 على غير العادة الملك سلمان يقضي عطلته في نيوم | عالم المنوعات | DW | 31.07.2018

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منوعات

على غير العادة الملك سلمان يقضي عطلته في نيوم

على غير العادة حل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في منطقة نيوم شمال غرب البلاد لقضاء عطلته. وتتضمن نيوم قصورا فخمة عصرية وأخرى على الطراز المعماري المغربي. فما هي الميزات الأخرى لهذه المدينة السياحية الجديدة؟

Saudi-Arabien König Salman ibn Abd al-Aziz (Getty Images/AFP/S. Loeb)

يقضي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فترة راحة في نيوم شمال غرب السعودية، وهي منطقة اقتصادية ضخمة تصل تكلفة بنائها 500 مليار دولار. وتعهد ابنه ولي العهد ببنائها من الصفر في منطقة نائية في البلاد. وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك "سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام" في نيوم، دون أن يذكر أية تفاصيل. ولم يحدد البيان أين سيقيم العاهل السعودي (82 عاماً).

غير أن مصادر نقلت شهر فبراير / شباط الماضي أن الحكومة طلبت من شركات محلية بناء خمسة قصور للملك ولولي العهد وأعضاء كبار آخرين في الأسرة المالكة على ساحل البحر الأحمر على بعد 150 كيلومترا تقريبا غربي مدينة تبوك. وتدخل تلك المشروعات ضمن أولى العقود التي تم إرساؤها بخصوص نيوم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع، تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثماراتة الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.

وبينما أعلنت بعض الشركات من بيننها شركة "سوفت بنك" اليابانية، عن استعدادها للاستثمار في نيوم، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشروعات كبيرة.

مختارات

أورد موقع اخباري سعودي مقرب من الحكومة أن سبب إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه التي انشئت في إطار خطة كبرى لإقامة مراكز ثقافية وترفيهية في المملكة، لها علاقة بعرض لسيرك روسي، فما الذي حدث بالضبط؟ (19.06.2018)

أصدرت سلطات المرور في المملكة العربية السعودية أول رخصة قيادة لسيدة، قبل ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة بعد نضال طويل. (04.06.2018)

ويشمل تصميم للمشروع مباني فخمة ذات تصميم حديث وتقليدي على الطراز المعماري المغربي تحمل سمات التصميمات الإسلامية وبلاط السيراميك الملون. وسيضم مجمع القصورى مهابط لطائرات الهليكوبتر ومرسى وملعب غولف.

ولم يرد الديوان الملكي بعد على أسئلة حول الوضع الحالي لأعمال الإنشاء في نيوم، التي يصعب على المدنيين الوصول إليها.

ومن المرجح أن تشييد بعض تلك القصور ـ على الأقل ـ قد اكتمل خلال شهور بتكلفة لم يتم الكشف عنها.

واعتادت العائلة المالكة في السعودية قضاء الكثير من فترات الصيف خارج المملكة في مناطق منها الريفيرا الفرنسية وماربيا في جنوب إسبانيا وكذلك في مدينة طنجة بالمغرب.

ع.ع/ع.ش (رويترز)

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    قيادة السيارة

    سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.

  • Saudi-Arabien Autokauf in Khobar (DW/ T. Alsultan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    معارض سيارات نسائية

    بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    صرخة "النصر"

    صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.

  • Saudi-Arabien erstes Kino in Jeddah (Reuters/R. Baeshen)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    دور السينما تُرحب

    بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.

  • Twitter Screenshot yalbhijan (twitter.com/yalbhijan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    الدراجات الهوائية

    من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.

  • London Fashion Week 2018 Shenannz (Frank MacDonald)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    أسبوع للموضة

    عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • UAE Arabische Fashion-Show (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    عدم إلزامية العباءة!

    يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

نالت المرأة السعودية في ظل بعض الإصلاحات، التي انتهجتها المملكة تماشيا مع إطلاق ما يعرف "برؤية 2030"، مجموعة من الحقوق رغم هزالتها، كما يرى بعض المراقبين. فما هي هذه المكتسبات؟ (23.02.2018)  

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