 على خلفية هجوم فيينا ـ مداهمات وعمليات تفتيش في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2020

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أخبار

على خلفية هجوم فيينا ـ مداهمات وعمليات تفتيش في ألمانيا

تقوم السلطات الألمانية الجمعة بعمليات تفتيش ومداهمات لمنازل ومحال تعود لأشخاص يعتقد أنهم على صلة بمنفذ هجوم فيينا، وفق معلومات من السلطات النمساوية. وتقارير تتحدث عن أن رجلين منهم زارا المهاجم في شقته الصيف الماضي.

حملة أمنية في ألمانيا على خلفية هجوم فيينا الإرهابي (الصورة للشرطة الألمانية أرشيف)

حملة أمنية في ألمانيا على خلفية هجوم فيينا الإرهابي (الصورة للشرطة الألمانية أرشيف)

على خلفية هجوم فيينا الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح 23 آخرين بعضهم في حالة خطرة، بدأت قوات الأمن الألمانية صباح اليوم الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني)، حملة مداهمات وتفتيش.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه جرى تفتيش منازل ومبانٍ تجارية لأربعة أشخاص في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيغ-هولشتاين.

وأصدر قضاة التحقيق في المحكمة الاتحادية قرارات التفتيش أمس الخميس، بعد أن قدمت السلطات القضائية النمساوية معلومات عن هؤلاء الأشخاص للسلطات الألمانية.
وهدف العملية كما يقول النائب العام الفيدرالي في مدينة كالسروه، هو معرفة ما علاقة الأشخاص المعنيين بعمليات التفتيش بهجوم فيينا ومنفذه.

وحسب تغريدة مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي فإنه لا توجد إلى غاية اللحظة أي اتهامات موجهة لهؤلاء الأشخاص. لكن سبق للمدعي العام الألماني أنه وعلى خلفية هذا الهجوم الإرهابي في النمسا أن فتح تحقيقا ضد مجهول. 

مختارات

كرمت الشرطة النمساوية شاباً فلسطينياً بالنيشان الذهبي تقديراً لعمله البطولي، حينما أنقذ شرطيا أثناء الهجوم الدموي المريع الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا ليلة أمس. فما قصة الشاب الفلسطيني وما تفاصيلها؟

شدد وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر أن الإسلام ليس مقصوداً في حرب بلاده ضد الإرهاب وإنما المقصود هم المتطرفون. وحذر من أن ألمانيا قد تتعرض لهجوم إسلاموي في أي وقت، مؤكداً على وجود صلات بين هجوم فيينا وأشخاص في بلاده.

 ووفقا لموقع "شبيغل أولاين" في تقرير نشر صباح الجمعة، فإن اثنان ممن شملتهم العملية الأمنية زارا منفذ هجوم فيينا في شهر يوليو/ تموز وأقاما لعدة أيام في شقته، اعتمادا على معلومات السلطات النمساوية.

وأكد الادعاء العام الألماني أن اثنين من بين أربعة أفراد تم تفتيش منازلهم صباح اليوم في ألمانيا، التقيا بمنفذ هجوم فيينا قبل أشهر قليلة في العاصمة النمساوية. وقال متحدث باسم الادعاء العام إن اللقاء حدث في تموز/يوليو الماضي، مضيفا أن الشخص الثالث كان على اتصال بالجاني عبر الإنترنت، أما الرابع فكان على تواصل عبر الإنترنت مع الأفراد المتصلين بالجاني. وأوضح المتحدث أن الأربعة ليس مشتبه في تورطهم في الهجوم، مشيرا إلى أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى تحريز أدلة محتملة، مضيفا أنه لا يوجد اعتقالات في هذه الحملة.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أمس الخميس في فيينا - دون الإدلاء بتفاصيل - إنه إلى جانب اعتقال اثنين في سويسرا، يُجرى اتخاذ إجراءات أخرى في بلد آخر. 

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:35

فيينا تحت وقع صدمة "هجوم إرهابي" ليلة أمس

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