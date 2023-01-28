 على هامش إرسال الدبابات..شولتس: نضع أمن ألمانيا نصب أعيننا! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

على هامش إرسال الدبابات..شولتس: نضع أمن ألمانيا نصب أعيننا!

بعد إعلان ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، طمأن المستشار الألماني أولاف شولتس مواطنيه بأنهم يضعون دائمًا أمن ألمانيا نصب أعينهم. وطالبت موسكو برلين بتوضيح حول تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية عن "حرب ضد روسيا".

المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة لمواطنيه (22.10.2022)

شولتس أكد لمواطنيه أن حكومته ستراعي دائمًا "التشاور والموازنة والتنسيق"

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس بعد تعهد بلاده بتوريد دبابات ليوبارد2 القتالية الألمانية الصنع لأوكرانيا، وضع أمن البلاد "دائمًا نصب أعيننا".
جاء ذلك في كلمة شولتس المصورة التي تذاع كل يوم سبت. وقال المستشار إن حكومته ستراعي دائمًا "التشاور والموازنة والتنسيق"، مضيفًا أن "هذا هو المبدأ الذي تتبعه هذه الحكومة"، ومؤكدًا أن الهدف يتمثل في "عدم السماح لروسيا بأن تتمكن من تغيير الحدود بالقوة".
وقال شولتس إن الكثير من المواطنين يتمنون "ألا تقترب الحرب، وأن تحتفظ الحكومة والمستشار بأعصاب هادئة، وهذا بالضبط وعدي لكم".


مختارات

وكانت الحكومة الألمانية وعدت أوكرانيا يوم الأربعاء الماضي بتزويدها بـ14 دبابة طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش الألماني، وذلك بعد تردد طويل من جانب برلين.
كما كان المستشار أولاف شولتس قد أعلن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش في 27 شباط/فبراير 2022، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس قال أمس الجمعة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو غير كافية.

كما ألقى بظلال من الشكّ على ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو، قائلًا "لا أظن أن هذا سيكون كافيًا". ولفت بيستوريوس إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدّر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.

روسيا تطلب توضيحًا حول تصريحات بيربوك
وتأتي طمأنة شولتس للألمان، بعد جدل حول تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "حرب ضد روسيا". فمن ناحية، أكدت ألمانيا أنها ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى، قالت بيربوك إن دول أوروبا تخوض حربًا ضد روسيا. وكانت بيربوك، دعت أمام مجلس أوروبا في ستراسبورغ يوم الثلاثاء الماضي إلى الترابط بين الحلفاء الغربيين، قائلة: "نحن نخوض حربًا ضد روسيا، وليس ضد بعضنا البعض".

الحرب في أوكرانيا .. دبابات ألمانية وأمريكية إلى جبهة القتال

تصريحات بيربوك أثارت غضبًا في روسيا، وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الجمعة بتفسير من السفير الألماني في موسكو عن التصريحات "المتناقضة" الصادرة عن برلين. وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام: "هل يدركون ما يتحدثون عنه"؟ وركزت وسائل الإعلام الروسية على الفور على التصريح باعتباره عبارة رئيسية بالنسبة لدعاية الحرب كدليل على أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى أطراف مباشرة في الصراع في أوكرانيا وتحارب ضد روسيا.

وأجاب المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الأربعاء الماضي على سؤال عبر القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "تسي دي إف" عما إذا كانت ألمانيا وحلفاؤها يشاركون في الحرب بالدبابات التي ترسلها: "لا، قطعًا لا"، وأضاف: "لا بد ألا تكون هناك حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأوضحت وزارة الخارجية في برلين عقب تصريحات بيربوك أن ألمانيا "ليست طرفًا في الصراع". ونقلت قناة "تسي دي إف" عن كلاوديا ميغور، الخبيرة الأمنية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية قولها إن الأمر كان "زلة لسان مؤسفة للغاية" لبيربوك تستغلها الدعاية الروسية الآن.

وغادر شولتس برلين، اليوم السبت، متوجهًا إلى أمريكا الجنوبية، على متن الطائرة الحكومية الجديدة "كونراد أديناور"، في أول زيارة رسمية له للقارة بصفته مستشارًا لألمانيا.  ويستهل شولتس جولته التي تستغرق أربعة أيام بزيارة العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيريس، قبل أن يتوجه إلى تشيلي والبرازيل، وسط دعوات أوساط اقتصادية ألمانية إلى إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القارة.
م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ ، أ ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو