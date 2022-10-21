 على ضفاف المتوسط - المغرب | وثائقي | DW | 29.10.2022

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وثائقي

على ضفاف المتوسط - المغرب

في نهاية رحلتهما على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تدعو زينب المسرار جعفر عبد الكريم إلى موطن والديها: المغرب. يزوران معا السوق والمدينة القديمة في طنجة ومن هناك يشاهدان ملامح أوروبا.

ثم تسافر زينب بمفردها حيث تلتقي ناشطة في مجال حقوق الحيوان وتساعد نساء في تعاونية نسائية وتستمتع بموسيقى مطربات "الحضرة" المشهورات في شفشاون المعروفة "بالمدينة الزرقاء". لقد ناضلن من أجل حق الغناء في الأماكن العامة، وبالتالي جعلن الغناء الصوفي مشهورًا خارج حدود المغرب أيضا. ترى زينب باستمرار دليلا على أن المغرب يركز على تطوير مصادر طاقته: فالمملكة تسعى جاهدة من أجل تحقيق ثورة في الطاقة المتجددة. فبحلول عام 2030 يسعى المغرب لتوليد أكثر من 50 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة. لا تزال السيارة الكهربائية المغربية البحتة مشروعًا تنمويًا، لكن المهندسة كوثر بن عبد العزيز ترى أن أهمية المواصلات الكهربائية تتجاوز بلدها أيضا. بالعودة إلى طنجة تتذكر زينب وجعفر رحلاتهما على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وهما متفقان على أن الثقافات المنتشرة حول البحر الأبيض المتوسط تجمعها قواسم مشتركة كثيرة وتشكل مزيجا رائعا ومميزًا من المكونات الأوروبية والعربية والإفريقية. ففي هذا التنوع تكمن ثروة هذه المنطقة.

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30. Oktober 2022, Marokko, Sineb El Masrar zeigt Jaafar Abdul Karim am Ende ihrer Reise am Mittelmeer das Land ihrer Eltern: Marokko. Gemeinsam besuchen die beiden den Souk und die Altstadt von Tanger und blicken von dort nach Europa.

على ضفاف المتوسط - المغرب 21.09.2022

في نهاية رحلتهما على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تدعو زينب المسرار جعفر عبد الكريم إلى موطن والديها: المغرب. يزوران معا السوق والمدينة القديمة في طنجة ومن هناك يشاهدان ملامح أوروبا.

Sendung: Dokumentation „Eine Reise am Mittelmeer - Israel Sendedatum: 21. August 2022 Beschreibung: Die Autorin Sineb El Masrar reist zum ersten Mal nach Israel. Mit seiner faszinierenden Küste am Mittelmeer ist es Heimat für Juden, Muslime und Christen. Sineb besucht in Tel Aviv eine Synagoge, in Akko einen historischen Palast und kostet Wasser aus einer Entsalzungsanalge. In Haifa besucht sie die Ahmadiyya-Gemeinde und lauscht abends dem Konzert der Sängerin Neta Elkayam. Fotograf: © Arte/DW (Stills aus einer Koproduktion Arte und DW) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Israel, Tel Aviv, Akko, Haifa, Sineb El Masrar, Westjordan, Neta Elkayam

على ضفاف المتوسط - إسرائيل 07.07.2022

سافرت زينب المسرار وجعفر عبد الكريم بتكليف من مؤسسة دويتشه فيله إلى 10 دول على ضفاف المتوسط لأكثر من سنتين. ستكون محطتنا هذه المرة إسرائيل، فهذا البلد الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط موطن اليهود والمسلمين والمسيحيين