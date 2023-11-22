 على غير الشائع.. تآكل المفاصل يؤثر على الشباب أيضاً! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.11.2023

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صحة

على غير الشائع.. تآكل المفاصل يؤثر على الشباب أيضاً!

يؤثر تآكل المفاصل أو ما يسمى أيضاً التهاب المفاصل العظمي بشكل رئيسي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاماً. لكن هذا المرض لا يتعلق بالشيخوخة فقط. حتى في سن مبكرة، يكون المرء غير محصن ضده.

يحدث التهاب المفاصل العظمي بشكل شائع في مفصل الركبة أو الورك

تآكل المفاصل العظمي شائع لدى كبار السن لكن قد يصيب الشباب أيضاً!

من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، يصاب ما يقرب من نصف النساء وثلث الرجال بتآكل المفاصل، وفق ما نشر موقع "فوكوس الألماني".ومن بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً بقليل، لا تزال النسبة أقل بقليل من ربع النساء و17 في المائة من الرجال. يحدث التهاب المفاصل العظمي بشكل شائع في مفصل الركبة أو الورك. لكن المعصمين يمكن أن يتأثرا أيضاً.

مختارات

ويشبه طبيب العظام، المتخصص في جراحة العظام في مركز جراحة العظام في شرق ميونيخ، بيتر ديهل، من خلال بودكاست على موقع "فوكوس" الألماني "Auf Herz und Nieren" التهاب المفاصل العظمي بما يشبه عملية "تآكل" إطار العجلة، ويقول: "يحدث التهاب المفاصل العظمي المتقدم كما يحدث التآكل الكامل لإطارالعجلة ونقود السيارة على الحافة، أي أن العظام تسير على العظام. وفي هذه المرحلة، عادة ما يكون المفصل الاصطناعي ضرورياً".حالياً يمتلك واحد من كل 20 شخصا في ألمانيا مفصلًا صناعياً نتيجة لالتهاب المفاصل العظمي. ويتم استبدال 400 ألف مفصل للركبة والورك والكتف كل عام.

الشباب عرضة للمرض أيضاً!

يحدث التهاب المفاصل العظمي بشكل رئيسي في سن الشيخوخة، ولكن يمكن أن يصاب به الشباب أيضاً. "الغالبية العظمى من جميع مرضى هشاشة العظام هم في المتوسط 68 سنة. ومع ذلك، في كثير من الحالات، يتأثر الأشخاص في منتصف العمر أو في حالات نادرة - حتى الأطفال والمراهقين"، كما يقول البروفيسور الدكتور، سفين أوستيرماير، كبير جراحي العظام والطب الرياضي في عيادة جوندلفينغن المشتركة. ويتابع البروفيسور: "لدى المرضى الأصغر سناً، غالبا ما يكون هذا المرض نتيجة الإصابات خلال الرياضة مثل تمزق الأربطة الصليبية أو إصابات أربطة الكاحل". لكن بالإضافة إلى الإصابات خلال الرياضة يؤدي التحميل الزائد الناتج عن الأنشطة الرياضية المكثفة و الوزن الزائد، أيضاً إلى تلف المفاصل، كما يؤكد أوسترماير.

"إذا استيقظت في الصباح وكانت مفاصلك "متيبسة" قليلاً وتشعر أنك بحاجة إلى قدر معين من الوقت للإحماء، فعليك الانتباه"، كما يحذر ديهل. ويعد شد المفاصل أو ألمها عند الإجهاد أيضاً علامة على الإصابة بهشاشة العظام. إذا ظهرت الأعراض المذكورة على فترات قصيرة ولفترة زمنية أطول، فيجب عليك استشارة طبيب مختص، كما يوصي طبيب العظام.

إ.م

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    تجدد دائم

    التجدد الدائم هو من صفات الجسم البشري، فطبقات البشرة العليا تتجدد بشكل كامل كل أربعة أسابيع تقريباً، وينطبق هذا على كثير من خلايا الجسد كخلايا العظمية.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    اختلاف عدد العظام من شخص لآخر

    يتكون الهيكل العظمي للإنسان من نحو مئتين وستة عظام. عدد العظام الصغيرة في العمود الفقري والقدم يختلف من إنسان لآخر.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    سور لحماية الأعضاء الداخلية

    يشكل الهيكل العظمي الدعامة الداخلية للجسم. كما تتولى العظام مهمة حماية الأعضاء الداخلية.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    من يحمي القلب والدماغ؟

    تحيط الجمجمة بالدماغ والعين وتعمل على حمايتها من الصدمات. أما القفص الصدري فيحمي القلب والرئة.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    خفيفة رغم صلابتها

    العجيب أن العظام ثابتة جدا رغم خفتها. فالهيكل العظمي يشكل نحو 12 بالمئة فقط من وزن الجسم.

  • في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    تغير مستمر حفاظا على الصلابة

    تتغير العظام باستمرار، فهي تتكون من آلاف الخلايا التي تقوم بتعديل كتلة العظم بشكل دائم. وهي عملية تغير مستمرة تساعد على ثبات العظام.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية