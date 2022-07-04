 على ضفاف المتوسط - لبنان | تقارير جديدة | DW | 05.07.2022

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تقارير جديدة

على ضفاف المتوسط - لبنان

يعيش ستة ملايين شخص في لبنان، في دولة متعددة الثقافات والطوائف، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب وأحيانا تحدث نزاعات طائفية بينهم. يقود الصحفي جعفر عبد الكريم زميلته زينب المسرار للتعرف على البلد الذي نشأ فيه.

Filmstill Dokumentation | Eine Reise am Mittelmeer - Libanon | Arte - DW | EINSCHRÄNKUNG

Filmstill Dokumentation | Eine Reise am Mittelmeer - Libanon | Arte - DW | EINSCHRÄNKUNG

سافرت زينب المسرار وجعفر عبد الكريم إلى عشر دول خلال عامين لتصوير سلسلتنا على ضفاف المتوسط. حدثت تغيرات كثيرة في تلك الفترة الزمنية. كانت هناك اضطرابات سياسية واقتصادية في بعض البلدان بما في ذلك لبنان البلد الذي ينحدر منه جعفر عبد الكريم.
 

Filmstill Dokumentation | Eine Reise am Mittelmeer - Libanon | Arte - DW | EINSCHRÄNKUNG



في الحلقة الأولى من سلسلة "على ضفاف المتوسط" دعا المقدم جعفر زميلته زينب المسرار إلى بيروت لتسجيل برنامجه "جعفر توك". وأخذ ها في جولة في بيروت التي ما زالت آثار الحرب الأهلية بادية عليها. ثم يصلان إلى طرابلس في شمال البلاد حيث يلتقي جعفر بالناشطة ليا بارودي صاحبة جمعية المصالحة "مارتش".
 

Filmstill Dokumentation | Eine Reise am Mittelmeer - Libanon | Arte - DW | EINSCHRÄNKUNG


خلال جولته أقام جعفر في بيت البترون البيئي بالقرب من منطقة الجبيل. حققت المالكة كوليت كحيل حلمها في هذا البيت البيئي الصغير وشعر جعفر وكأنه في الجنة. عند عودته إلى بيروت التقى بالصحفية جومانا حداد التي تدير مجموعات المساعدة الذاتية في موضوع محرم اجتماعيا ألا وهو المثلية الجنسية.
 

Filmstill Dokumentation | Eine Reise am Mittelmeer - Libanon | Arte - DW | EINSCHRÄNKUNG


ويلتقي زينة حوّا من منظمة "تشين إفكت". تريد زينة وزملاؤها جعل العاصمة اللبنانية صالحة لركوب الدراجات العادية. جعفر يستكشف بيروت بالدراجة مع زينب. وفي الختام يزوران مصنعا في سهل البقاع تعمل فيه لاجئات سوريات لإنتاج الملابس ضمن مشروع "التجارة العادلة".

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت  13 أغسطس/آب 2022 – 14:00 UTC
السبت  13 أغسطس/آب 2022 – 18:03 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022 – 20:30 UTC
الأحد 14 أغسطس/آب 2022 – 08:00 UTC
الأحد 14 أغسطس/آب 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 – 08:30 UTC
الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 19 أغسطس/آب 2022 – 06:30 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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