 عليك بالطبيب فورا.. إذا كنت تعاني من حكة متواصلة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.08.2020

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صحة

عليك بالطبيب فورا.. إذا كنت تعاني من حكة متواصلة

بينت دراسة حديثة أشرفت عليها كلية جونز هوبكنز الطبية في أمريكا وبالتعاون مع جامعة مونستر في ألمانيا أن "الحكة" التي تصيب البعض قد تكون خطيرة، خاصة إن استمرت لعدة أيام. الدراسة ربطت بين الحكة وبين العديد من الأمراض.

Juckreiz Symbolbild (picture-alliance/dpa/C. Klose)

قليل من الناس يشعرون بالقلق من وجود حكة على أجسامهم، بيد أن دراسة حديثة حذرت من تقليل أهمية الشعور بالحكة، خاصة عندما يكون متواصلا، وربطته بأن ذلك قد يكون مؤشرا للإصابة بالسرطان.

مختارات

وبحسب مجلة فوكوس الألمانية فإن الدراسة التي أشرفت عليها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وبالتعاون مع جامعة مونستر في ألمانيا فإن الحكة المتواصلة، قد تعني وجود أورام سرطانية في الجلد أو في داخل الجسم، وهو ما يستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

وقام الباحثون بتحليل ما يقارب 170 ألف حالة مرضية ما بين الأعوام 2013 و2017 ثم قارنوها ببيانات ما يقرب من خمسة ملايين مريض آخرين جاؤوا دون حكة. وأظهرت نتائج الدراسة التي تم نشرها في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية الذين يعانون من الحكة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

ووجد فريق البحث أن المرضى الذين يعانون من الحكة كانوا أكثر عرضة للإصابة بورم بما يصل إلى ستة أضعاف المريض العادي الذي لا توجد لديه هذه الأعراض، كما أنهم كانوا أكثر احتمالا للإصابة بأورام الكبد شائعة بشكل خاص، تليها أورام في المرارة.

وطبقا للدراسة لم يعانِ كل المرضى الذين كانت لديهم حكة متواصلة من طفح جلدي. ومن المهم بحسب الدراسة التمييز بين الحكة العادية التي تحدث لسبب معين، أو من قرصة بعوضة وبين الحكة المتواصلة التي تستمر لأيام طويلة دون أي مسبب واضح، والتي قد يرافقها تغير في لون الجلد للون الأصفر.

الكاتب: علاء جمعة

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علاج الحكة - حديث مع أخصائي

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