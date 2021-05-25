على ضفاف المتوسط - إسرائيل



تسافر الصحفية زينب المسرار إلى إسرائيل لأول مرة. في تل أبيب زارت كنيسا يهوديا والتقت هناك بالمنشدة رومينا ريزين التي تؤم بالمصلين في كنيسها. فعادة ما يؤدي الرجال الصلاة في دور العبادة اليهودية، لذا تعتبر رومينا حالة استثنائية.



بعد ذلك انتقلت إلى عكا التي كانت ذات يوم مدينة ساحلية حصينة على البحر الأبيض المتوسط حيث تركت الإمبراطورية العثمانية بصماتها في كل مكان في المدينة كما هي الحال في أحد القصور. التقت زينب المسرار هناك بمالكه أوري ييريمياس الذي قام بترميم المبنى الذي يبلغ عمره 1500 عام وحوّله إلى فندق. في طريقها إلى حيفا التقت زينب بوريس ليبرمان وهو رئيس قسم التكنولوجيا في واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في البلاد إنها "محطة التحلية في الخضيرة". وقد شرح لها كيف يعتزم ذاك البلد الصحراوي الصغير مكافحة نقص المياه.



يعيش معظم مسلمي البلاد في حيفا. أبدت المسرار اهتماما خاصا بالحركة الأحمدية التي تتبع خطا إصلاحيا في الإسلام. شرح الإمام محمد شريف عودة للصحفية كيف يمكن تحقيق التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين.





كما التقت المسرار الفنانة الإسرائيلية من أصل مغربي نيطع القايم وتبادلتا الحديث حول نشأتهما في بلد آخر. كما سعدت زينب بالاستمتاع بحفلة نيطع في البلدة القديمة بحيفا. وفي صباح اليوم التالي سافرت إلى الضفة الغربية، حيث ساعدت زينب جنبا إلى جنب منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" أسرة فلسطينية في قطف محصول الزيتون. تقوم منظمة الحاخامات اليهودية هذه بحملات من أجل حقوق الإنسان بغض النظر عن العقيدة أوالجنسية أوالجنس.







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