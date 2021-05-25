 على ضفاف المتوسط - إسرائيل | تقارير جديدة | DW | 07.07.2022

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تقارير جديدة

على ضفاف المتوسط - إسرائيل

سافرت زينب المسرار وجعفر عبد الكريم بتكليف من مؤسسة دويتشه فيله إلى 10 دول على ضفاف المتوسط لأكثر من سنتين. ستكون محطتنا هذه المرة إسرائيل، فهذا البلد الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط موطن اليهود والمسلمين والمسيحيين

Dokumentation „Eine Reise am Mittelmeer - Israel

Dokumentation „Eine Reise am Mittelmeer - Israel


تسافر الصحفية زينب المسرار إلى إسرائيل لأول مرة. في تل أبيب زارت كنيسا يهوديا والتقت هناك بالمنشدة رومينا ريزين التي تؤم بالمصلين في كنيسها. فعادة ما يؤدي الرجال الصلاة في دور العبادة اليهودية، لذا تعتبر رومينا حالة استثنائية. 
 

Dokumentation „Eine Reise am Mittelmeer - Israel

بعد ذلك انتقلت إلى عكا التي كانت ذات يوم مدينة ساحلية حصينة على البحر الأبيض المتوسط حيث  تركت الإمبراطورية العثمانية بصماتها في كل مكان في المدينة كما هي الحال في أحد القصور. التقت زينب المسرار هناك بمالكه أوري ييريمياس الذي قام بترميم المبنى الذي يبلغ عمره 1500 عام وحوّله إلى فندق. في طريقها إلى حيفا التقت زينب بوريس ليبرمان وهو رئيس قسم التكنولوجيا في واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في البلاد إنها "محطة التحلية في الخضيرة". وقد شرح لها كيف يعتزم ذاك البلد الصحراوي الصغير مكافحة نقص المياه.

Dokumentation „Eine Reise am Mittelmeer - Israel


يعيش معظم مسلمي البلاد في حيفا. أبدت المسرار اهتماما خاصا بالحركة الأحمدية التي تتبع خطا إصلاحيا في الإسلام. شرح الإمام محمد شريف عودة للصحفية كيف يمكن تحقيق التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين.
 

Dokumentation „Eine Reise am Mittelmeer - Israel


كما التقت المسرار الفنانة الإسرائيلية من أصل مغربي نيطع القايم وتبادلتا الحديث حول نشأتهما في بلد آخر. كما سعدت زينب بالاستمتاع بحفلة نيطع في البلدة القديمة بحيفا. وفي صباح اليوم التالي سافرت إلى الضفة الغربية، حيث ساعدت زينب جنبا إلى جنب منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" أسرة فلسطينية في قطف محصول الزيتون. تقوم منظمة الحاخامات اليهودية هذه بحملات من أجل حقوق الإنسان بغض النظر عن العقيدة أوالجنسية أوالجنس.


 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 20 أغسطس/آب 2022 – 14:00 UTC
السبت 20 أغسطس/آب 2022 – 18:03 UTC
السبت 20 أغسطس/آب 2022 – 20:30 UTC
الأحد 21 أغسطس/آب 2022 – 08:00 UTC
الأحد 21 أغسطس/آب 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 22 أغسطس/آب 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 22 أغسطس/آب 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 24 أغسطس/آب 2022 – 08:30 UTC
الخميس 25 أغسطس/آب 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 26 أغسطس/آب 2022 – 06:30 UTC

 

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