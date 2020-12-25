 على خطى هاري بوتر في إدنبرة | يوروماكس | DW | 26.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

على خطى هاري بوتر في إدنبرة

قد تبدو بعض المعالم في إدنبرة مألوفة. فالعديد من الأماكن في المدينة الاسكتلندية ألهمت البريطانية جي كي رولينغ في روايتها عن الساحر الصغير هاري بوتر.

مشاهدة الفيديو 04:37

المزيد من المركز الإعلامي

بريطانيا بعد بريكست ..استعادة الأمجاد أم بداية التفكك؟

بريطانيا بعد بريكست ..استعادة الأمجاد أم بداية التفكك؟ 25.12.2020

Magazin Euromaxx vom 25.06.2022 Bosch-Parade Rechte: sind gegeben Copy: DW

موكب عائم لهيرونيموس بوش 26.06.2022

DW Euromaxx Sendung vom 22.05.2021 | Treibgut © DW

كيرستي إلسون: أعمال فنية مصغرة من قمامة البحر 19.06.2022

Euromaxx, Lyon, Seidenraupe, Seidenweberei, Croix Rousses, Traboules.

نسّاجو الحرير في ليون 19.06.2022

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - هاري بوتر في إدنبرة ومواضيع أخرى 26.06.2022

Magazin Euromaxx vom 25.06.2022 Island Westfjorde Rechte: sind gegeben Copy: DW

نصيحة لمحبي الطبيعة الآيسلندية 26.06.2022

Euromaxx 24.07.2021 // KW 29

المطبخ الأوروبي: جيلاتو من إيطاليا 26.06.2022

Magazin Euromaxx vom 25.06.2022 Ivan Dorn Rechte: sind gegeben Copy: DW

موسيقى البوب احتجاجا على الحرب في أوكرانيا 26.06.2022

اقرأ أيضا

UZHHOROD, UKRAINE - FEBRUARY 4, 2022 - Medics are seen at work in an operating theatre at the Zakarpattia Regional Neurosurgery and Neurology Centre in Uzhhorod, Zakarpattia Region, western Ukraine. Zakarpattia Regional Neurosurgery and Neurology Centre in Uzhhorod Copyright: xSerhiixHudakx

التهابات الكبد الغامضة لدى الأطفال تمتد إلى عدة دول أوروبية 19.04.2022

أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في أربعة بلدان أوروبية جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها.

Students hold red ribbons during an event to mark World AIDS Day at a high school in Hefei, Anhui province, China November 30, 2017. Picture taken November 30, 2017. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

يتم تناوله عبر الحقن.. بريطانيا تقر علاجاً جديداً للإيدز 21.11.2021

يوصف بأنه علاج "ثوري" لمرض الإيدز يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين. المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) أوصى بتقديم عقارين لمرضى نقص المناعة المكتسبة بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص.

Boris Johnson visit to Scotland. RETRANSMITTED CORRECTING BYLINE Scotland's First Minister Nicola Sturgeon welcomes Prime Minister Boris Johnson outside Bute House in Edinburgh ahead of their meeting. Picture date: Monday July 29, 2019. See PA story POLITICS Brexit Scotland. Photo credit should read: Jane Barlow/PA Wire URN:44382763 |

الحزب الوطني الاسكتلندي "يفوز" بالانتخابات.. مقدمة للانفصال؟ 08.05.2021

مع إعلان الحزب الوطني فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان المحلي واحتفاظه بالولاية للمرة الرابعة على التوالي، أكدت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستيرجن أن لا شيء بات يمنع إقامة استفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة.

FILE PHOTO: Britain's Britain's Prince Andrew, Duke of York, looks on during the funeral of Britain's Prince Philip, husband of Queen Elizabeth, who died at the age of 99, on the grounds of Windsor Castle in Windsor, Britain, April 17, 2021. Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

الضغوط تشتد على الأمير أندرو على خلفية تهمة الإعتداء الجنسي على قاصر 17.09.2021

محكمة أمريكية تثبت إخطار الأمير أندرو، الإبن الثاني للملكة إليزابيث، بشكوى قدّمتها سيدة ضده في نيويورك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها حين كانت قاصراً. لتضاف هذه الأزمة إلى سلسلة أزمات واجهتها العائلة الملكية مؤخرا.