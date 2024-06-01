على عكس سمعتهم.. الألمان ضمن أكثر الشعوب ودية في العالم!

عندما تقرر السفر إلى بلد ما، لا تقتصر معايير اختارك على المناظر الطبيعية الخلابة ومطبخه اللذيذ فحسب، بل أيضاً على سمات شعبه ومدى ودهم مع الزائرين. استطلاع للرأي يكشف عن الشعوب الأكثر ودية في العالم.

كشف مزود الخدمات المالية Remitly عن نتائج اختبار علمي للشخصية تم إجراءه على أكثر من ثلاثة آلاف مشارك. ويعتمد الاختبار الذي نشرت نتائجه مجلة "بيلد" الألمانية في موقعها الإلكتروني اليوم السبت (الأول من حزيران/يونيو 2024) على ما يسمى بنموذج "الخمسة الكبار" المعترف به عالمياً. بموجبه، تتميز الشخصية "المثالية" بخمس خصائص تعرف بـ "الخمسة الكبار": الانفتاح، الضمير الحي، الود، الانبساط، والتحكم في العواطف.

اقتصر استطلاع الرأي الذي أجري من قبل مزود الخدمات المالية Remitly الحالي على سمة "الود". الود هو سمة من سمات الشخصية التي تكون في المقام الأول لطيفة ومتعاونة. تم طرح عده أسئلة على المشاركين، منها أسئلة حول مدى اهتمامهم بالآخرين، وما إذا كانوا يخصصون الوقت لمن حولهم وما إذا كان من المهم بالنسبة لهم أن يشعروا بالراحة.

حصلت جنوب أفريقيا على 34.63 من إجمالي 40 نقطة في الاختبار، وبهذا تصدر البلد قائمة البلدان الأكثر ودية في العالم. كما كان اليونانيون ثاني أكثر الشعوب ودية في العالم بحصولهم على 33.71 نقطة. وتأتي كرواتيا في المركز الثالث مباشرة، حيث حصلت على 33.5 من أصل 40 نقطة في الاختبار. ويحتل المكسيكيون المركز الرابع بـ33.47 نقطة. ويتبعه السويديون بمجموع 33.30 نقطة.

وعلى الرغم من أن الألمان نادراً ما يتمتعون بسمعة كونهم شعب منفتح وطيب القلب، إلا أنهم جاءوا ضمن المراكز العشرة الأوائل. وبحصولها على 32.66 من أصل 40 نقطة، تأتي ألمانيا في المركز الثامن، متقدمة على الدول المجاورة لها، بلجيكا وفرنسا وهولندا.

إ.م/خ.س