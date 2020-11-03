على خلفية هجوم فيينا ـ مداهمات وعمليات تفتيش في ألمانيا

على خلفية هجوم فيينا الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح 23 آخرين بعضهم في حالة خطرة، بدأت قوات الأمن الألمانية صباح اليوم الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني)، حملة مداهمات وتفتيش.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه جرى تفتيش منازل ومبانٍ تجارية لأربعة أشخاص في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيغ-هولشتاين.

وأصدر قضاة التحقيق في المحكمة الاتحادية قرارات التفتيش أمس الخميس، بعد أن قدمت السلطات القضائية النمساوية معلومات عن هؤلاء الأشخاص للسلطات الألمانية.

وهدف العملية كما يقول النائب العام الفيدرالي في مدينة كالسروه، هو معرفة ما علاقة الأشخاص المعنيين بعمليات التفتيش بهجوم فيينا ومنفذه.

وحسب تغريدة مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي فإنه لا توجد إلى غاية اللحظة أي اتهامات موجهة لهؤلاء الأشخاص. لكن سبق للمدعي العام الألماني أنه وعلى خلفية هذا الهجوم الإرهابي في النمسا أن فتح تحقيقا ضد مجهول.

ووفقا لموقع "شبيغل أولاين" في تقرير نشر صباح الجمعة، فإن اثنان ممن شملتهم العملية الأمنية زارا منفذ هجوم فيينا في شهر يوليو/ تموز وأقاما لعدة أيام في شقته، اعتمادا على معلومات السلطات النمساوية.

وأكد الادعاء العام الألماني أن اثنين من بين أربعة أفراد تم تفتيش منازلهم صباح اليوم في ألمانيا، التقيا بمنفذ هجوم فيينا قبل أشهر قليلة في العاصمة النمساوية. وقال متحدث باسم الادعاء العام إن اللقاء حدث في تموز/يوليو الماضي، مضيفا أن الشخص الثالث كان على اتصال بالجاني عبر الإنترنت، أما الرابع فكان على تواصل عبر الإنترنت مع الأفراد المتصلين بالجاني. وأوضح المتحدث أن الأربعة ليس مشتبه في تورطهم في الهجوم، مشيرا إلى أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى تحريز أدلة محتملة، مضيفا أنه لا يوجد اعتقالات في هذه الحملة.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أمس الخميس في فيينا - دون الإدلاء بتفاصيل - إنه إلى جانب اعتقال اثنين في سويسرا، يُجرى اتخاذ إجراءات أخرى في بلد آخر.



و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)