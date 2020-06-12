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عمالة الأطفال

عمالة الأطفال من الظواهر المهيمنة على الدول الفقيرة، ولا تختلف إلا في القليل من تفاصيلها، فرغم التشريعات الدولية لحماية الطفولة، إلا أن الكثير من العائلات تجد نفسها مضطرة لتحميل أطفالها مسؤولية إعالتها.

أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات لمعالجة شؤون العمل المختلفة، تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمالة الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة. كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرضهم للخطر صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم بسبب طبيعتها.

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مكافحة عمالة الأطفال.. ألمانيا تعد قانونا أوروبيا ويونيسف تحذر 12.06.2020

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ألمانيا تستغل رئاستها القادمة للمجلس الأوروبي لسنّ قانون يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد، واليونيسف تحذر من تفاقم الظاهرة بسبب جائحة كورونا.
Bildnummer: 50100801 Datum: 15.06.2000 Copyright: imago/Dieter Matthes Kinder verkaufen Erdnüsse am Strand von Rio de Janeiro , Personen , Objekte; 2000, Städte, Strandverkauf, Strandverkäufer, Imbiss, Einheimische, Einheimischer, Wirtschaft, Land & Leute, Stange, Nuss, Erdnuss , Jungen, Junge, Kinderarbeit; , quer, Kbdia, Gruppenbild, Einzelhandel, Wirtschaft, Brasilien, ohne, Reisen, Südamerika

ظاهرة عمالة الأطفال في أفريقيا.. المنع وحده لا يكفي! 12.06.2019

كثير من الأطفال في أفريقيا مجبرين على العمل في عدة قطاعات، في البيوت وفي المزارع وكذلك في الدعارة، حيث يتم اغتصاب طفولتهم. غالبيتهم في سن التعليم الابتدائي. وحظر عملهم وحده لا يكفي للقضاء على هذه الظاهرة.
June 12, 2013 Bildergalerie Unesco: 263 Millionen Kinder und Jugendliche gehen nicht zur Schule Ural Rahul, 15, works on a car at a repair garage in Dimapur, India's northeastern state of Nagaland, on June 12, 2013, the World Day Against Child Labour. The day, first observed in 2002 and sanctioned by the International Labour Organization (ILO), aims to highlight the plight of children engaged in work that deprives them of adequate education, health, leisure and basic freedoms, violating their rights. AFP PHOTO/CAISII MAO (Photo credit should read Caisii Mao/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/C. Mao

شاب هندي يقاضي والديه لأنهما أنجباه دون إذنه! 18.02.2019

أقدم شاب هندي يبلغ من العمر 27 عاماً على خطوة غريبة ضد والديه، حيث قرر مقاضاتهما في المحكمة. والسبب ليس شيئاً آخر سوى أنهما أنجباه. لماذا يا ترى؟
Kinderarbeit in Algerien Copyright/photographer:  DW Korrespondent in Algerien: Samir Boutera Place and date: Algeria , 27 Mai 2018

رمضان.. شهر انتعاش عمالة الأطفال في الجزائر 03.06.2018

ظاهرة ليست بنت اليوم ولا البارحة، غير أنها تزدهر بشكل ملحوظ في الشهر الفضيل. DW عربية تسلط الضوء من عين المكان على أطفال بعمر الزهور قذفتهم الدنيا وبعض الأهل من المدرسة إلى معمعة تحمل في طياتها أخطاراً وسلبيات لا تحصى.
A Yemeni boy poses with a Kalashnikov assault rifle during a gathering of newly-recruited Huthi fighters in the capital Sanaa, to mobilize more fighters to battlefronts in the war against pro-government forces in several Yemeni cities, on July 16, 2017. / AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

الأطفال.. أكبر الخاسرين من الحروب والأزمات في المنطقة العربية! 30.05.2018

تتسبب النزاعات المسلحة في المنطقة العربية بوضع مأساوي لآلاف الأطفال، لكن السياسات الحكومية المتبعة في أكثر من بلد، حتى منها الغنية، تخلق بدورها نوعاً من الإقصاء للأطفال، خاصة منهم الفتيات.
Thani*, 6, rides with her father Faisal* on his cart, from which he sells livestock feed in West Mosul, Iraq, on April 18, 2018.

أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر 30.05.2018

يواجه أكثر من مليار طفل حول العالم أخطاراً متنوعة تهدد حياتهم. وحسب تقرير منظمة "أنقذوا الأطفال" يعد سوء التغذية بسبب الفقر الخطر الأكبر، يليه النزاعات المسلحة ثم التمييز على أساس الجنس والزواج والحمل في سن الطفولة.
11.05.2018 +++ The war in Yemen exacerbates the phenomenon of child labor.

الحرب على اليمن تفاقم مأساة عمالة الأطفال 21.05.2018

تجدهم في كل مكان، أطفال لم يتذوقوا حلاوة الحياة، لكنهم يتجرعون مرارتها بكل قسوة، فهم يكدّون ليعيلوا أنفسهم وأسرهم فيما تستعر الحرب. عمالة الأطفال ليست أمراً جديدا في مجتمع اليمن، لكنّ الحرب جعلت منها مشهدا يوميا.

Colombian boys help pick coffee beans during the harvest, 20 September 2007, in the heart of Colombia's so-called 'coffee region', in Chinchina, some 300 kilometers east of the capital Bogota. Colombia, one of the world's largest exporters of the coffee, is known for its outstanding Arabica blend, rich in body and smooth in flavour. The country produces 12 percent of the coffee in the world, after it was introduced into the South American country in the early 1800s. Foto: EPA/JOHN JAIRO BONILLA +++(c) dpa - Report+++

صناعات تعتمد على الأطفال كأيد عاملة 22.11.2017

تقول منظمة العمل الدولية إن 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون. هنا ننظر إلى بعض أكثر الصناعات التي تقوم على استغلال عمالة الأطفال.
16.05.2016+++Gaziantep, TürkeiGAZIANTEP, TURKEY - MAY 16: A Syrian refugee boy makes shoe parts at a Turkish owned shoe workshop on May 16, 2016 in Gaziantep, Turkey. Since fleeing the war and after the new E.U - Turkey deal effectively shutting down routes to Europe for many Syrian refugees, living in Turkey has become their only option, however there is very little stable work and little hope of building a future. Turkey's massive and largely unregulated garment industry is an attractive option for Syrians to work both legally and illegally despite low wages, long hours and poor conditions. It is a popular choice for Syrians living outside of the official refugee camps, who are offered no assistance from the state. Child labour amongst Syrian refugees is also a major concern, with children between the ages of 7-10yrs often working in clothing and shoe factories on shifts longer than 10 hours, earning them approximately 400TL per month (135USD) well below the Turkish minimum wage of 1,647TL a month (554USD). For many children working in garment factories is their only choice as many have lost their father's, uncles, and brothers to the war and now find themselves as the head of the family, forced to earn money to provide for their families basic needs. Turkey's garment industry is a massive supplier to both Europe and the Middle East, as part of the E.U -Turkey deal it was announced that Syrians who had been in the country for more than six months would be able to apply for a work permit allowing them to receive the minimum wage and some work benefits, which would aim at protecting workers from discrimination. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

تركيا ـ أطفال سوريون بين العوز واستغلال أرباب العمل 12.03.2017

جولة في المنطقة الصناعية في مدينة غازي عنتاب التركية وقت خروج العمال تكفي لمعرفة أن الكثير من هؤلاء هم من الأطفال دون الخامسة عشر. أحاديث وروايات كثيرة يرويها هؤلاء لـ DW عربية عن الأسباب والظروف التي أجبرتهم على العمل.
Manthan in Lindau (Ausschnitt Hindi TV Wissenschaftsmagazin DW Manthan); Copyright: DW

لصوص يسرقون جائزة نوبل من منزل ناشط هندي 07.02.2017

جريمة غريبة من نوعها وقعت في مدينة نيودلهي الهندية، إذ أقدم لصوص على سرقة نسخة ميدالية جائزة نوبل من منزل صاحبها، الناشط الهندي كايلاش ساتيارثي. الميدالية الأصلية محفوظة في قصر الرئيس الهندي.
epa04725009 A model shows the LG Electronics Company new flagship smartphone G4 during an event of LG Electronics in Seoul, South Korea, 29 April 2015. EPA/JEON HEON-KYUN

شركات تصنيع الهواتف الذكية متهمة بتشغيل أطفال 20.01.2016

مجموعة من أكبر شركات تصنيع الإلكترونيات تواجه اتهامات بتشغيل أطفال في الكونغو لاستخراج الكوبالت. قالت الشركات من جانبها إنها لا تعلم شيئا عن الأمر فيما ترى حكومة الكونغو إن هناك رغبة في تشويه سمعتها من منافسين.
UNICEF Kinderarbeit 2015. ***UNICEF-Fotos für die Berichterstattung zum Thema Kinderarbeit. Copyright: UNICEF

تفشي عمالة الأطفال بين اللاجئين السوريين 02.07.2015

كشف تقرير لمنظمتي اليونيسيف وإنقاذ الطفولة أن المزيد من الأطفال بين اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا يضطرون للعمل في المقالع والمخابز وصناعة الأحذية لإعالة أسرهم، ما يعرضهم لمخاطر كبيرة ويجعلهم عرضة للاستغلال الجنسي.
Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

استغلال عمال النسيج في بنغلادش 24.04.2014

انهار في 24 نيسان / أبريل 2013 مصنع نسيج في بنغلادش وأدى إلى مقتل 1100 شخص من العاملين في المصنع. بعد عام من الحادث يحاول أقارب الضحايا الحصول على تعويض لفقدان ذويهم ورفع أجور العاملين في مصانع النسيج.
Main title: Syrian children working in Jordan Photo title Syrian children working Place and date : Mafraq – Jordan 2013 Copy right/photographer: : Yousef Al Mashaqbeh

عمالة الأطفال في الأردن – محاولات في مواجهة العنف الجسدي والنفسي 20.03.2014

لا يعاني الأطفال العاملون في الأردن من حرمان في التعليم ونهب لطفولتهم، بل إنهم يتعرضون أيضا إلى عنف جسدي ونفسي قد يخلق شخصية غير متزنة، كما يؤكد الخبراء. وهناك محاولات للحد من هذه الظاهرة المتعمقة في المجتمع.
A cleaner works before the 2010 FIFA World Cup soccer match between Greece and Argentina at Peter Mokaba Stadium on June 22, 2010 in Polokwane, South Africa.Photo GPA/Luca Ghidoni

سجن مغربية عذبت خادمتها حرقاً حتى الموت 24.01.2014

أصدرت محكمة مغربية حكماً بسجن امرأة مغربية 20 عاماً، بعد أن عذبت خادمتها القاصر حرقاً حتى الموت، القضية هزت الرأي العام المغربي، الذي يحارب ظاهرة عمالة الأطفال.
Main title:Child labor in Algeria Photo title:Child sells cigarettes in the seashore Place and date: In Mtaras Beach tourist state of Tipaza Copyright/photographer: Deutsche Welle correspondent in algeria El Kebir Nour El Hayet

براءة أطفال الجزائر بين فكَي شبكات الاستغلال والفراغ القانوني 21.06.2013

يقتحم أزيد من مليوني طفل في الجزائر سوق العمل مبكرا أملا في انتشال أسرهم من براثن الفقر. رحلة البحث عن لقمة العيش تتخللها ضروب من المعاناة ومخاطر استغلال جنسي وتجاري، في ظل غياب قانون يعاقب جنائيا الذين يستغلون الأطفال.
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