على غرار روسيا.. أوكرانيا تصدر تحذيراً للسفن في البحر الأسود

أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية الخميس (20 تموز/يوليو 2023) عبر قناتها على تطبيق تليغرام تحذيراً للسفن التي تتحرك عبر البحر الأسود متجهة إلى موانئ في روسيا والأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا من 21 تموز/يوليو لأنها قد تكون أهدافاً.

وقالت الوزارة إن تلك السفن قد تُعتبر أنها تحمل شحنات عسكرية "مع الأخذ في الاعتبار كل التهديدات المرتبطة بهذا الشأن"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي سياق متصل بالحرب في أوكرانيا، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس إنها واصلت ما وصفتها بأنها "هجمات انتقامية" على أوكرانيا، مستهدفة ميناءي أوديسا وميكولايف على البحر الأسود عقب أيام من انهيار اتفاق يسهل تصدير الحبوب من أوكرانيا.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تعزيز مساعيها لأجل إتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا. وقالت بيربوك اليوم الخميس خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "مئات الآلاف من الأشخاص، إن لم نقل ملايين، بحاجة ملحة للحبوب من أوكرانيا... لهذا السبب نتعاون مع جميع الشركاء على مستوى العالم، كي لا تفسد الحبوب حالياً في الصوامع بأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، وإنما لتصل إلى الناس في العالم الذين يحتاجونها بشدة". وذكرت بيربوك أنه من الممكن مستقبلاً أن يتم نقل مزيد من الحبوب من أوكرانيا عبر السكك الحديدية.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل بعد وقت قصير من الحرب الروسية ضد أوكرانيا تعزيز طرق نقل بديلة.

روسيا تهدد السفن المتجهة لأوكرانيا.. فصل جديد من التصعيد؟

وأدانت بيربوك بشدة النهج الذي تتبعه الحكومة في موسكو، وقالت: "إلغاء الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) اتفاقية الحبوب وقصف ميناء أوديسا لا يعد هجوماً جديداً على أوكرانيا فحسب، ولكنه هجوم على البشر، وعلى أفقر البشر بالعالم".

وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أيضاً تهديد روسيا بالتعامل مستقبلاً مع سفن في مناطق معينة بالبحر الأسود على أنها سفن معادية محتملة، وقالت إن ذلك يظهر أن بوتين لا يهاجم أوكرانيا فحسب بأسلحة مباشرة، ولكنه يهاجم النظام الدولي.

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن بشكل واضح تماماً مؤخراً أنه لن يتم السماح بالتعرض لأي ابتزاز، ولكن سيتم استخدام جميع القوى وبذل أقصى المساعي من أجل إتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)