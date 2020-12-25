على خطى هاري بوتر في إدنبرة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قد تبدو بعض المعالم في إدنبرة مألوفة. فالعديد من الأماكن في المدينة الاسكتلندية ألهمت البريطانية جي كي رولينغ في روايتها عن الساحر الصغير هاري بوتر.
أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في أربعة بلدان أوروبية جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها.
يوصف بأنه علاج "ثوري" لمرض الإيدز يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين. المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) أوصى بتقديم عقارين لمرضى نقص المناعة المكتسبة بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص.
مع إعلان الحزب الوطني فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان المحلي واحتفاظه بالولاية للمرة الرابعة على التوالي، أكدت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستيرجن أن لا شيء بات يمنع إقامة استفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة.
محكمة أمريكية تثبت إخطار الأمير أندرو، الإبن الثاني للملكة إليزابيث، بشكوى قدّمتها سيدة ضده في نيويورك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها حين كانت قاصراً. لتضاف هذه الأزمة إلى سلسلة أزمات واجهتها العائلة الملكية مؤخرا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول