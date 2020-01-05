على يد زوجها .. مقتل لص حاول سرقة منزل نانسي عجرم

حاول لص التسلل لمنزل المغنية اللبنانية نانسي عجرم بهدف السطو عليه فجر الأحد (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020)، لكنه لقي حتفه بالرصاص بعد أن أطلق زوجها، طبيب الأسنان فاد الهاشم، النار عليه.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن مسلحاً ملثماً يبلغ من العمر (31 عاماً)، ويحمل الجنسية السورية، اقتحم منزل عجرم في منطقة نيو سهيلة في كسروان بجبل لبنان بهدف السرقة. لكنه فوجئ بتصدي زوج المغنية فادي الهاشم له، ووقع تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى لمقتل المهاجم. وأصيبت نانسي بجروح طفيفة جراء الحادث، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وتحفظت على الزوج على ذمة التحقيق.
وقال مدير أعمال المغنية اللبنانية، جيجي لامارا، لتلفزيون (إم تي في) اللبناني إن نانسي "أصيبت بجروح طفيفة لكنها هي وعائلتها بخير". وبث التلفزيون مقطعاً مصوراً مأخوذاً من كاميرا المراقبة داخل منزل المغنية يظهر عملية التسلل إلى المنزل.
وبعد الحادث، أعرب العديد من الفنانين والإعلاميين عن تضامنهم مع نانسي عجرم وما تعرضت له عائلتها، إذ قال المذيع اللبناني نيشان في تغريدة على حسابه في "تويتر":
وفي نفس السياق، عبر الفنان المصري تامر حسني عن تضامنه مع نانسي عجرم وأسرتها الصغيرة، ونشر تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول فيها:
وتفاعل الفنان رامي عياش مع خبر تعرض نانسي عجرم للسرقة. وكتب الفنان اللبناني على حسابه في "تويتر" يقول:
بدوره، عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن تضامنه مع ما تعرضت له أسرة نانسي عجرم، وقال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":
وتداول متابعو نانسي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بضمادة طبية على ساقها اليمنى بعد الحادث، كما أطلق معجبوها وسم "#نانسي_كلنا_حدك" (كلنا إلى جانبك) للتعبير عن دعمهم لها ولأسرتها.
ر.م/ ي.أ ( رويترز)
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
ولدت شاكيرا في عام 1977، وتُعْتَبَر من أشهر الفنانات في أمريكا اللاتينية، أصدرت ألبومها الغنائي الأول وهي سن الرابعة عشرة من عمرها، غير أن إنطلاقتها التي حققت لها الشهرة كانت في عام 1996 عندما تمكنت من مزج موسيقى أمريكا اللاتينية مع موسيقى الروك وأخرجتها بأسلوب عربي.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
فازت شاكيرا بأول جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية عام الألفين بعد ذلك أصدرت ألبومها الأول بعنوان "لوندري سيرفس"، وفي عام 2001 إحتل هذا الألبوم المرتبة الثالثة في مسابقة الأغاني، وفازت بفضله بجائزة الـ "جرامي" الثانية، كما حازت في عام 2006 على جائزة "إم. تي. في" عن أفضل أغانيها "هيبس دونت لاي".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أمسيت أغنيتا "هيبس دونت لاي" و"أورال فيكسيشن" من أشهر أغاني شاكيرا ذات الجذور الكولومبية والإيطالية واللبنانية. أصدرت في عام 2009 ألبومها بعنوان: "المرأة الذئبة" والذي مَكَنها من الفوز بجائزة اوربا الموسيقية "إم. تي. في".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إذا رجعنا بذاكرتنا إلى فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا سنتذكر عبارة " واكا واكا"، وهي الأغنية التي غنتها "شاكيرا" وأدخلت البهجة في قلوب المشاركين بهذه البطولة العالمية.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
على مدى عشر سنوات كانت شاكيرا متزوجة من "أنطونيو دي لا روا" إبن الرئيس السابق للأرجنتين، غير أنهما إنفصلا في عام 2010 إثر خلافات بينهما. في الصورة : شاكيرا برفقة زوجها أنطونيو في "لاس فيغاس" عام 2007.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
في عام 2010 أيضا انكشفت علاقة شاكيرا الغرامية مع لاعب كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" الذي يلعب لنادي برشلونة، وللشريكين طفلين هما "ميلان" و "ساشا".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
يبدو أن فوزها بجائزة "جرامي" مرتين لم يرض طموحها، في عام 2011 نُقش اسمها على ممشى مشاهير هوليوود. تمتلك شاكيرا منازل في كل من "ميامي" و جزر البهاما، و في مسقط رأسها مدينة بارانكويلا،كولومبيا وإسبانيا.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أطلقت شاكيرا على الجمعية الخيرية التي أسستها إسم "جمعية القدم الحافية"، وتهدف هذه الجمعية إلى توفير التعليم للأطفال في بلادها "كولومبيا". في الصورة : "شاكيرا برفقة عدد من الأطفال في حفل لوضع حجر الأساس لمدرسة في مدينة "قرطاجنة" الكولومبية".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
عُينت شاكيرا في لجنة تحكيم برنامج مسابقات هواة الغناء الشهير "ذا فويس" الذي ترعاه قناة "إن. بي. سي" في موسمة الرابع لعام 2013، وأظهرت سرعة في البديهة وحازت على إعجاب المشاركين بالبرنامج. شاكيرا لن تُشارك في دورة برنامج "ذا فويس" الخامسة بل ستشارك في دورته السادسة.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إلتقطت هذه الصورة ل شاكيرا السنة الماضية خلال جلسة لتصوير فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد "زوتوبيا"، حيث ستؤدي فيه صوت الغزالة زوتوبيا بنسختيه الإنكليزية والإسبانية، كما ستؤدي أغنية "تراي إيفري ثينغ" في فيلم الرسوم الذي حاز على جائزة الـ "جولدن غلوب".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
شاكيرا هي سفيرة منظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة، زارت مؤخراً منتدى دافوس لتسهم في توفير التعليم والإقبال عليه. وتعمل مع جهات متعددة لتأمين التمويل للعملية التعليمية. وقد قدمت لها مؤسسة "شواب" جائزة "كريستال" التي تُمنح عادة للفنانين الذين يلتزمون بتحسين أوضاع الناس. كيت مويزر/غالية داغستاني