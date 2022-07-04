على ضفاف المتوسط - لبنان

سافرت زينب المسرار وجعفر عبد الكريم إلى عشر دول خلال عامين لتصوير سلسلتنا على ضفاف المتوسط. حدثت تغيرات كثيرة في تلك الفترة الزمنية. كانت هناك اضطرابات سياسية واقتصادية في بعض البلدان بما في ذلك لبنان البلد الذي ينحدر منه جعفر عبد الكريم.







في الحلقة الأولى من سلسلة "على ضفاف المتوسط" دعا المقدم جعفر زميلته زينب المسرار إلى بيروت لتسجيل برنامجه "جعفر توك". وأخذ ها في جولة في بيروت التي ما زالت آثار الحرب الأهلية بادية عليها. ثم يصلان إلى طرابلس في شمال البلاد حيث يلتقي جعفر بالناشطة ليا بارودي صاحبة جمعية المصالحة "مارتش".





خلال جولته أقام جعفر في بيت البترون البيئي بالقرب من منطقة الجبيل. حققت المالكة كوليت كحيل حلمها في هذا البيت البيئي الصغير وشعر جعفر وكأنه في الجنة. عند عودته إلى بيروت التقى بالصحفية جومانا حداد التي تدير مجموعات المساعدة الذاتية في موضوع محرم اجتماعيا ألا وهو المثلية الجنسية.





ويلتقي زينة حوّا من منظمة "تشين إفكت". تريد زينة وزملاؤها جعل العاصمة اللبنانية صالحة لركوب الدراجات العادية. جعفر يستكشف بيروت بالدراجة مع زينب. وفي الختام يزوران مصنعا في سهل البقاع تعمل فيه لاجئات سوريات لإنتاج الملابس ضمن مشروع "التجارة العادلة".





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