على ضفاف المتوسط - تونس

ظلت تونس تحت الحماية الفرنسية لمدة 75 عاما، إلى أن نالت استقلالها في عام 1956. بين عامي 2010 و2011 اندلعت فيها شرارة ما سُمي بـ "الربيع العربي". برفقة فنان الرقص الشرقي ومصمم الرقصات رشدي بلقاسمي، يستكشف جعفر عبد الكريم المدينة ويتحدث عن الصورة النمطية للرجل والكليشيهات السائدة حولها في البلدان العربية والإسلامية. ورغم أن تونس تعدّ، من وجهة نظر النساء أيضا، أكثر بلد ليبرالي في المنطقة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إصلاحات. العالمة الدكتورة سلين، التي أعادت تفسير القرآن في سياق جديد، تطالب من يقرؤونه في عصرنا الحالي بتغيير طريقة تفكيرهم لصالح المرأة. جعفر عبد الكريم يلتقي أيضا بشباب تونسيين يريدون غزو الأسواق العالمية بعلامات أزيائهم، أو تأسيس شركات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة. بعد زيارة الحمّام التقليدي، يسافر جعفر إلى جربة، أكبر جزيرة في شمال أفريقيا. وبينما يفضّل السياح هنا زيارة الأماكن الساحلية، حيث لا تزال المناطق الداخلية تحافظ على طابعها الأصيل، يزور جعفر عبد الكريم كنيس الغريبة اليهودي في مدينة الرياض بالجزيرة. يعيش في تونس اليوم نحو ألفي يهودي فقط، نصفهم يسكنون في جزيرة جربة.