عاملان اثنان في المجال الإنساني.

 وكانت وتيرة جرائم القتل انخفضت إثر عملية أمنية نفذتها القوات الكردية نهاية آذار/مارس وأسفرت عن توقيف أكثر من مائة عنصر من التنظيم، قبل أن تعاود الارتفاع.

 ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في آذار/ مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية، ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

 وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.

ع.ج/ م.س (أ ف ب)

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    أطفالٌ لم يروا آباءهم

    تتكاثر مخيمات النازحين في أنحاء محافظة كركوك بسرعة، فتضطر السلطات الى بناء مزيد من مراكزالإيواء، دون خدمات صحية أو تربوية أو مدنية. الصور في هذا الملف من مخيمات ليلان، داقوق و ديبكة. العديد من الأطفال هنا لم يروا آباءهم، وبعضهم حرم من كلا الوالدين.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دون تلقيح، وقد يُصاب أيمن بشلل الأطفال!

    تحتوي بعض المخيمات على مراكز طبية لكنها تشكو من قلة الكوادر الطبية، وامكاناتها متواضعة جدا، نظرا لأعدد النازحين المتزايدة، حيث يقدر عدد الهاربين من تنظيم داعش في الموصل وحدها ب 180 ألف عراقي. لا يحصل الأطفال هنا على تلقيحات كاملة.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بلا تعليم

    لا توجد مدارس داخل المخيمات بل يضطر الأطفال للذهاب الى المدن والقرى القريبة لتلقي بعضا من المعرفة في مدارسها . حيث يبدأ الحضور المدرسي في المساء، أي بعد خروج المجموعة الصباحية الخاصة بتلاميذ المنطقة. طفولة بلا تعليم فما ينتظرها يا ترى؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ في عالم مؤقت

    هنا يعيش الأطفال في بيوت مؤقتة، وفي أوضاع مؤقتة، وتحت قوانين مؤقتة. هنا تضعف قوانين الدولة، وتنتشر قوانين القبيلة وتسود الفوضى. تتولى بعض المؤسسات الحكومية العناية بالأسر النازحة، لكن العناية بالطفولة تعد حاليا ترفا في ظل الظروف الصعبة. الطفل الظاهر في الصورة يفكر فيما قد يجده من طعام يسد به رمقه في خيمته عند العودة؟ ياترى، متى أكل فاكهة آخر مرة؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بدون هوية!

    أغلب العوائل مسجلة بأسماء النساء. بعضهن آرامل، قتل أزواجهن المنتمون الى تنظيم داعش، وأخريات ما زال أزواجهن رهن الاعتقال للتحقيق معهم في هويتهم، لأنهم قادمون من مناطق ساخنة. أما الأطفال ففي الغالب لا يملكون بيانات ولادة بسبب وجود نظام "الدولة الإسلامية" وظروف ما جرى بعد طردها.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفلةٌ بحذاء رجل مجهول!

    بعض ملابس الأطفال مصدرها مساعدات من أوروبا ، وبعضها الآخر من تبرعات أغنياء بعض مناطق العراق، ومن منظمات محلية واقليمية. لكن الملابس لا تكفي ولا تلائم المقاسات، وهكذا ترتدي الطفلة الظاهرة في الصورة حذاء بلاستيك رجالي مجهول المصدر لتقي قدميها من برد المخيم.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    تبادل مسؤولية الحماية بين أطفال

    لا توجد أسواق داخل المخيمات ولكن بإمكان أي عائلة نازحة جعل خيمتها عبارة عن محل لبيع ما يملك أفرادها من أشياء، أما الأطفال فتتم رعايتهم من طرف غيرهم من الأطفال! في الصورة تقود ساجدة أخيها سعد، في رحلة البحث عن الخبز داخل المخيم، حيث يصل الخبز في أوقات محددة وكذلك الطعام والماء.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    بحثاً عن دورة مياه!

    الحمامات ودورات المياه مشكلة كبرى، فالنظافة غائبة، والوعي الصحي منعدم. حسب افادات الناشطين في منظمة جسر السلام للإغاثة يعيش في القاطع الواحد 500 نازح تخدمهم 4 كابينات من البلاستك تضم دورات مياه في حالة مزرية. أما الاطفال فغالبا ما يقضون حاجاتهم قرب الخيام. النتيجة الذباب ومخاطر الأمراض.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دمى رثّة لإبعاد كوابيس داعش!

    تشكل اللُعب عنوانا لعالم الأطفال. يلعب هؤلاء بدمى قادمة من بلدان بعيدة، وقد قضى أغلبها أوقاتا في غرف أطفال لم تزرهم الحروب، ولم ترعبهم سيوف وسكاكين "داعش". هل تساهم هذه الدمى في نسيان معاناتهم في" الدولة الإسلامية" التي ترى في الأطفال مشاريع إنتحارية؟ (*مع الشكر لمنظمة جسر السلام لأغاثة النازحين لتبرعها بالصور)

    الكاتب: ملهم الملائكة