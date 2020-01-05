على يد زوجها .. مقتل لص حاول سرقة منزل نانسي عجرم

حاول لص التسلل لمنزل المغنية اللبنانية نانسي عجرم بهدف السطو عليه فجر الأحد (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020)، لكنه لقي حتفه بالرصاص بعد أن أطلق زوجها، طبيب الأسنان فاد الهاشم، النار عليه.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن مسلحاً ملثماً يبلغ من العمر (31 عاماً)، ويحمل الجنسية السورية، اقتحم منزل عجرم في منطقة نيو سهيلة في كسروان بجبل لبنان بهدف السرقة. لكنه فوجئ بتصدي زوج المغنية فادي الهاشم له، ووقع تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى لمقتل المهاجم. وأصيبت نانسي بجروح طفيفة جراء الحادث، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وتحفظت على الزوج على ذمة التحقيق.

وقال مدير أعمال المغنية اللبنانية، جيجي لامارا، لتلفزيون (إم تي في) اللبناني إن نانسي "أصيبت بجروح طفيفة لكنها هي وعائلتها بخير". وبث التلفزيون مقطعاً مصوراً مأخوذاً من كاميرا المراقبة داخل منزل المغنية يظهر عملية التسلل إلى المنزل.

وبعد الحادث، أعرب العديد من الفنانين والإعلاميين عن تضامنهم مع نانسي عجرم وما تعرضت له عائلتها، إذ قال المذيع اللبناني نيشان في تغريدة على حسابه في "تويتر":

وفي نفس السياق، عبر الفنان المصري تامر حسني عن تضامنه مع نانسي عجرم وأسرتها الصغيرة، ونشر تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول فيها:

وتفاعل الفنان رامي عياش مع خبر تعرض نانسي عجرم للسرقة. وكتب الفنان اللبناني على حسابه في "تويتر" يقول:

بدوره، عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن تضامنه مع ما تعرضت له أسرة نانسي عجرم، وقال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

وتداول متابعو نانسي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بضمادة طبية على ساقها اليمنى بعد الحادث، كما أطلق معجبوها وسم "#نانسي_كلنا_حدك" (كلنا إلى جانبك) للتعبير عن دعمهم لها ولأسرتها.

ر.م/ ي.أ ( رويترز)