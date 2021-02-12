 على وقع معارك مأرب... واشنطن تحدد موعد شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.02.2021

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على وقع معارك مأرب... واشنطن تحدد موعد شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب

مضت واشنطن قدما في قرارها بشطب جماعة أنصار الله من قائمة الإرهاب، لكنها أكدت أنها ستواصل معاقبة قادة الحوثيين كأفراد، في وقت خلّفت فيه المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية عشرات القتلى والمصابين.

مقاتلون حوثيون - اليمن

مقاتلون من جماعة الحوثي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة (12 فبراير/شباط 2021) أنه سيتم شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية الثلاثاء القادم (16 شباط/فبراير)، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية.

مختارات

عشر سنوات على اندلاع الثورة اليمنية. الوضع يظهر قاتماً تماماً مع معاناة البلد من "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، والنزاع المسلح، وشبح عودة التقسيم. فكيف تطوّر المسار نحو هذا التدهور؟ وهل هناك حل في الأفق؟

في الذكرى العاشرة للثورة اليمنية، حذرت منظمات أممية من مجاعة قاتلة تودي بحياة 400 ألف طفل يمني دون الخامسة، بسبب ارتفاع حالات سوء التغذية في بلد يشهد صراعا مسلحا بين عدة أطراف.

نددت برلين ولندن وباريس بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي، واعتبرت أنه يشكل "انتهاكاً للقانون الدولي". ووسط تواصل الهجمات على السعودية، طالبت واشنطن الحوثيين بوقف هجماتهم "فوراً"، مشددة على وقوفها إلى جانب المملكة.

وقال في بيان "يهدف هذا الإلغاء الى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بعملية (إيصال) المساعدات لمن يعانون أساسا مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ومضى وزير الخارجية في تنفيذ الخطوة رغم إدانة الولايات المتحدة هجوما بطائرة مسيّرة طال مطار أبها في السعودية، التي تشّن حملة عسكرية مدمّرة في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح الأعمال الخبيثة لأنصار الله (الاسم الرسمي لحركة الحوثيين) وعدوانها" .وأشار إلى أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد.

ويذكر أن مايك بومبيو، سلف بلينكن، أعلن إدراج المتمرّدين على قامة الإرهاب قبل تركه منصبه، مشيرا حينها إلى هجوم استهدف مطار عدن وإلى ارتباطهم بإيران التي اتّبع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهجا متشددا حيالها.

لكن مجموعات إنسانية قالت إن إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب ينطوي على مخاطر قانونية بالنسبة الى واشنطن ويعرقل بشكل كبيرة جهود إيصال المساعدات في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه إليها.

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الهجوم الحوثي على مطار أبها.. أية رسائل وما الأهداف؟

معارك دامية في مأرب

من جهة أخرى،  خلّفت المعارك في محافظة مأرب شمال اليمن عشرات القتلى والمصابين خلال آخر 24 ساعة وفق ما أفادت مصادر حكومية الجمعة، مع تصعيد المتمردين الحوثيين هجومهم على المنطقة التي تسيطر عليها قوات موالية للحكومة.

وأفاد مصدر حكومي لفرانس برس بسقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين مؤكدا أن معظم الضحايا من الحوثيين نتيجة الغارات الجوية. وأضاف أن المتمردين استهدفوا تعزيزات حكومية قادمة من شبوة مساء الخميس بصاروخ باليستي في أطراف مأرب، ما أدى إلى مقتل 8 جنود وإصابة عدد آخر. 

ووفق مصادر عسكرية حكومية، شن التحالف السعودي نحو  15 غارة جوية في منطقة صرواح استهدفت أربع منصات كاتيوشا وتعزيزات للحوثيين قادمة من صنعاء على متن ثماني مركبات دمرتها بالكامل وقتل جميع الأفراد على متنها.

وتشهد مدينة مأرب حالة نفير عام مع دعوة القوات الحكومية القبائل المحلية لدعمها، وفق سكان من المنطقة. وقال المصدر الحكومي ذاته إن أئمة مساجد في خطبة الجمعة دعوا القبائل للمشاركة في قتال الحوثيين ومدّ الجبهات بالغذاء والمال.

ومأرب من بين المناطق القليلة الموالية للحكومة في شمال البلاد الذي سيطر الحوثيون على القسم الأكبر منه عام 2014.  وشدد المتمردون هجماتهم في الأيام الأخيرة في المنطقة وباتجاه الأراضي السعودية، ما أدى إلى إدانات من المجتمع الدولي.

ويعيش اليمن جراء النزاع المدمّر أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة، مع سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح ملايين ووجود السكان على حافة المجاعة. وبدأ النزاع المسلح عام 2015 بعد دخول قوات "التحالف العربي" لدعم حكومة هادي عبد ربه، إثر سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.

 إ.ع/خ.س (أ ف ب)

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