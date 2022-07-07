على ضفاف المتوسط – مصر

لم تكن زيارة المقدم التلفزيوني في دويتشه فيله جعفر عبد الكريم لمصر هي المرة الأولى. لكنه يتفاجأ في كل مرة بالتناقضات الشديدة في المجتمع المصري بين القيم المحافظة وقيم الحداثة. ففي الإسكندرية تحدث مع شيماء علي عن مدى تأثير هذه التناقضات على اختيار شريك الحياة، خاصة وأنها طورت تطبيق "هوايا" للمواعدة بين مسلمات ومسلمين وتسهيل التعارف بينهم.





تابع جعفر رحلته إلى رأس البر بمحافظة دمياط، حيث يصب نهر النيل مباشرة في البحر الأبيض المتوسط. التقى هناك بالمحافظة منال عوض ميخائيل وهي أول مسيحية قبطية تترأس مجلس محافظة في مصر منذ عام 2018. تحدث جعفر معها عن تعزيز حقوق المرأة والصراعات بين المسلمين والمسيحيين والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.







وفي بور فؤاد التقى بالمهندس المعماري محمد حسن، حيث قاما بجولة تاريخية في المدينة وركبا العبّارة في قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر.

تعود جذور أغاني السمسمية الشعبية إلى مدينة بورسعيد الساحلية. عادة يعزف الرجال فقط على هذه الآلات الوترية. عازفة السمسمية إيمان حدو تشكل استثناءا حيث قامت هي وصديقاتها بتأسيس أول فرقة نسائية لموسيقى السمسمية.





وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش أكثر من 250 ألف لاجئ في مصر وكثير منهم من السودان. جعفر عبد الكريم زار أميرة المصري الفتاة البالغة من العمر 22 عاما والتي أطلقت مبادرة ونس في عام 2019 لتمكين الأطفال السودانيين من خلال ورش عمل فنية ومسرحية ودمجهم في المجتمع المصري.



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