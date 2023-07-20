على غرار روسيا.. أوكرانيا تصدر تحذيراً للسفن في البحر الأسود

أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية الخميس (20 تموز/يوليو 2023) عبر قناتها على تطبيق تليغرام تحذيراً للسفن التي تتحرك عبر البحر الأسود متجهة إلى موانئ في روسيا والأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا من 21 تموز/يوليو لأنها قد تكون أهدافاً.
وقالت الوزارة إن تلك السفن قد تُعتبر أنها تحمل شحنات عسكرية "مع الأخذ في الاعتبار كل التهديدات المرتبطة بهذا الشأن"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي سياق متصل بالحرب في أوكرانيا، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس إنها واصلت ما وصفتها بأنها "هجمات انتقامية" على أوكرانيا، مستهدفة ميناءي أوديسا وميكولايف على البحر الأسود عقب أيام من انهيار اتفاق يسهل تصدير الحبوب من أوكرانيا.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تعزيز مساعيها لأجل إتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا. وقالت بيربوك اليوم الخميس خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "مئات الآلاف من الأشخاص، إن لم نقل ملايين، بحاجة ملحة للحبوب من أوكرانيا... لهذا السبب نتعاون مع جميع الشركاء على مستوى العالم، كي لا تفسد الحبوب حالياً في الصوامع بأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، وإنما لتصل إلى الناس في العالم الذين يحتاجونها بشدة". وذكرت بيربوك أنه من الممكن مستقبلاً أن يتم نقل مزيد من الحبوب من أوكرانيا عبر السكك الحديدية.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل بعد وقت قصير من الحرب الروسية ضد أوكرانيا تعزيز طرق نقل بديلة.
وأدانت بيربوك بشدة النهج الذي تتبعه الحكومة في موسكو، وقالت: "إلغاء الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) اتفاقية الحبوب وقصف ميناء أوديسا لا يعد هجوماً جديداً على أوكرانيا فحسب، ولكنه هجوم على البشر، وعلى أفقر البشر بالعالم".
وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أيضاً تهديد روسيا بالتعامل مستقبلاً مع سفن في مناطق معينة بالبحر الأسود على أنها سفن معادية محتملة، وقالت إن ذلك يظهر أن بوتين لا يهاجم أوكرانيا فحسب بأسلحة مباشرة، ولكنه يهاجم النظام الدولي.
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن بشكل واضح تماماً مؤخراً أنه لن يتم السماح بالتعرض لأي ابتزاز، ولكن سيتم استخدام جميع القوى وبذل أقصى المساعي من أجل إتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
طفولة بسيطة
ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عين لدى المخابرات السوفياتية
قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تدرج في السلطة
عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
بداية الرئاسة
بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
ولاية ثانية
أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!
لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عودة "القيصر"
عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تمدد في دول الجوار
كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
الأزمة السورية ودعم الأسد
لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نصر للمرة الرابعة
"سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.