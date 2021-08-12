 على خلاف المتعارف عليه.. دراسة تثبت الآثار الإيجابية للملح | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.08.2021

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صحة

على خلاف المتعارف عليه.. دراسة تثبت الآثار الإيجابية للملح

لطالما سمعنا أن الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح تعرضنا للعديد من المخاطر الصحية وتصيبنا بأمراض مزمنة. فما صحة اتهام الملح بذلك؟

Salz

ظلت منظمة الصحة العالمية تحذر من الاستهلاك للملح باعتبار يرتفع من ضغط الدم ويزيد من أمراض القلب والسكتة الدماغية، كما بات الملح على مر عقود مُتهم بالإضرار بالصحة وتهديد البشر واكتسب بذلك سمعة سيئة. لكن دراسة كندية أثبتت العكس الآن وتؤكد أن الملح يمكن أن يكون مفيدا أيضا، كما جاء في موقع "دي فيلت" الألماني.

الباحثون الكنديون توصلوا إلا أن زيادة استهلاك الملحأقل ضررا بالصحة مما كان يعتقد سابقا. والأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا قليل الملح سيكونون أيضا أكثر عرضة لخطر الموت في وقت مبكر، وفقا للدراسة الكندية التي ذكرها موقع "تي أولاين" الألماني.

مختارات

أشارت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، إلى جانب تقليل نسبة الملح في الطعام، يساهم في تخفيض ضغط الدم وقد يكون بديلاً عن استخدام الأدوية المستخدمة لارتفاع ضغط الدم.

في الوقت الذي لا تكاد تخلو فيه أي مائدة طعام أو وجبة غذائية من الملح، يبدو أن هناك علاقة بين الملح وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب الجلد العصبي، حسبما توصلت إليه دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة ميونيخ. كيف ذلك؟

أما نظرية الكمية القصوى البالغة خمسة غرامات من ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية فقد أصبحت اليوم متجاوزة. خمسة غرامات من ملح الطعام، أو ملعقة صغيرة واحدة، لا تحتوي إلا على حوالي غرامين من الصوديوم. ووفقا لدراسة العلماء الكنديين، التي نشر فريق البحث بقيادة أندرو مينتي وسالم يوسف من جامعة ماكماستر بكندا نتائجهما في المجلة الطبية "ذا لانسيت"، فإن كمية تصل إلى 12 غراما من ملح الطعام يوميا غير ضارة بالصحة بتاتا.

ولم يثبت الباحثون، في دراستهم التي خضع لها حوالي 94 ألف وخمسمئة شخصا من مختلف الأعمار من 18 دولة مختلفة على مدى ثماني سنوات، أن الملح أثر على هؤلاء الأشخاص الخاضعين للاختبار، بل لم يلاحظوا أي خطر للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، كما كان متداولا من قبل عن خظر الاستهلاك المفرط للملح.

وقال مارتن أودونيل، أحد أعضاء فريق البحث إنه "لا يوجد دليل مقنع على أن الأشخاص الذين يتناولون كميات معتدلة من الصوديوم يحتاجون إلى تقليله للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية". ووفقا للدراسة، ليس فقط تناول كميات كبيرة جدا من كلوريد الصوديوم، ولكن أيضا انخفاض شديد في تناوله، أمر غير صحي. فالاستهلاك القليل من الملح يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وبالتالي معدل الوفيات. لذلك فإن تناول الملح بشكل متوازن مفيد للصحة.

ع.اع./و.ب

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    يحفز الكافيين في القهوة إنتاج الأدرينالين، ما يجعل المرء أكثر عصبية. لذا، يفضل شرب الشاي الأخضر. فنسبة الكافيين فيه قليلة جداً. وتبلغ نسبة الكافيين في القهوة حوالي 80 ميليغرام،وفي الشاي الأسود 40 ميليغرام. أما نسبتها في الشاي الأخضر فتبلغ 30 ميليغراماً فقط. وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تحفيز عملية الأيض (التمثيل الغذائي) وحرق الدهون أيضاً.

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    الإكثار من الملح يرفع ضغط الدم، ما يزيد بدوره نسبة هرمون التوتر. لذلك، ينصح بالابتعاد عن تناول الملح واستبداله بالكثير من الأعشاب الطازجة كالمقدونس (البقدونس) مثلاً، الذي يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي أيضاً.

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    برنامج غذائي ثابت بدل الوجبات العفوية

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    بعيداً عن اتباع نظام حمية خاصة، يمكن التخلص من الوزن الزائد بتعلم تقنيات الاسترخاء. فتخفيف التوتر يساعد على تخفيف الشهية. وللشعور بالاسترخاء، يجب على المرء الجلوس بوضعية القرفصاء على سجادة أو وسادة ومن ثم إغلاق العينين والتنفس بعمق والزفير ببطء عبر العد إلى العشرة وتكرار التمرين حتى يشعر المرء بالاسترخاء.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

 