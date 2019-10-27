 على طريقة بن لادن.. أمريكا تلقي أشلاء البغدادي في البحر | أخبار | DW | 29.10.2019

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أخبار

على طريقة بن لادن.. أمريكا تلقي أشلاء البغدادي في البحر

قال مسؤولون امريكيون إن جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر بعد التأكد من شخصيته من خلال مطابقة الحمض النووي. والأكراد يوضوحون كيف وصلوا إلى عينات الحمض النووي التابع لزعيم تنظيم "الدولة الإسلامية".

Syrien Einsatz gegen IS-Spitze läuft weiter | Barisha (AFP/O. Haj Kadour)

أعلن مسؤولون أمريكيون أن جثّة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي ألقيت في البحر في وقت برزت تفاصيل جديدة بشأن عملية القوات الأمريكية الخاصة التي أسفرت عن مقتله نهاية الأسبوع.

وأصبح كلب تابع للجيش الأمريكي - لم يُكشف عن اسمه - البطل غير المتوقع للعملية، إذ أصاب البغدادي بجروح عندما طارده في نفق مسدود تحت المنزل الذي كان يختبئ فيه في إدلب (شمال غرب سوريا)، قيب أن يقوم بتفجير نفسه مع أولاده الثلاثة بحزام ناسف كان يرتديه.

وأشاد ترامب بالكلب واصفًا إياه بـ"الرائع"، لكن المسؤولين العسكريين أشاروا إلى أن أي معلومات عنه بما في ذلك اسمه ستبقى سرية. وقال رئيس هيئة الأركان العامة مارك ميلي إن "الكلب تعرّض لجروح طفيفة لكنه يتعافى بشكل كامل".

وأكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن مقتل البغدادي "يشكّل ضربة مدمّرة لفلول" تنظيم الدولة الإسلامية، وأشاد بقوّة من نحو مئة عنصر استقلت مروحيات إلى المجمع في منطقة إدلب في مهمة معقّدة استدعت تنسيقًا مع الروس والأكراد والأتراك ونظام الرئيس السوري بشار الأسد لمنع تعرّض المروحيات الأمريكية لإطلاق نار من أيّ من هذه الجهات، وقال إسبر "نفّذوا العملية من كل جوانبها ببراعة".

مختارات

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة مارك ميلي أن أيًا من الجنود الأمريكيين لم يصب بجروح رغم تعرض القوة لإطلاق نار لدى وصولها

أين جثة البغدادي؟

وقال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان العامة أنه تم احتجاز شخصين بينما نقلت جثّة البغدادي إلى منشأة آمنة لتحليل الحمض النووي للتأكد من هويته، موضحاً أن "التخلص من جثته تمّ واكتمل، وتمّ التعامل معه بالشكل اللازم" و"وفق قانون النزاع المسلّح".

وأفاد مسؤول آخر في وزارة الدفاع (بنتاغون) أن جثّة البغدادي وضعت في البحر في مكان لم يفصح عنه، وهي الطريقة نفسها التي تخلّص بها الأمريكيون من جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله عام 2011 على يد قوات أمريكية خاصة في باكستان.

الدور الكردي

وأعلن مسؤول كردي أن عميلا متخفيا من أكراد سوريا كان مسؤولاً عن اقتياد القوات الأمريكية إلى مخبأ البغدادي ومساعدتهم في تحديد خارطة التقسيم الداخلي للمجمّع والعاملين فيه وتمكينهم من تحديد هوية البغدادي بعد أن نجح في الحصول على قطعتين من ملابس البغدادي الداخلية للتحقق من الحمض النووي للقيادي الإرهابي قبل العملية الأمريكية التي قضت عليه.

وقال بولات جان المستشار الرفيع لدى قوات سوريا الديموقراطية "منذ 15 أيار/مايو ونحن نعمل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لتعقّب البغدادي ومراقبته عن كثب".

وتمكّن العميل السرّي التابع للمجموعة من الاقتراب من المنزل الذي كان يعتقد أن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" يعيش فيه.

وقال جان عبر تويتر في عدة تغريدات متتالية: "البغدادي بدّل أماكن سكنه عدة مرات"، مضيفًا أن "عميلنا اشترك في إرسال الإحداثيات وتوجيه الإنزال الجوي وساهم في نجاح العملية حتى اللحظة الأخيرة"، وأضاف أن "مصدرنا الخاص الذي تمكن من الاقتراب من البغدادي أحضر ملابس داخلية للبغدادي لإجراء فحص حمض نووي عليها والتأكد مئة بالمئة ان الشخص المعني هو البغدادي نفسه".

وأشار الى أن العملية الأمريكية التي قتلت البغدادي في ادلب جاءت بشكل كبير نتيجة جهود استخبارات قوات سوريا الديموقراطية، على الرغم من ان العملية التي أطلقتها تركيا ضد الأكراد في 9 تشرين الأول/أكتوبر أخّرت التنفيذ، وأضاف: "عميلنا اشترك في ارسال الاحداثيات وتوجيه الانزال الجوي وساهم في نجاح العملية حتى اللحظة الأخيرة".

ما بعد البغدادي

 وبينما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن وفاة البغدادي لن تفضي إلى انتهاء النزاع في سوريا، إلا أنهم حذّروا من أنه لا يمكن الاعتماد على واشنطن لجلب السلام للمنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر "لن يخلّص مقتل البغدادي العالم من الإرهاب أو ينهي النزاع الدائر في سوريا"، مؤكداً على أن "الوضع الأمني في سوريا لا يزال معقداً"، مضيفًا أن "لعب دور قوة شرطة لحل كل نزاع ليس مهمتنا".

لكنه شدد على أن مقتل البغدادي "سيبعث برسالة بكل تأكيد إلى أولئك الذين قد يشككون في عزم أمريكا ويشكّل تحذيراً للإرهابيين الذين يعتقدون أن بإمكانهم الاختباء".

وكان الرئيس الأمريكي قد شكر القوات الكردية السورية "على دعم معيّن تمكنوا من تقديمه الينا" دون أن يتوسع في الشرح. وقال ترامب إن فحص الحمض النووي أكد هوية البغدادي على الأرض، كما شكر دول تركيا والعراق وسوريا وروسيا على تعاونها.

ع.ح./و.ب. (أ ف ب)

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

بعد رحلة مطاردة استغرقت سنوات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. هنا لمحة عن مسيرة من الرعب والموت انتهت في نفق. (27.10.2019)  

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