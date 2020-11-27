على خلفية اشتباه بالاحتيال .. الشرطة تداهم مسجداً في برلين

أعلن ناطق باسم شرطة مدينة برلين الجمعة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن الشرطة داهمت أمس الخميس مسجد "دار السلام" في العاصمة الألمانية، وفتشت غرفاً فيه تابعة لجمعية "ملتقى نويكولن" التي تدير المسجد، بحسب ما ذكرت قناة "آر بي بي" وصحيفة "بيلد" الألمانيتان.

وأوضح المتحدث أن المداهمة التي جرت في حي "نويكولن" بالمدينة كانت على خلفية اتهامات بالاحتيال على قانون المساعدات الخاص بالمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وأن الجمعية تقدمت في مارس/ آذار بطلب للحصول على مساعدات بقيمة تبلغ حوالي 14 ألف يورو.

وبالإضافة إلى غرف الجمعية في المسجد، قامت الشرطة أيضاً بتفتيش منزل رئيس الجمعية. وبحسب صحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية، فإن الجمعية وأسرة المسجد ينفيان بشدة الاتهامات الموجهة للجمعية من قبل الشرطة.

من جانبه، أكد الدكتور أندرياس غوتزه، القس المكلف بالحوار بين الأديان في الكنيسة البروتستانتية في ولاية برلين-براندنبورغ، في رسالة الجمعة حصلت DW عربية على نسخة منها، أن جمعية "ملتقى نويكولن" كانت قد استفسرت في مارس/ آذار حول ما إذا كانت المساعدات المخصصة للمتضررين من جائحة كورونا متوفرة أيضاً للجمعيات التي تدير المساجد، وأنها حصلت على موافقة قبل التقدم بالطلب.

ي.أ/ خ.س