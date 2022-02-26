 على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.. شولتس يقوم بأول زيارة لإسرائيل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.03.2022

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سياسة واقتصاد

على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.. شولتس يقوم بأول زيارة لإسرائيل

يُلقي الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على أول زيارة يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إسرائيل منذ تسلمه منصبه. بيد أنه وإلى جانب هذا الملف يريد الجانب الإسرائيلي أن يبحث مع شولتس موضوعا آخر يحظى بأهمية لديه.

المستشار الألماني اولاف شولتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

تعد زيارة شولتس لإسرائيل هي الأولى له منذ أن تولى منصب مستشارا لألمانيا

تحتل الحرب بين أوكرانيا وروسيا مركز الصدارة في الاهتمامات داخل إسرائيل. يراقب الكثيرون وخاصة الجاليتين اليهودية الأوكرانية والروسية، الأزمة بردود فعل متباينة.

مختارات

خلال زيارتها الأولى إلى إسرائيل منذ توليها منصبها الحالي، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وتناولت موضوع حقوق الإنسان وشددت على المسؤولية التاريخية لألمانيا عن أمن إسرائيل.

بعد خمسة أشهر من تعليقها، تستأنف المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني اليوم الاثنين في فيينا في ظل أجواء متوترة، فيما لا يرى المحللون فرصا كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ترتبط إسرائيل بعلاقات ثقافية مع كل من روسيا وأوكرانيا التي يرأسها رئيس يهودي، وبالنسبة للكثيرين، فإن الحرب تضرب الوطن.

تقول فيكتوريا لوري لـ DW: "أنا لست بخير على الإطلاق. الوضع معقد وصعب للغاية". قبل اثني عشر عامًا، في سن الحادية والعشرين، هاجرت فيكتوريا إلى إسرائيل بعد أن نشأت في ميليتوبول، وهي بلدة في جنوب شرق أوكرانيا. لا يزال والداها وأقاربها وأصدقاؤها هناك.

تقول: "جئت إلى عملي أمس، ولا يمكنني فعل أي شيء، أجلس هناك وأبكي. عندما يتعرض الجميع للنيران، يتوقف قلبي. إنه أمر يؤلمني كثيرًا". الآن، تحاول فيكتوريا إخراج عائلتها من أتون الحرب، لكن كل الطرق المتاحة محفوفة بالمخاطر.

على المستوى السياسي، تسير الحكومة الإسرائيلية على خط رفيع من خلال الحفاظ على العلاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا - والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، حتى إنه تم اقتراح إسرائيل كوسيط في الصراع بسبب هذا الموقف.

وتحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت عبر الهاتف يوم الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في وقت سابق يوم الجمعة، كان على الخط مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام المحلية تناقش ما إذا كان بإمكان بينيت الحفاظ على هذا التوازن الدقيق لموقف بلاده السياسي من طرفي النزاع.

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برلين تستقبل لاجئين فروا من مدن أوكرانية

الزيارة الأولى كمستشار

وسط هذه الأجواء المتوترة، من المتوقع أن يصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إسرائيل يوم الأربعاء (الثاني من مارس/ آذار 2022) في زيارة سريعة ليوم واحد، وهي الأولى له منذ توليه منصبه كمستشار لألمانيا. ومن المقرر أن يلتقي شولتس بالقادة الإسرائيليين، كما سيقوم بزيارة الكنيست الإسرائيلي، والنصب التذكاري للهولوكوست في القدس، برفقة بينيت.

وبحسب المعلومات المتوافرة كان من المتوقع أن يسافر شولتس إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية وإلى الأردن أيضًا، لكن برنامج الزيارة تغير بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل شولتس السياسة الخارجية للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

لطالما تم تحديد العلاقات الألمانية-الإسرائيلية من خلال الهولوكوست، حيث قتل الألمان ستة ملايين يهودي بشكل منهجي. ولكن منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1965، توطدت العلاقات بين البلدين - سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وأيضًا من حيث التعاون العسكري.

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني (إلى اليمين) وأعضاء وفده وهم يغادرون اجتماعاً في فيينا.

سيكون "النووي الإيراني" على طاولة مباحثات شولتس وبينيت

إيران على جدول الأعمال

وبخلاف الحرب الجارية في أوكرانيا، سيحتل البرنامج النووي الإيراني أيضًا أولوية كبرى في جدول الأعمال. يقول داني أورباخ، المؤرخ في الجامعة العبرية في القدس: "أعتقد أنه (المستشار شولتس) سيرغب في التحدث عن أوكرانيا، وستحاول إسرائيل التحدث عن إيران".

ويضيف: "هذه هي القضية الأكثر إلحاحًا. أعتقد أن ما تريده إسرائيل حقًا من ألمانيا هو اتخاذ موقف أكثر صرامة من إيران، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني)، والشؤون الإيرانية بشكل عام."

وفي الوقت الحالي تجري محادثات مع إيران في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. تقوم المملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بإجراء محادثات مباشرة مع نظيرتها الإيرانية، أما الولايات المتحدة - التي انسحبت من الاتفاقية في 2018 - فتعد شريكا غير مباشر في المحادثات. في إسرائيل، هناك قلق من أن الأزمة الحالية في أوكرانيا قد تلقي بظلالها على المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء بينيت مراراً إن إسرائيل - التي ليست طرفاً في المحادثات - لن تكون ملزمة بأي اتفاق. ويعد التجديد المحتمل للاتفاق النووي هو أحد القضايا القليلة التي تختلف فيها الحكومتان الألمانية والإسرائيلية.

تنسيق المساعدات الإنسانية

من الواضح - مع ذلك - أن المسألة الأوكرانية هي الأولوية الأكثر إلحاحًا. في الأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، لمناقشة النزاع. وقال رئيس الوزراء بينيت يوم الأحد إن حوالي 100 طن من المساعدات مثل المعدات الطبية والخيام والبطانيات وأدوات تنقية المياه وأكياس النوم ستغادر إسرائيل إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وفي الوقت الذي أعربت فيه إسرائيل عن قلقها بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد تجنبت حتى الآن اتخاذ موقف من شأنه أن يكون وثيق الصلة بأي من الجانبين. فيما امتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن انتقاد روسيا في تصريحاته.

يائير لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (10.02.2022)

وجه وزير الخارجية يائير لابيد كلمات أشد قسوة، واصفاً الهجوم الروسي بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".

من ناحية أخرى، وجه وزير الخارجية يائير لابيد كلمات أشد قسوة، واصفاً الهجوم الروسي بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي". علاوة على ذلك، من المتوقع أن تدعم إسرائيل قراراً يدين الغزو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويبدو أن ذلك يرجع جزئياً إلى حاجتها للتنسيق مع روسيا في سوريا المجاورة، حيث يُزعم أن إسرائيل تنفذ ضربات عسكرية لمنع ترسيخ القوات الإيرانية أو الميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها بالقرب من حدودها الشمالية.

يقول المؤرخ داني أورباخ: "الحكومة الإسرائيلية ممزقة بين هاتين المصلحتين المتعارضتين، من ناحية كونها جزءا من التحالف الغربي، وكونها متحالفة مع الولايات المتحدة".. "من ناحية أخرى، فهي حريصة للغاية على عدم تقويض التنسيق [العسكري] مع روسيا في سوريا".

تحاول إسرائيل الآن - مثل البلدان الأخرى - مساعدة مواطنيها على مغادرة أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، وقد عينت موظفين دبلوماسيين للمساعدة في إتمام تلك المهمة في كل من بولندا ومولدوفيا والمجر ورومانيا. كما تتوقع أن يهاجر عدد كبير من الأوكرانيين إلى إسرائيل بموجب القانون الإسرائيلي لعودة الأشخاص المنحدرين من أصل يهودي.

تانيا كرايمر/ع.ح.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


 

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