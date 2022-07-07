 على ضفاف المتوسط - المغرب | تقارير جديدة | DW | 21.09.2022

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تقارير جديدة

على ضفاف المتوسط - المغرب

في نهاية رحلتهما على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تدعو زينب المسرار جعفر عبد الكريم إلى موطن والديها: المغرب. يزوران معا السوق والمدينة القديمة في طنجة ومن هناك يشاهدان ملامح أوروبا.

ZDF/ARTE Dokumentation Eine Reise am Mittelmeer - Marokko

ZDF/ARTE Dokumentation Eine Reise am Mittelmeer - Marokko


ثم تسافر زينب ​​بمفردها حيث تلتقي ناشطة في مجال حقوق الحيوان وتساعد نساء في تعاونية نسائية وتستمتع بموسيقى مطربات "الحضرة" المشهورات في شفشاون المعروفة "بالمدينة الزرقاء". لقد ناضلن من أجل حق الغناء في الأماكن العامة، وبالتالي جعلن الغناء الصوفي مشهورًا خارج حدود المغرب أيضا.

ZDF/ARTE Dokumentation Eine Reise am Mittelmeer - Marokko


ترى زينب باستمرار دليلا على أن المغرب يركز على تطوير مصادر طاقته: فالمملكة تسعى جاهدة من أجل تحقيق ثورة في الطاقة المتجددة. فبحلول عام 2030 يسعى المغرب لتوليد أكثر من 50 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة. لا تزال السيارة الكهربائية المغربية البحتة مشروعًا تنمويًا، لكن المهندسة كوثر بن عبد العزيز ترى أن أهمية المواصلات الكهربائية تتجاوز بلدها أيضا.

ZDF/ARTE Dokumentation Eine Reise am Mittelmeer - Marokko



بالعودة إلى طنجة تتذكر زينب ​​وجعفر رحلاتهما على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، ​وهما متفقان على أن الثقافات المنتشرة حول البحر الأبيض المتوسط تجمعها قواسم مشتركة كثيرة وتشكل مزيجا رائعا ومميزًا من المكونات الأوروبية والعربية والإفريقية. ففي هذا التنوع تكمن ثروة هذه المنطقة.



مواعيد البث
DW  عربية

السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 14:00 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 18:03 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 20:30 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 08:00 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 08:30 UTC
الخميس 03 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 06:30 UTC

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