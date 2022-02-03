على غرار إسرائيل.. ألمانيا تدرس إعطاء تطعيم رابع من كورونا

في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بشكل كبير وانتشاره في البلاد انتشار النار في الهشيم، كشفت وسائل إعلام ألمانية أن اللجنة الدائمة للتطعيمات في ألمانيا "ستيكو" (Stiko) أعدت توصية لتطعيم رابع من الفيروس الفتاك.

وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة توماس ميرتنيس في حوار مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية اليوم الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022) إن اللجنة تعد لهذه التوصية خصوصاً بعد أن أشارت البيانات الأخيرة القادمة من إسرائيل إلى أن الجرعة الرابعة أتت بـ "بعض التحسن في الحماية من العدوى وبتحسن ملحوظ في الحماية من التداعيات الخطيرة للمصابين".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن من المؤمل أن تقدم اللجنة توصية بهذا الشأن قريباً لتطعيم معزز ثان بلقاحات "الرنا مرسال" mRNA المتداولة.

كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن اللجنة دعت في توصيتها لمنح جرعة تعزيزية ثانية من لقاح كورونا لفئات معينة. وذكرت اللجنة اليوم الخميس أن ذلك ينطبق على الفئات المعرضة لمخاطر صحية، وأوضحت أنه من المخطط إعطاء جرعة تعزيزية ثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً وللأشخاص الموجودين في نزل رعاية والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وكذلك للعاملين في مؤسسات رعاية ومؤسسات طبية. وأضافت اللجنة أنه تم إرسال مسودة القرار إلى مجموعة خبراء وللولايات من أجل التصويت عليها، وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تغييرات.

وتضع اللجنة في الحسبان اللقاحات التي تم تكييفها لمواجهة متحور "أوميكرون"، إذ تنتظر نتائج التجارب السريرية للقاحي موديرنا وبيونتيك- فايزر، كما أوضح المسؤول الألماني.

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يُذكر أن السلطات الصحية في إسرائيل كانت أول من قرر التطعيم بجرعة رابعة، حيث تلقى مئات الآلاف من الأشخاص جرعة رابعة من لقاحات كورونا، خصوصاً لمن تجاوز العقد السادس من العمر وللذين يعانون من الضعف المناعي وللعاملين في القطاع الصحي.

في هذا السياق نقلت "بيلد" عن خبير الشؤون الصحية في حزب الخضر الألماني يانوش دامين قوله إن "التطعيم بجرعة رابعة من اللقاحات المتداولة ربما يكون منطقياً إذا كانت الاستجابة المناعية بعد ثلاثة لقاحات ضعيفة للغاية عند كبار السن والمصابين بأمراض خطيرة على سبيل المثال".

من جانب آخر أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022) عن تسجيل مستوى قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 236 ألفاً و120 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 164 حالة وفاة.

ع.غ/ ص.ش